Juli Zeh ist eine Erfolgs-Autorin, und zwar eine, die sich einmischt in öffentlich-rechtlichen Gesprächsrunden und mit ihrer Literatur sowieso. Sehr erfolgreich hat sie sich unter Leute gebracht. Danach hat sie die Schraube unserer Gesellschaft mit ihren leeren Herzen ein wenig weitergedreht in die Zukunft. Verdrossen verdrießlich ging es zu in ihrem Deutschland des Jahres 2025. Aus Burn-out-Syndromen, Suizidwünschen und der Lust an Attentaten konstruierte sie eine aberwitzige Geschäfts-Idee. Schon hier war der Mittelklasse-Ehepartner degradiert zum Hausmann im Schatten seiner Ehefrau.

Auch Henning ist so ein Heimarbeiter. Zwei Kinder hat er mit Theresa: Jonas (4) und Bibi (2). Objektiv geht es den Vieren gar nicht so schlecht in ihrer großen Göttinger Mietwohnung mit Home Office unterm Dach. Theresa arbeitet in einem Steuerbüro und verdient mehr als ihr Mann. Sie hat einen kompakten Körper voller Leben, und Henning weiß nicht, ob sie schön ist oder nur gut aussieht. Jedenfalls findet er, dass sie ihr ansteckendes Lachen ein wenig zu oft auf seine Kosten losschickt. Doch man kann sie verstehen, denn er trägt schwer an seinem Mittelmaß.

Juli Zehs Roman "Neujahr" ist bei Luchterhand erschienen (192 Seiten, 20 Euro).

Er ist Lektor mit halber Stelle in einem leicht linkslastigen Sachbuch-Verlag. Eigentlich hält der Verlag nur zu ihm, weil Henning vor Jahren ein Buch betreute, das als Bestseller immer noch sein Bleiben finanziert. Es handelte davon, wie Kinder von ihrer Umwelt und von ihren Eltern in Rollen gedrängt werden. Natürlich wird sich im Lauf der übersichtlichen Ereignisse herausstellen, dass dies auch das Thema in Juli Zehs neuem Roman ist. Starke Frau lebt mit weinerlichem Mann, dem alles über den Kopf wächst. Kann man so einen noch lieben, fragt sich Theresa.

Arbeit ist für beide so etwas wie eine Erholungs-Insel. Henning ist wie ein Sisyphos ohne Stein. Er müsste mal weg. Also hat er die Idee mit dem Urlaub auf Lanzarote. Erholen von der Erholungs-Insel kann man sich dann ja später. Zwei Wochen zum Jahreswechsel in der Sonne. Theresa hat die Idee dann doch gut gefunden. Sie verfährt wie immer: das Beste draus machen. Höhenflüge erwartet sie sowieso nicht mehr. Höchstens vom Franzosen an Tisch 27, der so wunderbar tanzen kann. Dann will Henning endlich mal was allein durchziehen, setzt sich aufs Rad und startet hoch nach Femés, 500 Meter über Null.

Einer gegen alle

War das Buch bis dahin eine von durchaus schönen Sätzen durchblitzte gängige Studie einer Mittelgewichts-Ehe, will es nun Fahrt aufnehmen in Richtung Psycho-Thriller, einer gegen alle. Nur ist Henning nicht der Typ dafür. Er strampelt sich ab, hat aber die komplett falsche Ausrüstung und bald auch keine Kraft mehr. Dann kümmert sich hoch oben in einer Kunstgalerie, die er mit Müh und Not „dehydriert und unterzuckert“ erreicht, eine Mittfünfzigerin um ihn und befördert ungewollt Hennings Kinder-Trauma ans Licht.

Er muss sich daran erinnern, wie seine Eltern ihn und seine Schwester genau hier allein ließen. Zwei altkluge Kinder reden und sagen, was die Autorin braucht, doch da hat man die Parallelität der Ereignisse längst begriffen. Theresa macht Schluss per SMS, und dann geht es doch irgendwie weiter, weil dieses Weiterwursteln üblich ist im Land. „Der Tag fließt beharrlich in die Breite“ – der Text tut es auch.

