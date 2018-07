von Rosemarie Tillessen

Dieser Künstler überrascht durch Zweierlei: die große Unterschiedlichkeit seiner Motive – Landschaften, Stillleben, Porträts und Narrenmasken – und dann wiederum durch einen immer wieder unterschiedlichen Malstil, mal großflächig und fotorealistisch bei den Porträts, dann wieder filigran und detailversessen bei den blassfarbigen Landschaften oder strotzend bunt beim Narrentreiben. Die Rede ist von dem Düsseldorfer Künstler Joseas R. Helmes (55), der heute in Brandenburg lebt. Im Schloss Bonndorf, dem Kulturzentrum des Landkreises Waldshut, wurde jetzt unter dem Titel „AugenBlicke“ eine Ausstellung seiner Werke eröffnet, die in den vergangenen zehn Jahren entstanden sind. Landrat Martin Kistler sprach bei der gut besuchten Eröffnung von einer „Schule des Sehens, detailgetreu und doch immer mit Blick für das Große und Ganze“.

So arbeitet der Künstler

Joseas R. Helmes, der bei der Eröffnung anwesend war, ist ein Vertreter der gegenständlichen Kunst und beherrscht die Malerei mit Öl und Acryl perfekt. Akribisch setzt er Pinselstrich neben Pinselstrich, bis ein Gesamtwerk entsteht: „Das kann bei den Porträts schon mal zwei Monate dauern und bei einer Landschaft auch mal ein halbes Jahr“, sagt er lachend im Gespräch. Kunsthistorikerin Michaela Angelis erklärte in ihrer Einführung den Arbeitsprozess des Künstlers genauer: „Er sammelt erlebte Augenblicke, hält sie fotografisch fest und bearbeitet sie anschließend so lange, bis er die für ihn wichtige Ansicht auf die Leinwand bannen kann, Pinselstrich für Pinselstrich. Sein Motiv ist die Lust am Schauen. Lassen Sie sich davon anstecken!“

Der Künstler Joseas R. Helmes zeigt im Bonndorfer Schloss neuere Werke. Hier das großformatige Bild "Eiswiesen" in Öl auf Acryl. | Bild: Rosemarie Tillessen

Der Rundgang wird dann zum Seherlebnis: Zum Einen bezaubern die zartfarbigen Winterlandschaften (etwa die „Eiswiesen“) mit ihrer fast spürbaren klirrenden Kälte und ihrer menschenleeren Einsamkeit zwischen dichtem Baumwerk unter hellen Wolkenlücken.

Das Stillleben "Musik" (Wasser, Wein und Haschischkekse) ist ungewohnt für den Betrachter. | Bild: Rosemarie Tillessen

Oder die etwas befremdlichen Stillleben: Da findet man nicht nur schön angeordnete Dinge, wie Flaschen oder Früchte, sondern dazwischen auch irritierende Haschischkekse, große Kopfhörer zum Musikhören oder ein I-Phone. Oder gar – wie ein Kunstwerk arrangiert – ein ästhetisch schöner Totenschädel. Doch für die Betrachterin am einprägsamsten sind die drei Porträts von Jugendlichen mit ihren gleichmütigen, undurchschaubaren Gesichtern: etwa „Lioba mit rotem Pullover“, „Jakob“ oder die spröde „Wendy als It-Girl“. Ganz ungewöhnlich dazwischen dann aber auch wenige fröhliche, bunt gemalte Kinder im Garten.

Hier das Porträt "Jakob". | Bild: Rosemarie Tillessen

Sie scheinen den Bogen zu schlagen zu den farbstrotzenden Narrenbildern, zu denen sich der Künstler beim Narrentreiben in Rottweil und Elzach anregen ließ. Und er schließt damit gelungen an die Tradition des Bonndorfer Schlosses an mit seinem Narren-Museum im Erdgeschoss. Das Fazit: eine enorm vielseitige Ausstellung.

Die Ausstellung „AugenBlicke“ ist bis zum 4. November mittwochs bis sonntags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Kataloge gibt es für 15 und 30 Euro.

