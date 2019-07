In den 90er-Jahren hat einmal ein Fernsehmoderator versucht, den SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel zum Lustigsein zu überreden. Die Sendung hieß „Zak“, nannte sich „Politmagazin“, war aber in erster Linie ein Forum für satirische Beiträge. Vogel, damals Fraktions- und Parteivorsitzender, musste erst seine eigene Wachspuppen-Parodie ertragen, dann sollte er heiter gestimmt auf kritische Fragen antworten. Doch Vogel war nicht heiter gestimmt und wollte nicht lustig sein.

Hans-Jochen Vogel bei einer Rede in den 80er-Jahren. | Bild: Frank Leonhardt

Noch ehe die erste Frage ausformuliert war, blaffte Vogel los: Er gedenke nicht zu antworten, die Wachspuppe da habe doch „scheinbar“ schon alles Nötige gesagt. Für eine weitere Gesprächsführung müsse man sich wohl erst einmal auf die „Spielregeln“ einigen – im Übrigen sei diese Sendung „auch schon mal witziger“ gewesen.

Region Schlagerstar Thomas Anders genießt den Sommer am Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Der grantige Auftritt eines zu keiner Selbstironie fähigen Spitzenpolitikers: Heute wäre so etwas undenkbar. Ist ein Reporter der „heute-show“ des ZDF im Anmarsch, hat sich der Politiker in betont spontaner Witzigkeit zu üben. Auch die abwegigste Frage verdient eine Antwort, unlustig sein gilt nicht.

Spaßvögel von der „Partei“

Je dreister, desto besser: Das gilt nicht nur für Fragesteller. Es gilt längst auch für die politische Konkurrenz selbst. So gibt es im europäischen Parlament aktuell genau zwei Politiker, die offenbar vor jeglicher öffentlichen Kritik gefeit sind: die beiden Spaßvögel von der Satirepartei „Die Partei“.

Verspotten als einziges Kriterium

Ironie dient ihnen als Schutzschild, hinter dem sie sich mit ihren Aktionen und Forderungen stets im Bereich des Unverbindlichen bewegen können. Wo seriöse Opposition konkrete Alternativen aufzeigen muss, können sich die Politkomiker ganz auf den Effekt des Witzes beschränken: verspotten der Gegenseite als einziges Erfolgskriterium. Wem das zu billig ist, offenbart nur seinen Mangel an Humor.

Meinung Weg mit dem Thermomix! Mit Kochen hat dieser Alleskönner gar nichts zu tun von Birgit Hofmann Das könnte Sie auch interessieren

Zugegeben, anfangs wirkte das alles noch erfrischend. Vielleicht lag das auch daran, dass die Witze noch originell und die amtierenden Politiker noch so schön unvorbereitet anmuteten, so ungelenk und spießig.

Pullover mit Sponsorenstickern

Heute dagegen: Ein Satiriker nimmt im EU-Parlament Ursula von der Leyens Berateraffäre aufs Korn. Er zieht sich dafür einen mit Sponsorenstickern übersäten Kapuzenpullover an. Gähn!

„Partei“-Abgeordneter Nico Semsrott im mit Sponsorenschildern beklebten Kapuzenpullover. | Bild: Michael Kappeler

Die Wahrheit ist, dass diese Form der Satire längst eine fatale Verwandtschaft zum Populismus offenbart. Sie bedient das Bild einer korrupten Elite, der nur noch mit maximaler Verächtlichmachung beizukommen ist.

Krampfhaftes Bemühen

Gleichzeitig zwingt sie Politiker in diese grauenerregende Zwitterrolle des seriösen, aber irgendwie trotzdem auch lustigen Alleskönners. Man sieht es den Ursula von der Leyens, Anton Hofreiters und Torsten Schäfer-Gümbels förmlich an, wie sie sich vor dem „heute-show“-Mikrofon winden: dieses krampfhafte Bemühen um eine halbwegs gelungene Pointe – bei der gleichzeitigen Sorge, sie könnte am Ende ernster genommen werden, als beabsichtigt war.

Bregenzer Festspiele Diese Bühne spielt bei „Rigoletto“ mit Das könnte Sie auch interessieren

Vielleicht würde das verbreitete Misstrauen gegenüber Politik und Medien wieder sinken, wenn alle Beteiligte einmal einen Tabubruch wagten: einfach nicht mehr lustig sein wollen, wenn wieder ein Komiker mit Mikrofon vor dem Bundestag lauert. „Sie sind scheinbar Kasperl gewöhnt!“, sagte Vogel damals. Ein Politiker, der sich dem Kasperlespiel verweigert, das wäre mal wirklich wohltuend und originell. Im Übrigen: Der SPD ging es zu Vogels Zeiten deutlich besser als heute.