Jetzt ist es schon wieder passiert. Im Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz. Es passiert immer beim Applaus. Da schlängelt sich eine Dame (ja, es sind seltsamerweise immer Damen) von der Hinterbühne ihren Weg durch das Orchester bis ganz nach vorne. In der Hand hält sie einen Blumenstrauß, den sie dem Solisten oder dem Dirigenten überreicht. Der Solist erhält in der Regel vor der Pause seine Blumen, der Dirigent dann am Ende des Konzerts.

Bevor die Genderpolizei an dieser Stelle Einspruch einlegt, schnell folgende Bemerkung: Ganz bewusst stehen hier nur die männlichen Formen von der Solist und der Dirigent. Zwar hält die nette Blumendame immer auch einen Strauß für die Solistinnen und die (sehr seltenen) Dirigentinnen vor, aber was nun passiert, passiert eigentlich immer nur, wenn Männer vorne stehen.

Am Ende des fraglichen Konzerts also erhält der Chefdirigent Ari Rasilainen einen Blumenstrauß. Er bedankt sich höflich und schaut den Strauß kurz, aber betont anerkennend an. Dann blickt er sich um. Wo im Orchester sitzt eine Frau? Bei der Südwestdeutschen Philharmonie muss er in der Regel nicht lange suchen. Meist sitzt die Geigerin Kyoko Tanino auf dem Platz der Konzertmeisterin. Also überreicht Ari Rasilainen ihr seinen Blumenstrauß.

An dieser Stelle frage ich mich immer: Hätte der Dirigent sein Geschenk auch so freigiebig weitergereicht, wenn es sich dabei um eine Flasche Wein gehandelt hätte? Findet er Blumen unmännlich? Manche behaupten, es handle sich doch nur um ein Zeichen der Anerkennung für die jeweils beglückte Frau. Alte Gentleman-Schule sozusagen. Und vielleicht hat Kyoko Tanino ihrem Chefdirigenten ja irgendwann mal mitgeteilt, dass sie ein riesiger Blumenfan ist und er seine Sträuße jederzeit eimerweise bei ihr abladen kann. Und alle Gastdirigenten der Philharmonie werden ebenfalls dahingehend informiert.

Für mich sieht es allerdings eher so aus, als wüssten die Männer nicht so recht, was sie mit ihrem hübschen Geschenk anfangen sollen. So nach dem Motto: Danke für die Blumen, aber ein Wein wäre mir lieber gewesen.

Ich bewundere das Organisationsteam der Philharmonie dafür, dass es nun schon seit vielen Jahren dieses erzieherische Ritual aufrecht hält und unverdrossen versucht, Blumen an den Mann zu bringen, obwohl diese dann fast immer wieder bei einer Frau landen. Dabei könnte der Mann damit seine Emanzipiertheit beweisen. Blumen sind nicht allein Frauensache. Daher fordern wir: Sträuße für die Männer, Wein für die Frauen!

