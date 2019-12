von Maria Schorpp

Filme von Alfred Hitchcock sind in den letzten Jahren nach und nach aus den Fernsehprogrammen verschwunden. Das ist zwar schade, schaut man aber mal wieder gerade im Kriminalfilm „Bei Anruf Mord!“ rein, wird nachvollziehbar, wie viel Zeit seit 1954 vergangen ist. Umso schöner, dass die Färbe in Singen nun diesen Hitchcock-Klassiker, der vor der Verfilmung als Theaterstück von Frederick Knott am Broadway Erfolge gefeiert hatte, wieder auf die Bühne zurückbringt.

Konstanz Johanna in Größe XXL: Singener Färbe spielt "Jungfrau von Orléans" Das könnte Sie auch interessieren

Das Färbe-Ensemble hat sich unter der Regie von Elmar F. Kühling, kein Wunder, eng an Hitchcock angelehnt – und auch wieder nicht. Milena Weber trägt als Sheila, die im Auftrag ihres Mannes ermordet werden soll, den von Hitchcock intendierten Dresscode: mal Schwarz, wenn es ernsthaft zugehen soll, verführerisches Rot, wenn ihr Ex-Liebhaber zu Gast ist, der sich durchaus vorstellen kann, das Verhältnis fortzusetzen. Solche Szenen spielen Milena Weber und Reyniel Ostermann um einiges frivoler als es in den verdrucksten 50er-Jahren Grace Kelly und Robert Cummings erlaubt war. Ein bisschen anstößiges Boulevard darf heute schon sein. Es dürfte das sogar noch ein bisschen mehr sein.

Alexander Klages, der für ein Gastspiel in der Färbe zurückgekehrt ist, interpretiert den mordlüsternen Ehemann und Ex-Golfer Tony, der sich vom Geld seiner Frau ein schönes Leben macht, weniger als stilvolles Mitglied der englischen Upper Class denn als ziemlich heruntergekommener Bonvivant, dem das Wasser bis zum Hals steht. Das ist eine interessante Interpretation, die Alexander Klages sehenswert umsetzt. Tony hat vor einem Jahr diese Liaison seiner Frau entdeckt und muss fürchten, dass sein schönes Leben bald ein Ende hat.

Mit der legendären Filmmusik

Reyniel Ostermann passt in dieses zweifelhafte Trio: keine ehrenwerten Leute, eher Menschen, die sich hinter der schicken Fassade skrupellos hintergehen. Bis hin zum Mord. Die Inszenierung spielt mit der Krimi-Atmosphäre jener Nachkriegsjahre, die eine ganz besondere war. Während Hitchcock großes Kino machte, ermittelten im deutschen Schwarz-Weiß-Fernsehen Schauspieler wie Heinz Drache oder Blacky Fuchsberger in Krimis von Edgar Wallace und Francis Durbridge. Die Inszenierung greift – großartig – die durchaus legendäre genre-eigene Filmmusik dieser Zeit auf und legt damit eine luftig leichte Schicht Ironie über das Bühnengeschehen.

Diese Leichtigkeit geht allerdings manchen Szenen ab. Man könnte sagen, in der Färbe wird Hitchcocks Suche nach dem perfekten Mord zu ernst genommen. Da muss Alexander Klages als Ehemann vor dem gedungenen Mörder, den mit Yannick Rey ein Neuer im Ensemble spielt, in viel zu vielen Sätzen seine Motivation und seinen Plan ausbreiten. Auch etwas gekürzt hätte nicht nur der Auftragskiller, sondern auch das Publikum die Botschaft verstanden. Auf jeden Fall misslingt der Anschlag. Sheila wehrt die Attacke ab, und schafft es, eine spitze Schere todbringend zwischen den Rippen des Angreifers zu platzieren. Was ihr aber eine andere Misere beschert: Ehemann Tony verdreht mit überwältigender Kaltschnäuzigkeit die Tatsachen und lässt seine Ehefrau als Mörderin dastehen, als die sie schließlich zum Tode verurteilt wird.

Kompliment an die Schauspieler

Ein Gewinn bei der nun folgenden Aufklärungsarbeit ist Daniel Leers als Inspektor Hubbard, der zweite Neue im Singener Ensemble. Ein bisschen wie einst der große Columbo gibt er sich harmlos, um im entscheidenden Moment seine hinterlistigen Fragen zu stellen. Das ist schön gespielte Krimi-Kunst, die auch einfach mal so goutiert werden darf. Allerdings verheddert sich die Inszenierung zusehends in der raffinierten Konstruktion des Plots. Irgendwann hat man den Überblick darüber verloren, wo sich gerade welcher Schlüssel und welcher Mantel befindet, was sowieso nicht so spannend ist wie das, was sich zwischenmenschlich abspielt. Dass sich der „Tatort“ mittlerweile mehr um das Seelen- und Privatleben des ermittelnden Personals kümmert als um den Fall, mag zu beklagen sein. Tatsache ist aber auch, dass der Faktor Mensch, der in der Färbe zwischendurch etwas aus den Augen gerät, immer noch den größten Unterhaltungswert hat.

Unterhaltung mit doppeltem Boden ist immer dann garantiert, wenn das Trio infernal seine Auftritte hat. Überhaupt ist den Schauspielern ein Kompliment zu machen. Hie und da ein entschiedener Strich und die Sache wäre ein sehr großes Vergnügen geworden. So müssen Abstriche gemacht werden. Eine gute Sache bleibt es trotzdem.

Die nächsten Vorstellungen am 20., 21., 22., 26., 27., 28. und 31.12. Karten unter Telefon 07731/64646 oder 62663.

Infos: http://www.die-faerbe.de