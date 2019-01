An was haben wir uns nicht schon alles gewöhnt! Männer, die selbst nie gegen einen Fußball treten, dem Bundestrainer aber die Mannschaftsaufstellung diktieren. Personen, die von der geltenden Rechtslage keinen blassen Schimmer haben, sich aber bessere Urteile zutrauen als gestandenen Juristen. Oder auch die vielen verhinderten Spitzenpolitiker, die zu Hause schon an der Steuererklärung scheitern, auf internationalem Parkett aber angeblich im Handumdrehen den Ukraine-Konflikt lösen würden.

Nun ist die Wissenschaft dran

Verschont geblieben von diesem Ansturm der Ahnungslosen ist bis zuletzt die Wissenschaft. Angesichts ihrer Formeln, Kurven und Fremdwörter erahnt nämlich auch der eitelste Pfau die Grenzen seiner Kompetenz – sollte man meinen.

Tatsächlich schrecken die Besserwisser und Alleskönner inzwischen auch vor diesem Terrain nicht mehr zurück. Seit eine Forscherin öffentlich von Einzelfällen sprach, in denen sie positive Effekte von Methadon in der Krebstherapie beobachtet habe, können sich Ärzte, Chemiker und Pharmazeuten nicht mehr vor Ratschlägen selbst ernannter Experten retten.

Menschen, die sich mit biochemischen Zusammenhängen zuletzt in der zehnten Klasse befasst haben, erklären Hochschulprofessoren, warum Methadon Krebs heilt. Und warum die Pharmaindustrie diese Erkenntnis böswillig verheimlicht: natürlich aus Profitgründen.

Auch bei der documenta passiert es

Wer nun glaubt, Künstler seien gegen diesen Wahn immun, der braucht nur nach Kassel zu blicken. Das Kuratorenteam der letzten documenta hatte alles, was nach Kunst aussieht, mal eben aussortiert. Stattdessen gab es graue Theorie und steile Thesen zu Themen wie Weltwirtschaft und soziale Gerechtigkeit: Die politische Klasse wurde samt und sonders als korrupt gegeißelt, die Kuratoren dagegen feierten sich als Weltversteher, die das Himmelreich auf Erden erschaffen würden, wenn man sie nur ließe. Am Ende gab es statt des Himmelreichs aber ein Finanzdebakel: Die angeblich so bösen Politiker mussten die documenta mit Bürgschaften vor der Pleite retten.

Aus der Antike ist für diese Erscheinungsform des Realitätsverlusts das Wort Hybris überliefert. Wir bezeichnen damit Idioten, die sich für Genies halten. Wer bei Aristoteles nachschlägt, findet allerdings eine leicht abweichende Definition. Hybris bedeutet demnach, „Dinge zu tun und zu sagen, durch die demjenigen, der sie erleidet, eine Schmach zuteil wird, nicht damit man selbst etwas anderes bekommt, als was man vorher hatte, sondern damit man Freude empfindet“.

Es geht um die Schmach des Gegenübers

Hier liegt der Hund begraben. Natürlich ist die Kritik an Institutionen und Eliten hervorragendes Wesensmerkmal einer freiheitlichen Grundordnung. Doch es ist eben nicht eine demokratische Streitlust, die dem verbreiteten Unbehagen zugrunde liegt. Vielmehr drängt sich doch der Eindruck auf, dass es dem Streitenden oftmals gar nicht mehr um die Sache geht – sondern viel mehr um die Freude an der Schmach seines Gegenübers.

Im Ukraine-Konflikt gibt es viele Wahrheiten, und die Finanzierungsströme in der Pharmaforschung bieten durchaus Anlass zu kritischer Prüfung. Wer es damit ernst meint, verkneift sich aber Hohn und Häme, stellt mehr Fragen als Antworten und verliert bei aller Kritik eines nicht aus den Augen: die Möglichkeit, selbst falsch zu liegen.