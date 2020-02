Was haben der Machtkampf in der CDU, das Sturmtief Sabine und das Coronavirus gemeinsam? Sie ahnen es ganz richtig: Alle drei Themen haben uns vom eigentlichen Problem abgelenkt, unter dem wir in Deutschland bereits seit dem 1. Januar leiden: der Kassenbonpflicht für Bäcker, Kioskbetreiber, Trinkhallenwirte und andere genervte Kleinhandelsopfer. Man hört, die Hersteller von Mülleimern kämen mit der Produktion nicht mehr hinterher, weil die Nachfrage überhand nimmt. Keiner hat Lust, die Bon-Sammlungen nach Hause zu tragen.

„Brauch ich nicht!“

Aber auch die Kommunikation im Laden hat sich verändert. Wo man früher der netten Bäckereifachverkäuferin nach dem Bezahlen noch einen „Schönen Tag!“ wünschte, heißt es beim Anblick des kleinen Zettels jetzt „Nein, danke!“, „Brauch‘ ich nicht!“, „Behalten Sie‘s!“ oder „Schon gut!“. Dann eilt man hinaus, weil keiner an Steuerhinterziehung und das Finanzamt erinnert werden will, sondern einfach nur seine Frühstücksbrötchen essen möchte.

Aber selbst das ist in unserem Land zu einem Problem geworden, weswegen mehr als die Hälfte der Deutschen laut Umfragen auf die Kassenbonpflicht pfeift. Aber wir haben eben nicht nur den Schäferhund und den Deutschen Riesenrammler erfunden, sondern auch das Bürokratiemonster.

Männer wie Edmund Stoiber, die versprochen hatten, nach ihrer aktiven Zeit in der Politik nun gnadenlos die nutzlosen Vorschriften abzuschaffen, die sie selbst einmal mit erdacht hatten, erwiesen sich als zu schwach oder zu alt (oder beides), um den Knochenjob des Ausmistens zu Ende zu bringen.

War da was in Griechenland?

Ist es nicht so? Da, wo zwei alte Gesetze aussortiert werden, wachsen drei neue nach. Der Finanzminister schwimmt im Geld, aber plötzlich wird behauptet, der Kassenbon unterbinde Steuerbetrug im Milliardenumfang. Wie jetzt? Wir haben während der Griechenland-Krise doch gelernt, dass die Steuertricks eine uralte Erfindung der freiheitsliebenden Hellenen sind und Brüssel Athen nun endlich einmal fiskalische Sitten lehren muss.

Jetzt werden wir selbst, die wohl treuesten Steuerzahler in ganz Europa, in die Mangel genommen und der Kassenbonfolter unterzogen. Der kollektive Aufschrei ist indes in Berlin gehört worden, weil Politiker neuerdings hin- und nicht mehr weghören (besser: sich taub stellen) wollen. Der Hinhörer heißt Peter Altmaier, ist Bundeswirtschaftsminister, und folgt einem altbekannten Ritual: Ein Gesetz wird noch mal nachgebessert, weil vor seiner Verabschiedung einfach keiner gemerkt hat, dass es das Bürokratiemonster stärkt.

Altmaiers weltfremder Vorschlag

Jetzt gefällt Altmaier die Idee, die Bonpflicht erst bei zehn Euro greifen zu lassen. Was nach einer Verbesserung klingt, ist wieder mal ein Paradebeispiel für mangelhafte Konsequenz und Weltfremdheit. Beispiel: Ein Kilo Brot beim Bäcker kostet allein oft schon fünf Euro; kommen nach ein paar Weckle und Brezeln dazu, wird die Zehn-Euro-Grenze locker geknackt – und das Bon-Spielchen geht munter weiter.

Der Franzose – ansonsten nicht gerade als reformfreudig bekannt – ist da viel weiter, sprich: großzügiger. Hier soll die Bonpflicht bald erst ab 30 Euro greifen. Dafür kann man schon einige Baguettes und Croissants unbelästigt von Papier nach Hause tragen. Beim Thema Menschenrechte ist das Mutterland der Revolution eben doch unschlagbar!