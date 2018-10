von Tilmann P. Gangloff

Historische Filme ähneln oft dem Besuch eines Freilichtmuseums: Die Details sind perfekt rekonstruiert, doch es fehlt das Leben. Gerade bei den etwas kulissenhaft wirkenden Straßenszenen erliegt auch Nikolaus Leytner der Versuchung, das Ambiente in den Vordergrund zu rücken, aber die Geschichte, ihre Figuren und vor allem die vorzüglichen Schauspieler sind derart gut, dass dieser Einwand kaum der Rede wert ist. Das Drama „Der Trafikant“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Robert Seethaler und handelt vom 17-jährigen Franz (Simon Morzé), den seine Mutter 1937 der Obhut eines Wiener Händlers überlässt. Otto (Johannes Krisch) verkauft in seiner Tabaktrafik Zigaretten und Zeitungen; hier gibt sich die Nachbarschaft buchstäblich die Klinke in die Hand. Zur Kundschaft gehört auch ein freundlicher alter Herr namens Sigmund Freud (Bruno Ganz), der den Leuten „den Kopf zurechtrückt“. Als sich Franz in die quirlige Böhmin Anezka (Emma Drogunova) verliebt, bittet er den Professor um Rat; auf diese Weise entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem berühmten Begründer der Psychoanalyse und dem Trafikantenlehrling.

„Der Trafikant“ ist schon allein wegen der liebenswürdigen Verkörperung Freuds durch Bruno Ganz sehenswert. Gleiches gilt für Johannes Krisch. Otto verkauft aus Prinzip keine NS-Presse und bedient Juden sowie Sozialisten auch dann noch, als die ersten Schaufenster klirren; das geht so lange gut, bis er denunziert und von der Gestapo abgeholt wird.

Trotzdem steht und fällt der Film natürlich mit seinem Hauptdarsteller. Franz ist die erste große Rolle für Simon Morzé. Er macht das fabelhaft und sorgt unter Leytners Führung dafür, dass aus dem anfangs unbedarften Jugendlichen glaubwürdig ein mutiger junger Mann wird. Zunächst reicht seine Tapferkeit aber nur für tollkühne Tagträume, mit denen der Film immer wieder verblüffende falsche Fährten legt. Außerdem hat der Regisseur gerade für die bizarren Träume des Jungen eindrucksvolle Bilder gefunden. Dank des heimeligen Lichts wird die Trafik für Franz, der im Hinterzimmer schläft, zunehmend zum behaglichen Refugium. Hier erlebt er dank Anezka auch die aufregendste Nacht seines Lebens. Die Welt draußen wird dagegen nach dem Anschluss Österreichs immer kälter. Als Franz das erste Mal den Nachtclub besucht, in dem Anezka als Nackttänzerin auftritt, gibt ein Kabarettist noch eine Hitler-Parodie zum Besten, beim zweiten Mal grassiert der Antisemitismus; angesichts der aktuellen politischen Entwicklung nicht die einzige erschreckende Parallele zur Gegenwart.

Abspann:

Buch und Regie: Nikolaus Leytner

Darsteller: Simon Morzé, Bruno Ganz

Verleih: Tobis, Länge: 114 Min

FSK: ab 12, FBW: wertvoll

Fazit: Schmerzlich schönes, vorzüglich gespieltes Drama



Der Trailer zu dem Film mit Bruno Ganz als Sigmund Freud:

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein