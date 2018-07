von Tilmann P. Gangloff

Der poetische deutsche Titel täuscht: „Die Farbe des Horizonts“ ist zwar auch eine zu Herzen gehende Romanze, aber in erster Linie erzählt der Film die wahre Geschichte einer jungen Frau, die mit einer havarierten Segelyacht über vierzig Tage lang auf dem Meer trieb. Die Handlung erinnert daher über weite Strecken an das Hochseedrama „All Is Lost“ (2013) mit Robert Redford. Sie beginnt, als Tami (Shailene Woodley) zu sich kommt: Die Kajüte steht unter Wasser, der Mast ist abgebrochen, das Segel schwimmt im Wasser. Beim Versuch, das Tuch zu bergen, schafft es die junge Frau beinahe nicht aufs Boot zurück. Hilflos ist sie Wind und Wellen ausgeliefert. Doch dann entdeckt sie in der Ferne das winzige Beiboot: Ihr Freund hat wie durch ein Wunder überlebt. Er ist zwar schwer verletzt, aber nun schöpft Tami neue Hoffnung.

Das Drehbuch basiert auf der Autobiografie der echten Tami Oldham, beschränkt sich jedoch anders als „All Is Lost“ nicht auf den Kampf ums Überleben. Der Film kombiniert die Gegenwart auf äußerst effektvolle Weise mit der Vorgeschichte: Die kalifornische Weltenbummlerin Tami, Mitte zwanzig, lernt auf Tahiti den seelenverwandten Richard (Sam Claflin) kennen. Die beiden träumen davon, gemeinsam über den Horizont hinaus zu segeln. Als der Engländer im Auftrag eines befreundeten Ehepaars dessen Luxusyacht nach Amerika überführen soll, ist das Glück des jungen Paars perfekt; bis ihr Boot in einen verheerenden Sturm gerät. Der stete Wechsel zwischen der erfüllten Liebesgeschichte und der niederschmetternden Gegenwart macht einen großen Reiz des Films aus, zumal das Drehbuch schließlich noch für einen Knüller à la „Gravity“ sorgt.

Die Bilder des weitgehend unter echten Bedingungen entstandenen Dramas, untermalt von passender Musik des deutschen Komponisten Volker „Hauschka“ Bertelmann (auf CD bei Sony Classical), sind eindrucksvoll, aber sehenswert ist der Film vor allem wegen der Hauptdarstellerin: Shailene Woodley, auf natürliche Weise attraktiv und sympathisch, hat bereits in der Science-Fiction-Trilogie „Die Bestimmung“ und in dem Teenager-Drama „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ ihr großes Talent bewiesen. Abgesehen von den Rückblenden trägt sie „Die Farbe des Horizonts“ praktisch allein. Die Dreharbeiten müssen eine enorme physische Herausforderung gewesen sein, zumal sich Woodley einer radikalen Diät unterzogen hat, damit Tamis Entbehrungen auch echt wirken; in den Stuntszenen macht sie ebenfalls eine ausgezeichnete Figur.

Abspann:

Regie: Baltasar Kormákur

Darsteller: Shailene Woodley, Sam Claflin

Produktionsland: USA

Länge: 97 Minuten

FSK: ab 12

Fazit: Berührende Mischung aus Drama und Romanze.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein