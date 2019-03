von Simon Reimann

Mark van Yetter rechnet mit Trumps USA ab. In seiner neuesten Ausstellung schaut der Künstler mit melancholischem Sarkasmus auf die Welt im Allgemeinen und Amerika im Besonderen. Die Gemälde sind eigentlich unzusammenhängend entstanden, sprechen aber trotzdem eine deutliche Sprache.

Eine Dystopie als Blickfang

Das Gemälde "The mere Knowledge of a Fact is Pale" zieht beim Betreten der Ausstellung alle Blicke auf sich. Es ist eine Installation aus 46 einzelnen Bildern, die an einem Oval in der Mitte des ersten Raumes befestigt sind und ein gemeinsames Motiv zeigen: eine fast schon filmische Sammlung von Erinnerungen des Künstlers an Amerika. Bei näherem Hinsehen wirken die Bilder eher pessimistisch. Die Wolkenkratzer fehlen, stattdessen zeigt Van Yetter heruntergekommene Imbissbuden und schmutzige Seitengassen.

Kritik an den Vereinigten Staaten

Seitenhiebe auf Amerika kommen nicht nur in diesem Gemälde vor. In "Cruelty à Go Go 1" hat er die Skulptur eines Elefanten, dem Symbol der Republikaner, mit Käse überzogen. Einem Käse, dessen gelb-orangene Farbe zu Assoziationen mit dem Präsidenten führt. Der Künstler präsentiert die USA melancholisch statt laut und bunt. Werbung, Gewalt und Verfall werden zu Themen, wenn er Amerika behandelt.

Eine einzige Skulptur befindet sich in der Ausstellung. Es ist eine Sitzschale mit Griffen, der Van Yetter ein besonders schäbiges Aussehen verpasst hat. Sie liegt auf dem Boden, gleichzeitig mitten im Raum und scheinbar unwichtig. Statt der Skulptur sind die Gemälde an den Wänden der Mittelpunkt dieses Raums. Es sind neuere Bilder, beispielsweise eine Serie die sechs Flaschen zeigt und der Ausstellung ihren Namen gegeben hat.

Hunde und Sarkasmus

Van Yetters Gemälde erzählen, tun dies aber nie direkt. Das Geschehen auf den Bildern ist selten eindeutig und die Titel – soweit vorhanden – bieten auch nicht besonders viel Aufschluss darüber. Der Betrachter muss selbst darüber nachdenken, welche Situationen dargestellt sind und wird von anderen Bildern der Ausstellung beeinflusst. Gemälde die nebeneinander hängen und eigentlich nichts miteinander zu tun haben bekommen als Ganzes gesehen auf einmal eine neue Bedeutung. Mehrere Gemälde von Hunden wirken, als ob sie aus einer Serie stammen, liegen aber teilweise Jahre auseinander. Durch Einbeziehung von Sarkasmus, Slapstick und Sexualität wirken die dargestellten Szenen authentisch und bodenständig.

Werkschau mit rotem Faden

Der Großteil der Bilder ist in einem recht kleinen Format gehalten und mit Öl auf Papier gemalt. Trotzdem wirken sie nie verloren, weil sie nicht für sich selbst stehen, sondern immer mit anderen Bildern zusammen gesehen werden. Die St. Galler Kunsthalle zeigt eine Werksübersicht und kein festgelegtes Thema. Dennoch ziehen sich bissiger Sarkasmus und nachdenkliche Melancholie wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Eine beeindruckende Ausstellung, die gekonnt Van Yetters Kunst zur Schau stellt.

"False Friends... and Six Bottles" ist noch bis zum 5. Mai in der Kunsthalle St. Gallen zu sehen.