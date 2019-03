John C. Reilly als Killer? Das passt eigentlich nicht zu dem knubbeligen Typen mit dem Lockenkopf und dem Hundeblick. Bislang spielte er vor allem Underdogs oder komische Käuze, die aber meist grundiert sind mit einer Grundgutmütigkeit. In Jacques Audiards Western-Tragikomödie „The Sisters Brothers“, dem ersten englischsprachigen Filmausritt des französischen Regisseurs („Der Prophet“), scheint er nun einmal dagegen anzuspielen: als Killer und als brutaler Wild-West-Antiheld namens Eli, der zusammen mit Joaquin Phoenix als ewig besoffener, skrupelloser Charlie ein ungleiches Brüderpaar bildet: die Sisters Brüder.

Goldgräber und Auftragsmorde

Zusammen reiten sie in den 1850er Jahren zur Pionierzeit durch den tiefsten Westen und erledigen im rauen Oregon unter anderem Auftragsmorde für einen Mann, der sich „der Kommodore“ nennt. Der setzt sie auf den Goldgräber Hermann Kermit Warm (Riz Ahmed) an, dem sie sich über viele hundert Meilen an die Fersen heften – wobei schließlich auch noch ein Kontaktmann namens Morris (Jake Gyllenhaal) und eine Flüssigkeit, die Gold sichtbar machen soll, wichtige Rollen spielen.

Mit „The Sisters Brothers“, der von C. Reilly co-produziert wurde und auf einem Roman von Patrick deWitt basiert, bleibt Regisseur Audiard gewohnt neugierig auf neuen Pfaden. Nachdem der Franzose vorher bereits im Cannes-Gewinner „Dämonen und Wunder“ mit Western-Elementen hantierte, hat er nun mit „The Sisters Brothers“ einen richtigen Western gedreht – irgendwie jedenfalls. Denn erwartungsgemäß lässt sich der Film nicht ganz so bequem in die Genre-Schublade schieben.

Das Spiel mit den Regeln des Westerns

Zwar stecken durchaus klassische Motive darin. Auch die Schauwerte von den verschneiten Berglandschaften bis zu den Westernstädten sind ordentlich. Und in Sachen Gewalt ist Audiard nicht gerade zurückhaltend, lässt die Colts rauchen und das Blut spritzen. Gleichzeitig aber spielt der Regisseur mit Western-Regeln und stellt vieles auf den Kopf. „The Sisters Brothers“ entwickelt daher einen ganz eigenen Tonfall. Während er immer wieder den Hang zur sehr ironischen Komödie hat, schaut Audiard den strauchelnden Männern – vor allem dem an seiner Killerprofession zweifelnden Eli – auch zusehends tiefer ins Innenleben, als man es aus klassischen Western sonst kennt.

C. Reillys fein austariertes Spiel

Die vier Hauptdarsteller und die einfühlsame Regie tragen viel dazu bei, dass das so funktioniert. Überwiegend allerdings lebt „The Sisters Brothers“ von der Dynamik der beiden Brüder und dabei vor allem von C. Reilly. Ja, man will kaum glauben, dass derselbe Schauspieler kürzlich die Goldene Himbeere als schlechtester Nebendarsteller des Jahres bekommen hat – für den Klamauk „Holmes & Watson“, die schief gelaufene Wiedervereinigung mit seinem Quatsch-Komik-Partner Will Ferrell aus „Stiefbrüder“. Eigentlich hätte man ihm andere Auszeichnungen gewünscht als den Anti-Oscar für sein fein austariertes Spiel, das bei aller Komik und der Kaltblütigkeit am Colt zusehends doch wieder eine sehr sensible Seite und viel Herz spür- und sichtbar macht. Die Gutmütigkeit ist Reilly eben einfach nicht endgültig auszutreiben. Nicht einmal als revolverschwingendem Westernschurken.

ABSPANN

Land: Frankreich/USA

Regie: Jacques Audiard

Darsteller: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed

Länge: 122 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Fazit: Ungewöhnliche Western-Tragikomödie des Franzosen Jacques Audiard – mit einem grandiosen John C. Reilly.