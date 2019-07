Stück für Stück rückt der Klimawandel heran. In den vergagenen Tagen mit ihren Hitzerekorden bekamen wir einen Eindruck davon. In anderen Regionen der Welt ist die Situation schon dramatischer. Die Samoa-Inseln im Pazifik etwa dürften dem Klimawandel durch den steigenden Meeresspiegel als erste zum Opfer fallen. Kein Wunder also, dass vor allem die Jugend auf die Straße geht, weil sie sich von ihrer Elterngeneration um die Zukunft beraubt fühlt.

Opfer für den Meeresgott

Jetzt hat Regisseur Peter Sellars entdeckt, dass es bereits in Mozarts „Idomeneo“ um einen ganz ähnlichen Konflikt geht: Dort verspricht Kreterkönig Idomeneo dem Meeresgott Neptun, den ersten Menschen zu opfern, der ihm nach seiner Heimkehr aus dem Krieg begegnet – wenn er den Stürmen des Meeres denn nur heil entkommt. Doch wer ihm am heimatlichen Strand als erster über den Weg läuft, ist sein Sohn Idamante.

Auch hier soll also die nachfolgende Generation schuldlos geopfert werden. Als Idomeneo klar wird, welchen Pakt er da geschlossen hat, ist es freilich schon zu spät. Zunächst versucht er es mit Verdrängung und schickt seinen Sohn fort. Doch Neptun lässt sich nicht hintergehen – ebenso wenig, wie sich der Klimawandel verschieben lässt. Er fordert seinen Tribut. Ein zerstörerisches Unwetter überzieht das Land und nimmt Tausenden Menschen das Leben. Erst als es einen Volksaufstand gibt, ist Idomeneo bereit einzulenken.

Mikroplastik in Makrodimension: Szene aus „Idomeneo“. | Bild: SF / Ruth Walz

Die Rettung kommt unerwartet: Idomeneo wird abgesetzt. Sein Sohn Idamante übernimmt mit Ilia das Ruder. Damit rettet die junge Generation nicht nur das Klima, sondern auch den Weltfrieden. Denn Ilia gehörte als trojanische Prinzessin mal zu den Feinden Kretas, doch die beiden Liebenden überwinden auch dieses Denken.

Oper zur Klimakatastrophe

„Idomeneo“ also als Oper zur Klimakatastrophe? Das ist angesichts der zentralen Rolle, die der Gott Neptun als Wettermacher in dieser Oper spielt, gar nicht mal abwegig. Leider wird von Sellars‚ Gedankenspiel in seiner Inszenierung für die Salzburger Festspiele nur wenig konkret. Freilich, da liegen seltsame blasenartige Gummiteile auf der Bühne der Felsenreitschule herum. Vielleicht handelt es sich um überdimensionale Mikroplastik-Teile. Sie haben die Form von Amphoren oder Reagenzgläsern, können aber auch an ein Ungeheuer erinnern, wie es im Opernoriginal ja ganz naiv aus dem Meer aufsteigt. Bühnenbildner George Tsypin lässt das offen. Und letztlich passiert mit den Teilen auch nicht viel. Regisseur Peter Sellars lässt seine Zuschauer mit dieser Inszenierung allein.

Das liegt auch daran, dass er handlungstragende Teile aus der Oper streicht und somit das Verständnis erschwert – auch und gerade das seiner eigenen Deutung. So erfährt man nichts über Idomeneos Schwur an Neptun, versteht also lange Zeit nicht, dass er dabei ist, die nachfolgende Generation zu opfern. Auch schickt er Idamante nicht explizit auf die Flucht – auch das wäre nötig, um deutlich zu machen, wie sich Idomeneo den Folgen des Klimawandels zu entziehen versucht.

Plastikteile in Bewegung

Immer bleibt Sellars abstrakt. Wenn das Unwetter kommt, geraten die Plastikteile in Bewegung, blaue Lichtprojektionen überziehen auch den Zuschauerraum. Wir alle sind eben von der Klimakatastrophe betroffen. Ein hübscher Moment in der Inszenierung – nur unter die Haut geht er nicht.

Extreme Stilisierung

Mag sein, dass Sellars durch extreme Stilisierung und Abstraktion dem Betroffenheitskitsch entgehen will. Das ist ihm auch gelungen – selbst wenn er als Eine-Welt-Utopie im Schlussbild die verschiedenen Religionen friedlich nebeneinander auftreten lässt und das Schlussballett an einen Tänzer und eine Tänzerin aus Samoa übergibt. Letztlich aber wirkt seine Bühnensprache wie ein Relikt aus Zeiten, in denen das Regietheater durch größtmögliche Verrätselung unbedingt verkopft daher kommen wollte – auf Kosten einer emotionalen Verständlichkeit.

Da ist die Musik zum Glück weiter. Auch die historische Aufführungspraxis hatte ja mal was Verkrampftes. Aber das Freiburger Barockorchester (FBO) hat schon früh begriffen, dass es darum gehen muss, die Musik lebendig und emotional nachvollziehbar zu machen. Theodor Currentzis passt überraschend gut zu dieser Richtung. Der neue Dirigent des SWR Symphonieorchesters gilt als Exzentriker. Ein regelrechter Kult hat sich um seine Person entwickelt, die vielen schon wieder verdächtig ist. Aber hier am Pult des FBO treibt er dessen Spielfreude geradezu auf die Spitze. Die Partitur des jungen Mozart, die durchaus Längen hat, wird so zu einem Unternehmen voller Überraschungen.

Sänger ziehen mit

Auch die Sänger ziehen da mit: Ying Fang ist eine überaus klangschöne Ilia, nicht ganz so schlackenfrei, aber dennoch ausdrucksstark ist Paula Murrihy in der Hosenrolle des Idamante. Fantastisch Nicole Chavalier, die als eifersüchtige Elletra mit Wut- und Rachearien brillieren darf. Russell Thomas allerdings baut als Idomeneo im zweiten Teil stark ab. Die Spannung aber, die man auf der Bühne vermisste – hörend konnte man sie zum Glück erleben.