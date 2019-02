Erinnert sich noch jemand an den Untergang des Internets? Er geschah vor etwa drei Jahren, und Schuld war die Gema. Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte – so lautet ihr vollständiger Name – bestand darauf, dass Internetkonzerne wie das Videoportal YouTube Gebühren zahlen, wenn sie Musik der von ihnen vertretenen Künstler verbreiten. Was gab es da für ein Geschrei! Zensur sei das, klagten Internetaktivisten, Abzocke, das Ende des Internets mit seiner Kultur des Teilens!

Krümel vom Kuchen

YouTube musste schließlich zahlen. Weder ging die Plattform darüber pleite noch wurde die Internetkultur beeinträchtigt. Neu war lediglich, dass einer der größten Konzerne der Welt (YouTube gehört zu Google) seinen kreativen Rohstofflieferanten ein paar Krümel vom Kuchen abgeben musste.

Selbstverständliche Pflichten

Jetzt geht das Internet erneut unter. Schuld ist diesmal eine EU-Richtlinie namens Artikel 13. Sie erlegt YouTube Pflichten auf, wie sie für jedes andere Medium selbstverständlich sind: zum Beispiel dafür Sorge zu tragen, dass es im eigenen Angebot zu keinen Rechtsverstößen kommt. Bislang interessiert sich Google herzlich wenig dafür.

Zu groß zum Prüfen

Das Problem: Um jeden einzelnen Beitrag juristisch prüfen zu können, ist das Portal längst zu groß geworden. Es wird vielleicht einen sogenannten Uploadfilter einsetzen müssen, der aber sortiert womöglich auch unproblematische Beiträge aus. Skandal! Zensur!

Das Ende ist nahe

Das Ende des Internets, "wie wir es kennen" sei nahe, rufen Kritiker. Und sie haben Recht. Denn sollte alles so bleiben, wie es ist, wäre keine neue Richtlinie notwendig. Tatsache ist, dass dieses Internet, "wie wir es kennen", nicht jedem so gut gefällt wie manchem YouTube-Star, der sein einträgliches Geschäft auch dem laschen Umgang mit Urheberrechten verdankt.

Alternativen zum Filter

Es gibt bedenkenswerte Kritikpunkte an der beschlossenen Änderung. So könnte Google von der neuen Regelung auch profitieren. Und zwar dann, wenn andere Plattformen gezwungen sind, den Upload-Filter des Konzerns zu kaufen. Indes: Alternativmodelle zum gefürchteten Uploadfilter sind sehr wohl denkbar – etwa durch Einzelverträge mit Lizenzinhabern.

Autofahren war schon spaßiger

Ja, das alles ist aufwendig, lästig und bedeutet eine andere Internetkultur als bislang gewohnt. Das Autofahren ist vor Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Gurtpflicht gewiss auch spaßiger gewesen. Aber eben nur für diejenigen, die dabei nicht unter die Räder kamen.

Nachfrage für Alternativen

Sollte YouTube wegen seiner schieren Größe tatsächlich mehr Beiträge herausfiltern als nötig, so könnte endlich eine Nachfrage für alternative Plattformen entstehen: für kleinere Anbieter, die in der Lage sind, ihrer publizistischen Verantwortung gerecht zu werden. Das Monopol des Google-Konzerns würde aufbrechen, und nichts können wir uns mehr wünschen als das. Wer hier "Zensur!" ruft und damit staatliche Meinungskontrolle suggeriert, offenbart eine empörende Geschichtsvergessenheit.

Wahrscheinlich werden wir die Veränderungen ohnehin so wenig zu spüren bekommen wie nach der Einigung von YouTube und der Gema vor drei Jahren. In jedem Fall sollten wir uns die Namen der heutigen Untergangspropheten gut merken: um in künftigen Urheberrechtsdebatten ihre Glaubwürdigkeit einschätzen zu können.