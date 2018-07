Unser Thema heute: Wem eigentlich gehört die Kunst? Hintergrund: Es hat sich auf dem Kunstmarkt einiges verändert in den vergangenen Monaten – und das zu Ungunsten von Europa. Ein Beispiel für viele: Im November 2017 wurde das Leonardo da Vinci zugeschriebene Gemälde „Salvator Mundi“ für rund 450 Millionen Dollar auf einer Aktion verkauft – an wen?

Wir wissen es nicht genau. An einen Superreichen oder an zwei Investment-Gesellschaften oder an einen saudischen Prinzen höchstselbst; jedenfalls hat es den „Retter der Welt“ wohl nach Saudi-Arabien verschlagen – der 500 Jahre alte Christus soll künftig im Louvre Abu Dhabi zu bewundern sein. Vorbesitzer war der russische Milliardär Dmitri Rybolowlew. Der Oligarch, Eigentümer des Fußball-Clubs AS Monaco, hatte den Gottessohn für 127,5 Millionen Dollar durch Vermittlung des Schweizer Kunsthändlers Yves Bouvier erworben, der wiederum hatte ihn von einem Händler-Konsortium, und so weiter, und so fort.

Geld regiert die Welt

Christus in Saudi-Arabien, Monacos Fußball in russischem Besitz und Zollfreilager, wo Kunst im Milliardenwert versteckt wird – vor den Steuerbehörden, vor der Öffentlichkeit: Da kommt allerhand zusammen. Allerdings läuft die Angelegenheit auf eine ziemlich schlichte Erkenntnis hinaus: Geld regiert die Welt, und dieses Geld konzentriert sich in internationalen Konsortien.

Viele wundern sich über die Spitzenpreise, die auch für wenig spitzenmäßige Werke gezahlt werden. Die Erklärung ist einfach: Während sich die Vermögen weltweit konzentrieren, werden die Meisterwerke nicht zahlreicher. Angebot und Nachfrage machen den Preis. Und wo bleiben wir, die wir Gemälde nicht wegen ihres Preises schätzen, sondern wegen ihres kulturellen Werts?

Eigentum verpflichtet

In einigen Verfassungen, insbesondere im deutschen Grundgesetz, steht der Artikel: „Eigentum verpflichtet.“ Darüber können die Oligarchen und Rendite-Haie dieser Welt nur lachen: Welchem Volk soll das liebe Eigentum verpflichtet sein, wenn es international agiert? Eigentum verpflichtet – zu was, bitteschön? Zu einer hohen Rendite, dazu verpflichtet Kapitalbesitz. Und Kunst für alle, das war einmal. Das war ein humanistischer Anspruch seit der europäischen Aufklärung. Seit der Jahrtausendwende sind alle drei aus der Mode gekommen: Humanismus, Aufklärung, Europa. Zur Negativ-Bilanz passt, dass vor einiger Zeit Hilmar Hoffmann starb – der deutsche Kulturpolitiker wurde nicht nur berühmt durch seine Forderung „Kultur für alle“, sondern besser noch: Er setzte seine Forderung auch in die Praxis um und schuf für Frankfurt das Museums-Ufer.

Humanismus, Aufklärung, Europa: Wenn diese drei bedroht sind, ist etwa das alte Kulturzentrum Basel besonders gefordert. Es sind die öffentlichen Museen, die unser Kulturgut schützen. Politiker müssen sie verteidigen. Denn Kulturgüterschutz, das ist nicht nur etwas für ferne Kriegsgebiete, sondern das ist ebenso wichtig für das neue Krisengebiet Europa, wo das internationale Kapital einmarschiert. Nichts gegen soziale Marktwirtschaft, aber alles gegen den Ausverkauf Europas.

