von dpa

Wenn Spencer Tunick ruft, dann kommen viele: Etwa 400 Menschen haben im australischen Melbourne für den US-Fotografen posiert – und zwar nackt. Sie versammelten sich dafür morgens auf dem Dach eines Parkhauses.

Der 51 Jahre alte Tunick ist bekannt für seine Fotokunst-Installationen mit nackten Menschen, die er beispielsweise schon vor dem Opernhaus in Sydney oder auch vor der Bayerischen Staatsoper in München inszeniert hat. Mit seinen Körperlandschaften, von ihm „Nudescapes“ genannt, ist er inzwischen eine feste Größe in der Kunst-Szene.

Bei seiner neuesten Aktion in der Millionen-Metropole Melbourne trugen die Teilnehmer während des 15-minütigen Foto-Shootings bei winterlichen Temperaturen lediglich dünne rote Umhänge. „Ich habe schnell gearbeitet, damit die Menschen nicht frieren“, sagte Tunick. Zufrieden ist er mit dem Ergebnis auch: „Ich glaube, ich habe ein schönes Kunstwerk bekommen.“

18.000 Menschen versammeln sich in Mexiko-Stadt, 2007:

"Ring der Nibelungen" in München, 2012:

"Sea Of Hull" in Kingston upon Hull, 2016:

"The Return Of The Nude" in Melbourne, 2018:

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein