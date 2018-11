Überall rüttelt es, wackelt, zischt und piept. Schon beim Zugucken wird es einem ganz anders angesichts der Enge in der Rakete. Ja, man muss verrückt und lebensmüde sein, sich in solch einer Blechbüchse ins All schießen lassen. Oder eben entschlossen und überzeugt von der Mission – so wie Neil Armstrong und sein Team der „Apollo“-Mission. 1969 betrat der US-Astronaut als erster Mensch den Mond. Knapp 50 Jahre später hat Regisseur Damian Chazelle mit „Aufbruch zum Mond“ das Space-Race als Filmbiografie Armstrongs verfilmt.

Einblick ins Familienleben

Bei aller Bewunderung für das 1969 Mögliche fokussiert er vor allem die Rückschläge und Herausforderungen bei den Vorbereitungsmissionen und verbindet all das mit einem Einblick in Armstrongs Familienleben. Ausgangspunkt ist dabei der Krebstod der Tochter, die den Familienvater in tiefe Trauer stürzt. Thematisiert wird aber auch der Effekt, den Armstrongs Astronautenjob auf die Beziehung zu seiner Frau und seine Kinder hat. Das Risiko ist schließlich hoch. Bei Tests kommt es immer wieder nicht nur zu brandgefährlichen Pannen. Einige Kollegen Armstrongs lassen bei der Mission ihr Leben.

Ryan Gosling in der Hauptrolle

Ryan Gosling verkörpert den Astronauten dabei als bescheidenen, recht verschlossenen Durchschnitts-Familienvater. Als Frau an seiner Seite ist Claire Foy zu sehen.

Das Drama, das in all dem steckt, hat der Regisseur mit seiner geerdeten Inszenierung über weite Strecken gedimmt. Manchmal etwas zu stark, sodass der Film nicht über seine zweieinhalbstündige Laufzeit so packend ist wie in den All-Flug-Szenen.

Die Flagge fehlt

In Anbetracht der Geschichte wählt Chazelle einen ungewöhnlichen Ansatz. Den Triumph-Moment verweigert er: Eine stolz wehende US-Flagge auf dem Mond gibt es nicht – was US-Präsident Trump verkünden ließ, dass er sich den Film sicher nicht ansehen werde.

Doch Chazelle interessiert sich nicht dafür, die damaligen Ereignisse als patriotisch-pathetische Heldenhuldigung abzufeiern. Allein schon die Mondlandung, zugespitzt auf einen Trauerbewältigungsmoment Armstrongs, wird vor allem durchströmt von Gefühlen von Traurigkeit und Einsamkeit. Gerade für eine große US-Produktion kurz vor der Feier des 50. Jahrestags ist „Aufbruch zum Mond“ ein ungewöhnlicher Rückblick. Weniger erhebend, als ernüchternd und dabei doch von mehr Größe, als sie jede patriotische Flaggensetzung gehabt hätte.

ABSPANN

Land: USA

Regie: Damien Chazelle

Darsteller: Ryan Gosling, Claire Foy, Corey Stoll

Länge: 141 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Fazit: Damien Chazelles Film will keine patriotische Heldenfeier sein.

