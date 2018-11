Al, Sie spielen 35 Shows auf dieser Europa-Tour. Ist das viel für Sie?

Oh, geht so. Ich habe zwei Monate dafür und immer wieder freie Tage dazwischen.

Ihre Frau Stephanie ist Deutsche. Wie haben Sie sie kennen gelernt?

Bei einem Interview vor fünf Jahren. Sie ist Journalistin und hat damals für ein Magazin in München gearbeitet. Sie kommt eigentlich aus Sachsen, aus der Nähe von Dresden.

Begleitet Ihre Frau Sie auf dieser Europatour?

Rund die Hälfte der Tour ist sie tatsächlich bei mir, zwischendurch ist sie immer wieder bei ihren Eltern in Sachsen. Dort ist auch unsere kleine Tochter Ava, bei Oma und Opa. Stephanie und Ava kommen jetzt auch nach Helsinki und werden ein paar Tage bei mir sein.

Ihr erstes Solo-Album „Land of the Midnight Sun“ erschien 1976. Generell werden Sie aber auf „Elegant Gipsy“ von 1977 festgenagelt. Weil diese zweite Platte erfolgreicher war?

Oh ja, „Elegant Gipsy“ hat sich viel besser verkauft. Das war auch die erste Platte, bei der ich selbstbewusster ans Komponieren gegangen war. Paco de Lucia habe ich darauf erstmals dem amerikanischen Publikum vorgestellt. Und „Mediterranean Sundance“ war eine Hit-Single, ein richtiger Pop-Song.

„Mediterranean Sundance“ wurde ja Ihre Erkennungsmelodie und Sie spielen es auf jedem Konzert…

Ja, auch aus Dankbarkeit für das Publikum. Weil es alles begeistert aufnimmt, was immer ich an neuen Sachen spiele. Ich entwickle mich ja ständig weiter. Wenn wir dann die Show mit „Mediterranean Sundance“ beenden, fängt jeder Einzelne an zu strahlen. Weil es eben jeder kennt und glücklich ist, wenn er es hört. Das bringt eben Erinnerungen zurück an die Zeiten damals.

Sie sind mit Ihrem neuen Album „Opus“ auf Tour. Eigentlich müsste es „Opus 29“ heißen, wenn wir alle Ihre Solo-Alben zusammennehmen. Ist „Opus“ ein wenig die Summe Ihrer Arbeit in den letzten 42 Jahren?

Ich glaube, dass es eine natürliche, fortschreitende Entwicklung ist, wie ich Stücke schreibe. Und das Komponieren hat an Bedeutung für meine Arbeit gewonnen. Sicher ist es wichtig, dass ich da raus auf die Bühne gehe, Soli spiele und improvisiere. Was aber das Publikum letztendlich im Sessel und am Zuhören hält – und warum ich in Europa immer auf ein gutes Publikum zählen kann – ist die Tatsache, dass es letztendlich die Kompositionen und das „Storytelling“ darin sind, mit denen ich ihr Interesse halte. Bei Musikern, die nur Solisten sind und die nicht komponieren, kann man sicher davon ausgehen, dass die Zuhörer irgendwann das Interesse verlieren.

Ihren alten Bandkollegen Stanley Clarke habe ich neulich hier in Friedrichshafen gesehen…

Oh Mann, wie war’s?

Nicht schlecht. Er war umgeben von sehr jungen Musikern, ein wenig „Papa Stanley und seine Jünger“. Sie hingegen gehen lieber mit Musikern Ihres Kalibers und Alters auf die Bühne: Birelli Lagrene, Larry Coryell, Steve Vai, John McLaughlin…

Nun, das hängt davon ab, mit wem ich auf Tour bin. Diesmal ist Fausto Beccalossi dabei, er ist 15 Jahre jünger. Ein unglaublicher Akkordeonspieler, wahrscheinlich der beste der Welt. Und Kemuel Roig, ein junger Pianist aus Kuba. Er ist 29 Jahre jung, unglaublich, eine musikalische Sensation.

Sie haben italienische Vorfahren…

Ja, meine Großeltern stammen aus Kampanien, südlich von Neapel. Auch meine Mutter ist in Italien aufgewachsen. Ich habe neulich das Dorf meines Großvaters besucht. Der beste Mozzarella kommt von dort.

Seit „Elegant Gipsy“ legt man Sie auf die spanische Latino-Schiene fest. Durch Faustos Akkordeonspiel scheint man einen italienischen Einfluss in Ihrer aktuellen Musik durchzuhören…

Natürlich, es ist aber eine Art gesamt-mediterraner Einfluss in meiner Musik, von spanischer wie von italienischer Musik. Tatsächlich bin ich mit Latino-Musik aufgewachsen, und genau genommen ein Latino-Musiker. Der italienische Einfluss in meinen Kompositionen, das sind die Melodien, die so tief gehen. Und wer mich wirklich zum Schreiben und Komponieren gebracht hat, war der Argentinier Astor Piazzola, der ja ebenfalls italienische Wurzeln hat und der mir sagte, dass der Tango ursprünglich aus Neapel kommt.

Je nach Schaffensphase wechseln Sie zwischen elektrischer und akustischer Gitarre. Diese Tour ist nun nun wieder rein akustisch.

Das Elektrische beinhaltet Elemente, die mich nicht mehr so sehr begeistern, wie das mal der Fall war. Man muss eine Menge Equipment mitschleppen, und meine Ohren haben über die Jahre enorme Prügel abbekommen, weil ich laute Musik gemacht habe. Und viele dieser wundervollen Konzertsäle, in denen wir spielen, sind nicht gebaut für lautes Schlagzeug, fette Bässe und große Verstärkeranlagen. Diese Säle, besonders in Europa, wurden für akustische Musik gebaut. Ich liebe es ohnehin sehr, akustisch zu spielen. Wir können da auf ein sehr schönes ästhetisches Niveau gehen, anstatt das Publikum mit Lautstärke zu überfallen.

Sie spielen eine klassische Gitarre mit dem Plektrum. Das ist außergewöhnlich.

Nun, ich bin eben ein Plektrumspieler. Wenn ich klassische Stücke spiele, dann benutze ich auch die Finger, aber in Kombination mit dem Plektrum.

Schon vor 40 Jahren wurden Sie als „schnellster Gitarrist der Welt“ bewundert. Welche Rolle spielt Geschwindigkeit in Ihrer musikalischen Sprache?

In erster Linie gar keine so gewichtige. Aber damals, als die Fusion-Musik in den Kinderschuhen steckte, da waren wir mit „Return to Forever“ unter den Pionieren. Diese Musik war spannend und die Kompositionen sehr anspruchsvoll. Die Geschwindigkeit auf dem Instrument war uns wichtig, und alles musste mit höchster Perfektion gespielt werden. Da kommt man nicht mit „Hammering“-Tricks in der linken Hand durch, man musste jede einzelne Note sauber spielen.

Was werden wir in Konstanz hören, im Trio mit Fausto und Kemuel?

Die Musik von der neuen „Opus“-CD, einige ältere Kompositionen von mir, etwas von Piazzola, zwei oder drei von Lennon/McCartney.

Und „Mediterranean Sundance“ zum Schluss?

Selbstverständlich.

Fragen: Thomas Kapitel

Am Mittwoch, 28. November (20 Uhr) tritt Al di Meola im Bodenseeforum Konstanz auf.

Zur Person Al Di Meola wurde 1954 in New Jersey geboten, studierte am Berklee College of Musik und spielte bereits mit 19 Jahren in der Jazzrock-Band „Return to Forever“ des Pianisten Chick Corea, zusammen mit Bassist Stanley Clarke und Schlagzeuger Lenny White. Nach einer ersten Solo-LP „Land oft he Midnight Sun“ folgte 1977 der internationale Durchbruch mit „Elegant Gipsy“; das Magazin „Guitar Player“ wählte ihn seither vier Mal zum Besten Gitarristen. Legendär wurde sein Trio mit den Gitarren-Virtuosen John McLaughlin und Paco de Lucia, mit dem er ab 1981 auf Tournee ging. Al Di Meola ist seit 2015 mit der deutschen Journalistin Stephanie Kreis verheiratet; die beiden haben eine dreijährige Tochter. (tk)

