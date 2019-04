von Maria Schorpp

Über die Frage, welche Existenzform innere Vorstellungen haben, oder ob diese überhaupt existieren, lässt sich großartig philosophieren. In Kristo Šagors Jugendstück „Patricks Trick“ ist die Sache entschieden. Da sind innere Phantasiegestalten so real wie irgendwas.

Eine innere Stimme

Patricks Bruder, eigentliche eine innere Stimme von Patrick, erweist sich sogar als so real, dass sie dem Patrick in Raum und Zeit Boxhiebe verpassen kann. Soweit würde wohl niemand in der Theorie gehen. Aber ist schon klar, was gemeint ist. Der Rest ist poetische Freiheit.

Pralle Lebendigkeit

Wie realistisch jemand sein kann, der rein körperlich noch gar nicht auf der Welt ist, ist derzeit auf der Werkstatt-Bühne des Konstanzer Stadttheaters zu erleben. Tomasz Robak spielt Patricks Bruder, diese innere Stimme, und strotzt dabei vor praller Lebendigkeit. Patrick selbst wünscht sich so sehr einen Bruder, dass er sich in der Phantasie einen geschaffen hat, mit dem er Fußball spielt und mit dem er seine Gedankenwelt teilt.

Elfjähriger mit Zahnspange

Dan Glazer setzt sich eine Zahnspange ein, mit der er fortan leicht lispelnd spricht. Das ist aber auch schon alles, was einen Elfjährigen imitiert. Er spielt vielmehr sehr frei einen jungen Menschen, einen, der heimlich mitkriegt, dass sich sein ersehnter Bruder bereits im Bauch seiner Mutter angesiedelt hat. Aber großer Schreck: Ein Test hat ergeben, dass der Bruder eine Behinderung haben wird.

Mögliche Behinderung

„Patricks Trick“ beruht tatsächlich auch auf einem Trick, dem des Autors Šagor. Der lässt nicht die Schauspieler von Patrick und dessen Bruder im Kopf in die weiteren Rollen schlüpfen, sondern die beiden Figuren selbst. Sie sind auch Mutter und Vater, die in der Küche flüsternd über die mögliche Behinderung sprechen und was das für sie bedeutet. So kriegt der lauschende Patrick mit, dass sein künftiger Bruder möglicherweise nie richtig sprechen kann.

Alle haben Angst vor Danijel

Aber was heißt das? Zuerst läuft er mit seiner Verwirrung zu seinem Freund Valentin, der aber lieber über seine Heldentaten labert, als dem besten Freund richtig zuzuhören. Immerhin gibt er ihm den Rat, zu Danijel zu gehen. Der kommt aus Kroatien und hat erst vor ein paar Jahren Deutsch gelernt. Der müsste noch wissen, wie das ist, wenn man das Sprechen erst lernen muss. Das Problem ist: Alle haben Angst vor Danijel.

Damit beginnt so etwas wie Patricks Reise durch den Kosmos unterschiedlichster menschlicher Daseinsweisen. Und im Dialog mit der Bruderstimme durch sich selbst. Über Danijel, der sich über die „langen Wirste“ im Deutschen beklagt, die sich als Wörter wie „Ausländerbeherdemitarbeiterin“ herausstellen, gelangt er zu dessen Boxlehrer, der ihn eintrichtert zuzuhören, zu seiner Lehrerin Frau Schlepper, die selbst mal eine Lese-Schreibschwäche hatte und, wie man lustigerweise sehen kann, sie wohl nicht ganz überwunden hat. Thomasz Robak spielt all diese Figuren mit einem Humor, der keine Furcht davor hat, sich über sie ein bisschen lustig zu machen, solange er sie auch wenigstens ein bisschen mag.

An keiner Stelle rührselig

Die Inszenierung von Miriam Dold ist an keiner Stelle rührselig oder gar bedeutungsschwanger angesichts heftigst diskutierter Themen wie Inklusion oder Diversität. Sie trifft mit dem körperbetonten Spiel den Humor dieser Altersgruppe ab zehn Jahren wahrscheinlich ziemlich gut. Der Boxer erhält mittels eines Drahtbehelfs ein verschobenes Gesicht, über das auch die Erwachsenen im Publikum viel lachen, der behinderten Gemüsefrau, die gern ihre Sätze unendlich oft wiederholt, werden die Arme per Gummiband fixiert (Ausstattung von Elena Bulochnikova).

Rasante Szenenwechsel

Dazwischen immer wieder die Eltern in der Küche, die von Patrick und seinem Bruder, so kommt es einem vor, als ziemliche Ignoranten nachgespielt werden. Immerhin lassen sie ihn mit ihrer Heimlichtuerei allein. Das ist Kinderperspektive quasi in der Totalen. Szenen- und Rollenwechsel folgen rasant aufeinander.

Ganz still im Publikum

Einmal erwägt der Bruder im Kopf, wie es wäre, wenn er ein Kind werden würde, das unablässig schreit. Da liegt er also und schreit und zuckt. Patrick fängt an zu singen, und der ungeborene Bruder beruhigt sich langsam. In dem Moment war es bei der Premiere ganz still im Publikum.

Zwischen Selbstüberhöhung und Komik

Miriam Dold erlaubt sich auch kurze Momente, die eher das Erwachsenenpublikum ansprechen, wenn sie etwa Danijel mit dem Migranten-Slang und dem Reclam-Band in der Hand von der schwarzen Milch aus Paul Celans „Todesfuge“ lesen lässt. Obwohl die Inszenierung ihr junges Publikum fest im Auge hat, hat sie Erstaunliches auch für das Begleitpersonal parat. Die Sichtweise der Kinder auf die Großen, irgendwo zwischen Selbstüberhöhung und unfreiwilliger Komik, hat eine gewisse Plausibilität.

Stehender Applaus

Vielleicht auch aus Selbsterkenntnis erhob sich das Premierenpublikum beim Schlussapplaus. Kommt nicht alle Tage vor. Muss ab und zu aber mal sein.

Kommende Vorstellungen von „Patricks Trick“ am 6. und 27. April. Karten gibt es telefonisch unter 07531/900150 oder per E-Mail an: http://theaterkasse@konstanz.de