Was die Elbphilharmonie in Hamburg schafft, kann der Konzertsaal im Kultur- und Kongresszentrum im schweizerischen Luzern schon lange: durch seine Kombination aus Musik und einzigartiger Architektur Menschen entzücken. Am 17. August startet wieder das Lucerne Festival, das größte Orchesterfestival der Welt, und der wegen seiner Akustik hoch gerühmte Konzertsaal im Kultur- und Kongresszentrum (KKL) feiert 20. Jubiläum. Anfang August diente der Musik-Tempel sogar als Kulisse für den Schweizer Tatort.

Bei einer Probe des Lucerne Festival Orchestra zeigt ein Blick hinter die Kulissen das Geheimnis des Klangs: eine riesige Echokammer, die den Saal in den oberen Rängen umgibt. Damit wird das Raumvolumen bei Bedarf um fast ein Drittel, zusätzliche 6000 Kubikmeter, erweitert. „Nachhallkammer heißt es korrekter“, sagt Bühnentechniker und Akustiker Armin Seeholzer, der die 50 elektronisch steuerbaren Betontore nach den Wünschen der Dirigenten einstellt. „Viel Haar und Kleidung im Publikum, das macht den Ton trockener. Wenn mehr Nachhall gewünscht ist, werden die Tore geöffnet.“

Platz für 1900 Besucher

Seeholzer optimiert den Sound zudem mit Vorhängen sowie dem zweiteiligen, höhenverstellbaren Schallreflektor unter der Saaldecke. Gleich drei schalldichte Türen sorgen dafür, dass rund 1900 Konzertbesucher trotz der Nähe zum Bahnhof und dem See mit seinen tutenden Schiffen durch keinen einzigen Ton von außen gestört werden. Der Saal hat das „Schuhschachtelformat“ für optimale Akustik: hier sind es 22 mal 22 mal 46 Meter. Die Wände sind mit mehr als 24.000 verschieden gemusterten Gipskacheln zur Schallreflexion verkleidet.

Daniil Trifonov, russischer Pianist, spielt im Konzertsaal das Rezital 3. | Bild: Peter Fischli / Lucerne Festival

„Auch im 4. Rang ist das Klangerlebnis so hervorragend wie im Parkett“, sagt KKL-Chef Philipp Keller. Als der Chefdirigent des Lucerne Festival Orchestra, Maestro Riccardo Chailly, die Streicher leise bittet, „softer“ zu spielen, ist das in der Probe bis in die letzte Reihe des Parketts klar zu hören.

Für den Ohrenschmaus verantwortlich war der amerikanische Star-Akustiker Russell Johnson (1924-2007). Er bezeichnete den Konzertsaal Luzern als Kulmination seiner Arbeit: „Hier sind fast alle Errungenschaften meiner Arbeit zusammengefasst“, sagte er einst.

Matthias Pintscher dirigiert im Konzertsaal das Orchester der Lucerne Festival Academy während des Sommerfestivals 2017. | Bild: Priska Ketterer / Lucerne Festival

Der französische Architekt Jean Nouvel konzipierte das preisgekrönte KKL. „Wenn ich das Gebäude sehe, werde ich emotional“, sagte er 2015. Markant sind das riesige zum See hinausragende Flachdach, die großen Terrassen mit Ausblick über den See, die Wassergräben im Innern des Gebäudes, die hölzerne Außenschale des Konzertsaals, die wie ein Schiffsrumpf auf die Terrasse ragt. „Jedes Gebäude ist Zeitzeuge seiner Zeit“, so Nouvel. „Dieses symbolisiert den Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert.“

Für das Lucerne Festival, das sich zur besseren internationalen Vermarktung mit englischem Titel schmückt, ist der Konzertsaal ein Glücksfall. „Die Qualität der Akustik ist wahnsinnig gut“, sagt der langjährige Intendant Michael Haefliger. Die Einweihung des Konzertsaals 1998 sei eine Zäsur: „Es gibt das Festival vor und nach dem Bau des Konzertsaals.“ Das Fest hieß früher „Musikfestwochen Luzern“ und ist schon 80 Jahre alt. Weil der 75. Geburtstag groß gefeiert wurde, gibt es dieses Jahr kein Jubiläumsfest.

Innovation statt Routine

Seit dem Bau das Konzertsaals ist es mächtig gewachsen, auf rund 65.000 Besucher jeden Sommer. Haefliger setzt ständig auf Innovation: „Es darf keinen Anstrich von Routine geben“, sagt er.

Eine Orchesterakademie für 130 Musiktalente aus aller Welt erarbeitet während des Festivals zeitgenössische klassische Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. In diesem Jahr startet zudem ein Orchestercamp für Kinder aus aller Welt, die nicht aus privilegierten Familien kommen und in ihrer Heimat kostenlose Musikförderung bekommen. In Luzern spielen sie im weltberühmten Saal nach einer Woche Proben Beethoven, Rossini und Schostakowitsch. Mit dem Format „40 Minutes“ lädt das Festival zu kostenlosen 40-minütigen Konzerten mit Einführung in die Musik und Weltklasse-Musikern „zum Anfassen“ ein, die Neugierigen auch mal ihre Instrumente und Partituren zeigen.

Kindheit ist das Thema

Ein Straßenfestival mit Musikern in der Stadt gehört ebenso dazu wie ein Erlebnistag, an dem Komponist Fritz Hauser Kinder und Erwachsene einlädt, das KKL selbst zum Klingen zu bringen: auf Wänden, Treppen und Geländern schraffieren Besucher, das heißt, sie pausen mit dem Bleistift auf Papier Untergründe ab und produzieren damit einen Klangstrom. „Kindheit“ ist das Thema des Festivals. „Die Fähigkeit, kindisch zu sein, tut auch Erwachsenen gut“, sagt Haefliger.

Das Musikfestival Mit dem Thema „Kindheit“ startet das Lucerne Festival für klassische Musik im schweizerischen Luzern am 17. August 2018 in seinen Musiksommer. Das größte Orchesterfestival der Welt bietet zum Auftakt zwei Wunderkinder auf: Lang Lang und Mozart. Der Piano-Superstar gibt bei der Eröffnung sein Europadebüt nach längerer Verletzungspause und spielt Mozart. Unter dem Chefdirigenten Riccardo Chailly spielt das Lucerne Festival Orchestra auch das Märchenballett „Der Feuervogel“ von Strawinsky. „Das Motto soll auch ein Publikum ansprechen, das im Entstehen ist“, sagt Intendant Michael Haefliger – die Jugend. „Aber die Fähigkeit, kindisch zu sein, tut auch Erwachsenen gut.“ Gezeigt wird etwa Charlie Chaplins Stummfilm „The Kid“ von 1921 mit Live-Musik. Bis zum 16. September gibt es rund 115 Veranstaltungen. Es spielen die renommiertesten Orchester der Welt: etwa die Berliner und die Wiener Philharmoniker und das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Für die meisten Konzerte gab es vor dem Auftakt des Festivals noch Karten. Es gibt 2018 viele Jubiläen: Das Festival wurde vor 80 Jahren gegründet, die Berliner Philharmoniker geben ihr 60. Luzerner Bühnenjubiläum und kommen mit ihrem künftigen Chefdirigenten Kirill Petrenko. Festival-Chefdirigent Chailly, Musikdirektor der Mailänder Scala, ist seit 30 Jahren in Luzern. Die Meisterklasse der Lucerne Festival Academy widmet dem vor 90 Jahren geborenen Komponisten Karlheinz Stockhausen eine Hommage. Und der wegen seiner Akustik bewunderte Konzertsaal im Kultur- und Kongresszentrum wird 20 Jahre alt.

