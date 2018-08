Den 24. August 2017 werden die Menschen in Friedrichshafen nicht so schnell vergessen. Es war ein heißer Sommertag und der Himmel über dem Flughafen so blank, dass man das Flugzeug am Horizont schnell erkannte. Kaum gelandet, kletterte Sigmar Gabriel heraus. Er war damals Außenminister und hatte sich gut in diese Aufgabe eingefuchst. Erst begrüßte er die Urlauber im nahen Dornier-Museum. Dann kam er auf den Punkt: Gabriel wollte vor einem Jahre dafür sorgen, dass ein Schrotthaufen aus einem Urwald in Brasilien zurück nach Deutschland kommt und aufgemöbelt wird.

Der Schrotthaufen heißt „Landshut“ und hat Geschichte. Feurig redete Gabriel auf die „lieben Bürgerinnen und Bürger“ ein, um an den vermuteten Reichtum der Stadt zu kommen. Öffnet eure Herzen, öffnet die Beutel! Die Gelder der Kulturministerin allein reichen eben nicht, sagte er. Armes Berlin, reiches Schwaben. Dann verstieg sich das SPD-Multitalent in die politische Steilwand: Ja, er werde später nochmals nach Friedrichshafen kommen, um die kalten Herzen in Gemeinderat und Verwaltung zu wärmen, damit diese für das Polstern des Lufthansa-Oldtimers in die Tasche langen. Seine Berater trauten ihren Ohren nicht.

Das Ende vom Lied: Sigmar Gabriel musste das Auswärtige Amt verlassen. Seine Allüren und die Bemerkungen über den Bartträger Martin Schulz kamen schlecht an. Von der „Landshut“ und seinen Zusagen spricht der mittlerweile einfache Abgeordnete auch nicht mehr. „Was gehen mich meine Reden von gestern an?“, wird er sich denken.

Nun ist jener jugendliche Held keiner, der sich still in die Hinterbänke des Reichstages kauern würde. Auch als geduldigen Aktenbearbeiter kann man sich den 58-Jährigen kaum vorstellen. Er drängt weiterhin in das helle Licht, aus dem ihn Andrea, die Nachfolgerin, verdrängte. Die Lösung ist erschreckend einfach: Sigmar Gabriel macht jetzt was mit Medien. Er schreibt fleißig für Tages- und Wochenzeitungen. Thematisch kennt er sich bestens aus. Er greift vor allem jene Fehlentwicklungen auf, die er als Minister in mehreren Ressorts nicht korrigierte – jetzt aber vom Schreibtisch aus mit steilem Zeigefinger anprangert.

Der Mann aus Goslar steht damit in einer spannenden Tradition. Mancher Politiker seiner Partei entdeckte im zweiten Anlauf seine verborgene Begabung. Peer Steinbrück – wer kennt ihn noch? – startete in seinem politischen Herbst als Vortragsredner durch und widerlegte die landläufige Redensart, dass Reden nur Silber sei. Nein, Steinbrück war mit seiner zünftigen Rhetorik auf eine Goldader gestoßen. Auch Helmut Schmidt wechselte die Branche und zog bei der Wochenzeitung „Die Zeit“ als Verleger ein. Mit eigenem Büro, Kaffeeautomat und grenzenloser Rauch-Erlaubnis (angeblich mit fünf Aschenbechern). Schier unglaublich die zweite Karriere von Gerhard Schröder: ein lupenreiner Marktwirtschaftler, der keine falsche Scheu vor Diktatoren und Mandaten hat.

Und wie war das mit Willy Brandt, der die Ursache für viele Eintritte in die SPD war? Der Mann war Parlamentarier durch und durch. Keine bezahlten Vorträge, keine Extravaganzen, kein Aufsichtsrat. Dafür leitete er die Sozialistische Internationale – ein Ehrenamt zwischen Nachtzügen und kaltem Mittagessen.

