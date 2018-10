Kaum jemand hat diese mythische Figur je gesehen. Und wenn es doch mal einen Augenzeugen gibt, der ihn irgendwo im Schnee gesichtet haben will, wird dem eigentlich kaum Glauben geschenkt. Die Rede ist – nein, nicht vom Yeti, sondern: vom Menschen. Denn im Animations-Abenteuer „Smallfoot“ werden die bekannten Verhältnisse einfach mal umgekehrt.

Der Mensch, der Kleinfuß, ist hier das geheimnisvolle Wesen für das Yeti-Volk, das fernab der menschlichen Zivilisation lebt, hoch oben auf dem Gipfel eines Berges, knapp über den Wolken, die wiederum von Mammuts getragen werden. Darunter? Ist nichts. So weit zumindest der Yeti-Glaube. Dieser Glaube wird allerdings erschüttert, als der Jung-Yeti Migo, der Sohn des Gong-Meisters, eines Tages durch die Wolken fällt und zufällig auf solch einen Smallfoot trifft. Als er zurückkehrt und die anderen Yetis von dessen Existenz überzeugen will, wird er verbannt und muss Beweise für seine Behauptung sammeln. Wie gut, dass er an einer Berghütte auf einen jungen Reporter trifft, der wiederum mit einem Yeti-Video einen großen Coup landen will.

Wie sich Mensch und Yeti bei den Kommunikationsversuchen je nach Blickwinkel mal brüllend, mal mit Heliumpiepsen wahrnehmen, gehört zu den originelleren Einfällen – so wie die Grundidee, den Mythos mal umzukehren. Ansonsten begnügt sich „Smallfoot“ vor allem viel einfachem Slapstick, ein paar Verfolgungsjagden und eingestreuten Musiknummern mit einem schmerzhaft eingedeutschten „Under Pressure“-Cover.

Überraschend ist dabei zwar, wie der Film Gedanken zu Glaube und Aufklärung einfließen lässt und dabei die destruktive Natur des Menschen thematisiert. Trotzdem fehlt bei aller niedlichen Flauschigkeit der Yetis die erzählerische Raffinesse, wie man sie beispielsweise in vielen Werken der Animationsfilmer von Pixar findet.

Je geringer das Alter beim Zuschauen dabei ist, desto höher dürfte die Spaßkurve steigen. Das Einzige, was einen Erwachsenen auch über den Kinobesuch dieses harmlosen Abenteuerchens beschäftigen könnte, ist allerdings eine ganze andere Sache. Warum haben die Programmierer des Films vergessen, ihren Yetis Nasen zu verpassen?

.

Ausschnitte aus dem Film können Sie hier sehen: