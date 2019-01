von Jana Mantel

„Ich freue mich, wenn Menschen vor meinen Bildern länger stehen bleiben und diese intensiv und kritisch betrachten – das tue ich selbst auch“, sagt Carola Stanforth. Die bildende Künstlerin offenbart damit durchaus einen gewissen Anspruch, den sie an sich selbst und auch ein wenig an ihr Publikum stellt: „Wenn schließlich jemand ein Bild von mir kauft, ist das für mich ein großes Kompliment, denn dann habe ich diesen Menschen wohl berührt!“

Erst mit 34 Jahren und als Mutter zweier Kinder hat Stanforth das Studium an der Freien Kunstakademie Uhldingen begonnen und dieses in Teilzeit sechs Jahre lang durchgezogen. „Ich war und bin sehr organisiert!“, erklärt sie und erinnert sich gern daran, dass sie in den Kursen manches Mal schon zwei Zeichnungen fertig hatte, bevor andere Studenten ihren ersten Kaffee ausgetrunken hatten: „Ich musste ja Punkt zwölf Uhr daheim wieder auf der Matte stehen, da ist jede einzelne Minute kostbar!“ Aus dieser Zeit stammt übrigens auch ihre Angewohnheit, mit Handschuhen zu malen, die sie bis heute beibehalten hat, denn das An und Ausziehen ging und geht schneller als sich die Finger zu waschen…

„Man sollte niemals nie sagen“, sagt sie lächelnd, während sie von ihrem beruflichen und privaten Werdegang berichtet. Denn die Leidenschaft für die Kunst war bei ihr schon immer unterschwellig da. Mit „immer“ meint Stanforth die Zeit ab Eintritt ins Gymnasium. Aber genauso wenig, wie sie niemals am See wohnen bleiben wollte, wollte sie ihrer Kunstleidenschaft nachgehen.

Nun, seit mehreren Jahren lebt sie glücklich wieder am Bodensee und malt – zwei Dinge, die für sie vor über 20 Jahren komplett unvorstellbar gewesen wären. Etwas Vernünftiges lernen und raus in die Welt, so lautete die Devise. Stanforth verschlug es deshalb als Europasekretärin nach England, wo sie ihren Mann kennenlernte. Aus beruflichen Gründen ging es zwar ein paar Jahre später wieder nach Deutschland zurück. Trotzdem dauerte es noch immer ein wenig, bis der Startschuss für das Kunststudium fiel.

Als es dann soweit war, erwies es sich schon bald als ihre Welt: „Als ich die Räume der Kunstakademie zum ersten Mal betrat, war das wie nach Hause zu kommen“, erinnert sie sich heute an diesen Moment. An der Akademie konnte sie endlich all die Techniken lernen, die ihr bis dahin gefehlt hatten. „Ich habe seit meiner Jugend immer viel gezeichnet und gemalt, so als Entspannung. Immer wieder hatte ich aber das Gefühl, ich komme nicht weiter und trete auf der Stelle. Ich schaute mein Bild an, lange und kritisch und wusste, dass ich etwas verändern muss. Was genau, das wusste ich bis dahin aber oft nicht! Die Zeit an der Akademie hat mich enorm weitergebracht!“

Stanforth malt Menschen, besonders gern Köpfe und Gesichter, aber auch immer wieder abstrakte Bilder. "Zur Erholung!“, wie sie scherzhaft anmerkt. „Mich interessieren Menschen, ich studiere sie lange und intensiv; in Filmen, Videos, Zeitungen – aber die allermeisten Inspirationen hole ich mir aus den Büchern, die ich lese.“

Biografien, historische und politische Themen beschäftigen die Künstlerin, und diese gedanklichen Prozesse, diese Auseinandersetzungen mit der realen Welt, dem Hier und Jetzt mit all den Problemen, Nöten, Ängsten, Freuden und Herausforderungen möchte sie malen. Das Ergebnis ist nicht zwingend die Gute-Laune-Kunst, die man auf die Schnelle konsumiert, sondern Bilder, die – wenn man sich darauf einlassen kann – nachdenklich stimmen.

Stanforth selbst begleitet ihren Malprozess sehr intensiv mit eigenen Notizen: „Oft weiß ich dann auch erst ganz zum Schluss, warum ich dieses Bild genau so und nicht anders gemalt habe“, fasst sie ihren Schaffensprozess in Worte. „Jump“ zum Beispiel ist ein Werk, dass sie am Ende selbst überrascht hat. Denn es verfügt, je nachdem, wie herum man es aufhängt, über eine komplett unterschiedliche Ausstrahlung – von fröhlich und übermütig bis trübsinnig und ernsthaft.

"Dann gibt es auch noch diese Bilder, die nie fertig zu werden scheinen“, sagt Stanforth und lacht. Ihre Werke scheinen wie eine Art Spiegel für sie selbst zu sein. Man muss ein wenig Zeit mitbringen und genau hinschauen, dann offenbaren sie sich und halten jede Menge feine Überraschungen bereit.

Eine Überraschung wird es wohl auch im Rahmen einer gemeinsam mit der Künstlerkollegin Dagmar Eckert geplanten Ausstellung im September in Stockach geben. Sie steht unter dem Motto „gestreift“. Zu hoffen ist, dass bis dahin noch viele von Stanforths Bildern fertig werden.