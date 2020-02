Herr Halubek, hatten Sie die Idee, die Konzertreihe „Wolfgang am See“ neu auszurichten?

Das Projekt habe ich zusammen mit Insa Pijanka überlegt. Ich kenne Frau Pijanka aus ihrer Kasseler Zeit, wo wir schon zusammen gearbeitet haben. Uns schwebte vor, den großen Spielraum, den Mozarts Musik bietet, auszuschöpfen.

Johann Sebastian Bach war ja schon tot, als Mozart geboren wurde. Wie hat dessen Musik ihn dennoch beeinflusst?

Zu Mozarts Zeit wurde die aktuelle, zeitgemäße Musik gespielt und die damalige „Alte Musik“ wurde hemmungslos verändert, ja modernisiert. Das ist heute anders: Die zeitgenössische Musik hat es schwer, daher wird in Konzerten heute vorwiegend Alte Musik gespielt. Die Bach-Söhne, etwa Carl Philipp Emanuel, haben auch Chöre ihres Vaters in ihre Musik eingebaut, daher war Bachs Musik über seine Söhne immer präsent. Die Musiker standen damals in regem Kontakt und zitierten sich oft gegenseitig. Durch Mozarts Vater Leopold und über die Sonntagsmusiken des Baron van Swieten, der von 1733-1803 lebte und passionierter Musikliebhaber und Sammler von Bach-und Händel-Noten war, kam der junge Mozart mit der Musik Bachs in Berührung. Immerhin spielte Mozart bei diesen Sonntagsmusiken selbst mit. Ein Beispiel im Konzert ist die frühe Mozart-Symphonie Nr. 4 in D-Dur KV 19, die auch bei den Hausmusiken des Barons gespielt wurde.

Mozart hat die Fugenkunst von Johann Sebastian Bach geschätzt. Wie hat er sie in seinen Werken verarbeitet? Gibt es im Konzert Beispiele dafür?

Der Baron van Swieten hatte Bachs Noten zur „Kunst der Fuge“ aus Berlin bekommen und Fugen aus Bachs Wohltemperiertem Klavier hat Mozart für Streicher eingerichtet und ein anderes Bach-Werk als Präludium vorangesetzt. Im Konzert spiele ich die Original-Fuge, den Contrapunctus 8 aus der Kunst der Fuge auf dem Cembalo vor und dann spielt das Orchester das Mozart-Werk, sein „Adagio und Fuge“ KV 404 a, wobei das Adagio wieder eine Mozart-Bearbeitung eines Trios aus einer Orgelsonate von Bach ist.

Welche Einflüsse hatte Georg Friedrich Händels Musik auf Mozart?

Mozart schreibt in einem Brief an seine Schwester über die Sonntagskonzerte bei van Swieten, dass dort nur Händel und Bach gespielt werde. Händels viertes Concerto grosso aus dem Opus sechs spielen wir im Konzert, weil das Werk den Zeitgeist sehr gut widerspiegelt. Die Händel-Affekte sind opernhaft und diese Affektenwelt hat Mozart ebenfalls beeinflusst.

Sie sind Spezialist für Alte Musik. Wie setzen Sie Ihr Spezialwissen im Dirigat der Südwestdeutschen Philharmonie um? Wird das Orchester unter Ihrem Dirigat anders spielen?

Ich bin in diesem Konzert der Maestro al Cembalo, das heißt, ich dirigiere das Orchester vom Cembalo aus, das Instrument ist quasi der Taktstock. Das ist früher durchaus üblich gewesen, dass vom Instrument aus dirigiert wurde. Für die Probe mit der Südwestdeutschen Philharmonie habe ich die Geigerin Leila Schayegh eingeladen. Sie ist Barockspezialistin und Professorin an der Schola Cantorum in Basel. Mit ihrer Hilfe wollen wir den Barockklang möglichst auf die modernen Instrumente übertragen. Das bleibt natürlich spannend: da im Barock die Artikulation mehr im Vordergrund steht, versuchen wir auch Mozart aus dieser Perspektive zu interpretieren. Ich hoffe einfach, dass der Funke aus der Spielart der Barockmusik auf das Spiel von Mozarts Musik überspringt.

Welche Anforderungen stellt Mozarts Musik heute an Orchestermusiker?

Die Komponisten haben oft wenig über die konkrete Spielweise notiert. Die Frage des „Wie“ ist also brennend und macht eine intensive Suche nötig und ist auch nicht immer lösbar. Historische Traktate und alte Instrumente öffnen uns hier jedoch Türen und machen die Musik wieder lebendig und farbenreich.