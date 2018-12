von Tilmann P. Gangloff

Religion beginnt, wo die Fakten enden; ließen sich Mysterien wissenschaftlich erklären, wären sie keine mehr. Trotzdem muss die Kirche übernatürlichen Ereignissen auf den Grund gehen, um Betrügereien ausschließen zu können. Das kann ein ziemlich spannender Filmstoff sein, wie der französische Film „Die Erscheinung“ zeigt; erst recht mit einem Hauptdarsteller wie Vincent Lindon.

Echte Kerle

Der Schauspieler hat schon immer gern echte Kerle verkörpert, die hinter ihrer rauen Schale eine verletzliche Seite verbargen. Er ist daher die perfekte Besetzung für den Kriegsberichterstatter Jacques Mayano, der nach einem traumatischen Erlebnis im Nahen Osten dringend eine Auszeit braucht. Stattdessen wird er in den Vatikan gebeten, wo man ihm einen ungewöhnlichen Auftrag erteilt: In der französischen Provinz ist einem Mädchen angeblich die Jungfrau Maria erschienen; die Pilger strömen bereits längst in Massen herbei. Als Mitglied einer „kanonischen Kommission“ soll Jacques der jungen Anna (Galatéa Bellugi) auf den Zahn fühlen. Die Schilderungen der Novizin klingen plausibel, aber der Journalist spürt, dass sie ein Geheimnis hütet.

Drama und Krimi

Xavier Giannoli (Buch und Regie) ist mit seinem Film eine ausgezeichnete Mischung aus Drama und Krimi gelungen. Die Schauspieler machen ihre Sache vorzüglich, die Verknüpfung der verschiedenen emotionalen Ebenen ist Giannoli ausgezeichnet gelungen; Lindon ist die perfekte Identifikationsfigur, die Geschichte ist überraschend spannend. Ihre Faszination verdankt sie trotzdem dem eigentlichen Handlungskern. Die Szenen über den Umgang der Kongregation für die Glaubenslehre mit Erscheinungen haben beinahe dokumentarischen Charakter.

Schattenseiten der Wundergläubigkeit

Interessant ist auch die Haltung des Vatikans: Einem guten Dutzend angeblicher Marien-Erscheinungen hat die katholische Kirche die Übernatürlichkeit attestiert, weshalb Orte wie Lourdes zur Wallfahrtstätte geworden sind; viele andere Mysterien werden zumindest geduldet, weil sich die Menschen ohnehin keines Besseren belehren lassen. Giannoli zeigt aber auch die Schattenseiten dieser Wundergläubigkeit. Anatole Taubman verkörpert einen gleichermaßen charismatischen wie unsympathischen Priester als Mischung aus Populist und Kaufmann. Mit einer lakonischen Szene offenbart der Regisseur, was er selbst von dem jahrmarktähnlichen Trubel hält, als sich Jacques anschaut, wie der „Hype“ um Anna ausgeschlachtet wird. Zu den Devotionalien gehören lieblos produzierte Schneekugeln für acht Euro.

Abspann:

Buch und Regie: Xavier Giannoli

Darsteller: Vincent Lindon, Anatole Taubman, Galatéa Bellugi

Produktionsland: Frankreich

Länge: 137 Min

FSK: ab 12