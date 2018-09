Wo Kinder sind, schreibt der Dichter Novalis in seinen „Fragmenten über den Menschen“, da sei auch ein goldenes Zeitalter. Na ja. Golden?

Richtig ist, dass so ein Kind das Leben seiner Eltern sehr stark verändert. Und nicht jede dieser Veränderungen muss gleich das pure Glück bedeuten. Ob Kinder unser Leben wirklich bereichern, ist in jüngster Zeit so kontrovers diskutiert worden wie vielleicht nie zuvor. In den Schlagzeilen war vor allem eine Studie mit dem Titel „Regretting Motherhood“, in der zahlreiche Mütter bekannten, ihre Entscheidung fürs Kind zu bereuen. Und tatsächlich ist es ja zunächst ein Paket von Zumutungen, mit dem ein neuer Erdenbürger zu uns kommt. Das fängt schon an mit dem Raubbau an unserer Zeit.

Nachts wird gesungen

Als werdender Vater sieht man noch voller Vorfreude den trauten Minuten am Kinderbett entgegen, wenn das Kleine selig schlummert zum leise dahin gesummten Einschlaflied … Von wegen! Damit die beste Frau von allen endlich schlafen kann, sitzt du nachts um drei im Dunkeln und betest sämtliche Strophen von „Der Mond ist aufgegangen“ herunter. Innerlich tickt die Uhr, noch drei Stunden bis zum Morgengrauen, noch zwei, noch eine. Ist dann aus Richtung Kopfkissen nichts mehr zu hören, schleichst du so lautlos wie ein Geist zur Tür – wo du barfuß auf den spitzesten aller Legosteine trittst. Du schreist, Kind schreit, Frau schreit: Alles geht von vorne los.

Legosteine – bei Nacht sind sie der Feind von brafuß laufenden Eltern. | Bild: Jens Kalaene / dpa

So lange, wie das alles dauert, so schnell kippt das Beziehungsleben. Es ist, als hätte jemand am Tag der Geburt die schöne Hollywood-Romantik so plötzlich ausgeknipst wie eine Schreibtischlampe. Wo gestern noch Romeo und Julia einander ewige Treue schworen, streiten heute Mama und Papa über die richtige Fläschchen-Temperatur. Zärtliche Liebesschwüre wirken nur noch lächerlich, wenn das Kleine zeitgleich aufs Sofa spuckt. Und wer noch den Rotwein beim Sonnenuntergang genießen will, muss seinen Partner zum Sing-Dienst am Kinderbett verdonnern.

Das Geld fliegt zum Fenster raus. Krippengebühren und Schulsachen, Ferienprogramm und Sportverein, Geigenunterricht und Kindergeburtstag: Bis zum 18. Lebensjahr, so hat das Statistische Bundesamt errechnet, kostet ein Kind seine Eltern 130.000 Euro. Und dann will es womöglich noch studieren.

Eine Familie zu gründen, das ist ein teurer Spaß. | Bild: Marc Müller / dpa

Läuft auf dem Weg dahin irgendetwas schief, so darfst du dich nächtelang schlaflos im Bett umherwälzen. Denn: Du hast die Verantwortung! Und: Nur du trägst die schuld daran, wenn aus deinem Spross nichts wird!

Ein Kind in die Welt setzen: Aus rein ökonomischer Sicht muss man schier verrückt sein, das zu wollen. Zum Glück ist das Leben nicht rein ökonomisch. Die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens, sagt etwa der Konstanzer Design-Experte Jochen Rädeker, treffen wir nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Was aber ist es, das ein Herz zum Kinderwunsch treibt?

Ungebundenheit ist das Ideal

In seinem Buch „Zusammen leben – über Kinder und Politik“ (Hanser Berlin) sucht der Philosoph und Schriftsteller Leander Scholz die Antwort bei den Idioten. Anders als der heute gängige Wortgebrauch nahe legt, handelt es sich dabei nicht etwa um geistig besonders beschränkte Wesen. Die alten Griechen, die diesen Begriff prägten, hatten mit ihm vielmehr jene Mitglieder einer Gesellschaft im Sinn, die sich aus dem öffentlichen Leben völlig heraushielten und sich allein für ihre eigenen Belange interessierten.

In der Antike war dieses Lebensmodell verpönt, die Moderne dagegen hat die Ungebundenheit und Ich-Orientierung zum Ziel der Selbstverwirklichung erhoben. Unser Zeitalter, es ist vielleicht nicht golden, aber ganz gewiss im wahrsten Sinne des Wortes idiotisch.

Allein sein war gestern

Ein Kind zwingt uns zur Auseinandersetzung mit der Umwelt: Lehrer, Fußballtrainer, andere Eltern. Es lehrt uns, dass die Annahme, Ungebundenheit vergrößere den Spielraum für Selbstverwirklichung, ein Irrtum ist. Wer sich von allen Bindungen befreit, um immer mehr zu erleben, schreibt Scholz, erlebe am Ende umso weniger.

Ist das Kind erst einmal da, sind wir nie mehr allein. Es ist in jeder Minute gegenwärtig. Ob wir den Einkauf erledigen, einen Urlaub planen oder zur Arbeit gehen: Jede noch so kleine Entscheidung hängt in irgendeiner Weise mit dem Kind zusammen. Undenkbar, dass ein Tag vergeht, ohne an Sohn oder Tochter gedacht zu haben. Selbst wenn Mama und Papa sich ganz bewusst den freien Abend zu zweit gönnen, ist schon allein mit dieser Entscheidung erneut der Gedanke ans Kind verknüpft.

Hat man Kinder, ist man nie mehr allein – erst recht nicht um Urlaub. | Bild: Jens Büttner / dpa

Und dann die Gefühle. Es ist ja wahr, dass man plötzlich viel mehr empfindet, wenn man Kinder hat. Diese Liebe, diese Angst, dieser Stolz, diese Sorge! Dass die Emotionen tiefer werden, liegt auch an der Verantwortung der Eltern. Es ist einfach nicht mehr möglich, nach Lust und Laune mal eben die Beziehung aufzulösen, den Job aufzugeben, den Wohnort zu wechseln.

Weil an jeder Entscheidung das ganze Glück eines weiteren Menschen hängt, ist sie existenziell und fast unumkehrbar. So quälen wir uns durch private und berufliche Täler, lassen Chancen liegen, widerstehen Verführungen und überdauern Krisen. Doch wenn wir nach alldem erkennen, dass es sich gelohnt hat, ja, dass wir sogar weiter gekommen sind als jene, die auf den bequemen Weg ums tiefe Tal herum ausweichen konnten: Dann wird die kleine Freude gleich zur Euphorie, und das bescheidene Glück wird zum ganz großen Triumph!

Mit dem Kind zurückblicken

Das Leben, sagte einmal der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, müsse vorwärts gelebt werden, verstehen könne man es aber nur in der Rückschau. Und was das betrifft, so sind Kinder ein lebender Rückspiegel. Unsere eigene Kindheit läuft noch einmal ab, und mit Schrecken müssen wir erkennen: Die Fehler unserer Eltern, ihre Sprüche, über die wir uns ärgerten, und ihr Unverständnis, gegen das wir ankämpften – all das wiederholen wir jetzt. Ein Kind kann dich dazu bringen, mit der eigenen Kindheit Frieden zu schließen. Alles in allem: ganz schön viel, was so ein Kind seinem Vater gibt.

Spricht also alles fürs Kind? Ist das Herz klüger als der Kopf? Kommt drauf an. Nicht jeder möchte starke Gefühle entwickeln, und manchem liegt auch einfach nicht viel an der Selbsterkenntnis. Dazu kommt: Manche Paare hätten zwar gerne ein Kind, ihr Wunsch geht aber nicht in Erfüllung.

So gut gemeint die hehren Dichterworte vom goldenen Zeitalter auch sind: Wir tun gut daran, die Erwartungen ans Kinderkriegen nicht moralisch zu überfrachten. Leicht fällt die Entscheidung für oder gegen ein Kind ohnehin niemandem. Denn kaum etwas ist besser dazu geeignet, unser Leben auf den Kopf zu stellen, als ein Kind.

