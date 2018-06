Als wäre prächtiges Sommerwetter nicht genug, steht mit der Fußball-WM das nächste Ungemach für die Kinobetreiber an. Die Folgen fürs Programm sind unübersehbar: Es starten kaum große Filme, stattdessen wühlen die Verleih im Fundus und bringen all das auf die Leinwand, was dort schon eine Weile vor sich hin schlummert. Doch lassen sich so auch feine kleine Entdeckungen machen. Wie ewa „Vom Ende einer Geschichte“.

Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Julian Barnes handelt von Tony Webster (Jim Broadbent), der in London auch im Rentenalter noch einen kleinen Laden für gebrauchte Kameras betreibt und ansonsten ein von Routine bestimmtes Leben führt. Gelegentliche Kabbeleien mit seiner Ex-Frau Margaret (Harriet Walter) oder der Besuch eines Schwangerschaftskurses mit Tochter Susie (Michelle Dockery) sind schon das Aufregendste, was ihm passiert. Doch dann erreicht ihn die Nachricht, dass er ein Tagebuch geerbt hat – und plötzlich ist seine Jugend wieder ganz präsent: seine erste große Liebe Veronica, deren Mutter und sein bester Freund Adrian (Joe Alwyn), der sich damals das Leben nahm.

Je mehr Tony sich seinen Erinnerungen hingibt, die Regisseur Ritesh Batra („The Lunchbox“) in Rückblenden mit der Gegenwart verwebt, desto deutlicher wird nicht nur ihm, sondern auch dem Zuschauer, dass ein Schatten über dieser Vergangenheit liegt. Doch was ist damals wirklich passiert? Was hat Tony verdrängt, das Veronica (Charlotte Rampling) dazu veranlasst, ihm besagtes Tagebuch vorzuenthalten? Und wie schwer wiegt eine Schuld, von der man sich nie bewusst gemacht hat, dass man sie auf sich genommen hat?

In einer einnehmend unaufgeregten Inszenierung macht Batra deutlich, welche Schwierigkeiten darin liegen, sich unvermittelt mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen und dabei auf die Erkenntnis zu stoßen, dass Erinnerungen immer nur ein Teil der Wahrheit sein können. Dass sein Film überzeugt, liegt vor allem an Hauptdarsteller Broadbent, der sich sonst meist mit Nebenrollen begnügen muss, aber hier die ganze Bandbreite seines Talents in einem nuancierten, zutiefst menschlichen Porträt eines Mannes, dem die Zeit davonläuft, entfalten kann. Dank ihm und dem Rest des sehenswerten Ensembles entwickelt „Vom Ende einer Geschichte“ eine emotionale Tiefe, die das Drehbuch ansonsten nicht immer bis ins Letzte erreicht.

Abspann

Regie: Ritesh Batra

Darsteller: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter

Produktionsland: GB 2017

Länge: 108 Minuten

FSK: o.A.

Fazit: Sehenswerte und vor allem hervorragend gespielte Romanverfilmung

