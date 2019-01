Das Wort "Anti-Abschiebe-Industrie" unterstellt Verteidigern des Asylrechts Geldmacherei, verhöhnt den Rechtsstaat und reduziert Menschen zu Waren: ein fürchterlicher Begriff. Und doch wirkt seine Wahl zum Unwort des Jahres merkwürdig schal.

Erfunden vom CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt haftete ihm bereits im bayerischen Wahlkampf der Geschmack bemühter Anbiederung an AfD-Wähler an. In Wahrheit ist "Anti-Abschiebe-Industrie" kein gängiger und damit gefährlicher Kampfbegriff der Rechten, sondern die eher lächerliche Ranschmeißerei eines rhetorisch minderbegabten Politikers.

Die wirklich bedrohlichen Wortschöpfungen der Neuen Rechten beziehen ihre Kraft aus perfider Ironie und dem Spiel über die Bande. Sie lauten "Kulturbereicherer", "Goldstücke" oder auch "Neufachkräfte". Indem sie den ihnen innewohnenden Humanismus ins Gegenteil umkehren, erübrigen sie jede Argumentation. Das ist gefährlicher als Alexander Dobrindt.