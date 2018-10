Heiko und Roman, vor zwei Jahren haben Sie mir gesagt, dass Sie Ihren Traum leben. Ist das immer noch so?

Roman: Das ist immer noch so, auf jeden Fall. Da hat sich nichts geändert.

Heiko: Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Das einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir einige Sachen mittlerweile mit anderen Augen sehen.

Vor Kurzem ist Ihr Album „#WhatIsLife“ erschienen. Was erwartet Ihre Fans?

Roman: Zwölf brandneue Songs auf jeden Fall. Außerdem bin ich mir sicher, dass man unsere Entwicklung hört.

Heiko: Wir haben knapp zwei Jahre daran geschrieben. Begonnen haben wir, als wir das erste Album eingespielt hatten. In dieser Zeit ist einfach mega viel passiert. Mittlerweile sind wir einfach reifer geworden.

Wo wurde das Album produziert?

Roman: Wir waren sechs Wochen mit unserer Band in Thailand im Studio. Außerdem haben wir dort auch Musik-Videos gedreht. Das war echt eine geniale Zeit. Auch wenn wir viel gearbeitet haben, haben wir das sehr genossen.

„Alpha Queen“ ist ein Song aus dem Album. Dabei geht es um ein Mädchen, das schüchtern ist, aber perfekt.

Heiko: Das stimmt. Es geht um ein perfektes Mädchen, das nicht perfekt ist. Wir wollen mit dem Song ausdrücken, dass die Leute einfach so sein sollen, wie sie sind. Heute gibt es Schönheitsideale, die verrückt sind.

Roman: Man muss ja nur mal in die Social-Media-Kanäle reinschauen. Da versucht jeder, perfekt zu sein, jeder bearbeitet seine Bilder mit Filter, um möglichst perfekt auszuschauen. Wir finden, dass man durchaus auch mal locker sein sollte, denn das hat mit dem wahren Leben nichts zu tun. Man verliebt sich ja auch nicht in ein Bild, sondern in einen Charakter.

Kennen Sie solche „Alpha Queens“?

Heiko: Natürlich. Wir sehen sie auf unseren Konzerten und unter den Fans im Netz. Wir versuchen mit dem Song auszudrücken, dass jeder perfekt ist, so wie er ist. Es gibt keinen Grund Angst zu haben, unter die Leute zu gehen.

Apropos „Alpha Queen“, wie sieht es da bei Ihnen aus?

Roman: Die Frage musste kommen. (lacht) Wir sind im Jahr mindestens 300 Tage unterwegs, da ist es schwer, eine ernsthafte Beziehung aufzubauen.

Heiko: Natürlich treffen wir uns mit Mädchen, aber für eine Beziehung sind wir tatsächlich zu viel unterwegs.

Zurück zur Musik. Sie kommen am 1. November ins Milchwerk Radolfzell. Erinnern Sie sich an die Location?

Heiko: Na klar. Das war ja unser erstes Konzert auf unserer ersten großen eigenen Tour vor zwei Jahren. Das vergisst man nicht.

Roman: Es war etwas Besonderes dort. Ich kann mich erinnern, dass es sehr voll war und unser Schlagzeuger gesagt hat, dass der Ton genial war. (lacht)

Was wird da dieses Jahr abgehen?

Roman: Das Bemerkenswerte ist ja, dass wir 2016 in Radolfzell unsere Tour begonnen haben und dieses Jahr unsere Tour dort beenden. Und die letzten Konzerte sind immer sehr emotional und etwas ganz Besonderes.

Heiko: Da wird es sicherlich die eine oder andere Überraschung geben, die wir selber noch nicht kennen.

Wie meinen Sie das?

Heiko: Auf dem letzten Konzert einer Tour geht es unter der Crew immer extrem lustig zu. Vor zwei Jahren haben sie während eines Songs einfach das Schlagzeug abgebaut. Ich bin gespannt, was sie sich dieses Mal einfallen lassen.

Roman: Es wird definitiv ein besonderes Konzert.

Sie sind seit 2. Oktober auf Tour und spielen dann 26 Konzerte in nur 31 Tagen. Das wird richtig brutal, oder?

Roman: Das ist es auch. Es wird sicherlich extrem anstrengend werden, keine Frage. Aber das Positive ist, wir sehen in diesem Monat sehr, sehr viele Fans. Und darauf freuen wir uns wahnsinnig.

Heiko: Zwischen den Konzerten werden wir uns etwas schonen, aber auf der Bühne geht es ab.

Gibt es dann nach der Show eine Extra-Sause mit Bad im Bodensee?

Roman: Das ist eine gute Idee. (lacht) Wenn das Wetter gut ist, auf jeden Fall. Allerdings wird es am 1. November wahrscheinlich ziemlich frisch sein.

2015 haben Sie mit „Bruder vor Luder“ einen Kino-Film herausgebracht. Ist filmtechnisch wieder etwas in Planung?

Heiko: Auf jeden Fall. Wir werden voraussichtlich 2019 einen neuen Kino-Film drehen. Mehr können wir dazu aber noch nicht verraten.

Ihren YouTube-Kanal gibt es jetzt knapp 100 Monate. Darauf sind mehr als 600 Videos. Wie schafft man es, jeden Monat mehr als sechs Videos zu produzieren?

Roman: Das ist mal eine echt sehr gute Frage. Das geht nur mit Disziplin und vor allem viel Spaß an der Sache.

Heiko: Außerdem haben wir eine so geile Community, die einem enorm viel Kraft schenkt.

Die Lochis Heiko und Roman Lochmann (19) gründeten mit zwölf Jahren den YouTube-Kanal „Die Lochis“, auf dem sie vor allem Sketche und Song-Parodien zeigen. Inzwischen begeistern die Zwillinge aus Hessen ihre Fans auch mit eigenen Songs, zwei Alben haben sie bereits veröffentlicht. Die aktuelle Tour der Lochis endet am 1. November 2018 im Radolfzeller Milchwerk. Karten gibt es unter der gebührenfreien SÜDKURIER-Ticket-Hotline 0800/999 1777.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein