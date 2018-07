von Martina Farmbauer, Rio de Janeiro

Wie stellt man sich das Atelier eines der wichtigsten zeitgenössischen Künstlers Lateinamerikas vor, der eine Skulptur kreiert, die den Zürcher Hauptbahnhof in Form eines Baumes ausfüllt? Leandro führt durch das Haus im Zentrum Rio de Janeiros, bis Ernesto Neto vom Mittagessen die in Rio übliche halbe Stunde später als vereinbart zurückkommt. „Das ist wie ein Kunstunternehmen“, sagt sein Assistent.

Neto, Spitz- oder Kosename, hat im dritten Stock gewohnt, sein Sohn wuchs hier auf, bevor Ernesto Neto, 54, sich über alle Etagen ausbreitete. Das Erdgeschoss gleicht einem Lager, im ersten und zweiten Stock befinden sich Schneiderei, Büro, Verwaltung, dahinter liegt das eigentliche Atelier.

Neto setzt sich im dritten Stock im Schneidersitz auf einen Sessel, die Schuhe hat er ausgezogen. Er wirkt tiefenentspannt, fast so wie die Indigenen, mit denen er seit 2013, auch bei der Installation „Gaia Mother Tree“, zusammenarbeitet.

Sein Programm: kein Programm

Zufällig, sagt Ernesto Neto, sei der Bezug zu den Huni Kuin aus dem Amazonasgebiet entstanden. Neto definiert sich als „carioca“, als Einwohner Rios. Ob man den Satz von Vinicius de Moraes über den carioca kenne? Das einzige Programm ist es, kein Programm zu haben.

Als Junge hatte Neto ein Foto von Indigenen an der Wand. Heute liest er Texte des Anthropologen Eduardo Viveiros de Castro. Das Programm, das Neto nicht hatte, ist, dass eine Freundin mit den Huni Kuin ein Buch über deren Heilungsmethoden geschrieben hat. Sie erzählte ihm immer wieder davon, bis er selbst in den Bundesstaat Acre reiste.

Amazonien hat Eindruck hinterlassen. Ernesto Neto ist ein „boemio“ gewesen, der gerne in Bars geht, Bier trinkt, sich unterhält. Das macht er nur noch selten. Stattdessen fing er an, eine heilige Medizin der Huni Kuin zu nehmen, um sich mit Gott, der Erde, der Natur, wie man es nennen mag, zu verbinden. Er hat abgenommen, meditiert, schwärmt von den Geschichten der Indigenen wie der „Odyssee“. Es geht nicht nur um die Verbindung Europas mit der Natur. Sondern auch Brasiliens mit sich.

Der Weg vieler brasilianischer und lateinamerikanischer Künstler nach Europa führt über Buenos Aires oder eine andere Stadt in Lateinamerika und die Vereinigten Staaten. Als Ernesto Neto, dessen Kunst vom Neokonkretismus der 1960er Jahre, von Minimal Art, Konzeptkunst und Arte Povera geprägt ist, in den 1990er Jahren begann, mit kunstuntypischen Materialien und Techniken zu arbeiten, war Europa mit der Wiedervereinigung Deutschlands beschäftigt, die USA wurden ebenfalls zuerst auf ihn aufmerksam. Heute gehören seine Werke zu den Sammlungen des Museum of Modern Art und des Solomon R. Guggenheim Museum in New York, der Tate, London und des Centre Pompidou, Paris.

Die Indigenen stehen ganz unten

Zurück aus Europa stellte Ernesto Neto fest, dass Brasilien anders, als man hier lernt, nicht okzidental ist. „Der Brasilianer ist zuerst Sohn der Indigenen, dann der Afrikanerin“, sagt Neto. „Brasilien wird in der Mischung geboren.“ Doch bis heute gebe es Versuche der „Weißmachung“. Die Indigenen stehen ganz unten in der Gesellschaft. „Das ist das Problem, das Brasilien hat“, sagt Ernesto Neto. „Brasilien hat einen Identitätskonflikt.“

Gewissermaßen verbindet Ernesto Neto beides, wenn er mit Indigenen zusammenarbeitet, nach Europa reist. Neto deutet auf ein blütenähnliches Gebilde, das vor mir von der Decke hängt. „Siehst du, dass ich damit den Beginn der Natur denke?“ Die Skulptur sehe aus wie eine Blume, aber sie sei dank der Schwerkraft konstruiert, also direkt mit der kosmischen, der biologischen Matrix verbunden. „Alles ist Beziehung.“

„Gaia Mother Tree“, das Werk, das sich bis zur 20 Meter hohen Decke der Zürcher Bahnhofshalle ausbreitet, basiert auch auf der Schwerkraft. Die monumentale Skulptur ist ebenfalls, wie die Decke auf dem Sofa aus bunten Baumwollbändern handgeknüpft. Man kann sie anfassen, riechen, sogar betreten. Der Name „Gaia“ geht auf einen Text zurück, den Ernesto Netos Sohn für die Schule geschrieben hat, während er den Baum konstruierte. Darin wird ein Mädchen, „Gaia“, in einem gigantischen Baum gefunden. Sein Lebensbaum hat an der Wurzel nun einen großen Raum für Besucher. Ein Treffpunkt an einem Ort der Durchreise.

Kultur, Sprache, Wissen, Werte und Spiritualität der Huni Kuin haben Ernesto Netos Kunst dahingehend verändert, als sie wie „Gaia Mother Tree“ zum Innehalten, In-sich-Gehen einlädt. Zum Auseinandersetzen mit Themen wie: „Wir und die Natur, was ist das für ein System, in dem wir vor allem trennen und dadurch für Konflikte sorgen?“

Ernesto Neto sieht lieber die Gemeinsamkeiten. Er hatte schon im Mai, als Sam Keller zu Gast in Rio war, gesagt, dass „die Schweizer genauso fühlen und genau so menschliche Bedürfnisse haben wie wir“.

„Man muss die Atmosphäre fühlen“

Die Erfahrung mit den Indigenen habe etwas konsolidiert, das schon davor in ihm existierte. „Sie hat ein Bewusstsein für das Heilige geschaffen.“ All das steckt in „Gaia Mother Tree“. Ernesto Neto macht den Baum nach: Er stützt eine Hand auf den Boden, streckt die andere senkrecht nach oben. Die Idee dazu ist ihm im Zürcher Bahnhof selbst gekommen. Er war bereits einige Male dort gewesen.

Als er ihn mit Auftraggeber Keller, Direktor der Fondation Beyeler, und Kuratorin Michiko Koni ein weiteres Mal besuchte, betrachtete er den Neorenaissance-Bau noch einmal anders. „Die Kreativität geht einen viel weniger rationalen Weg, als viele Leute denken“, sagt er: „Man muss die Atmosphäre fühlen, die Atmung, die Spannungen.“ Bei Kaffee und heißer Schokolade – Keller erinnert daran, dass es kalt gewesen ist – skizzierte Ernesto Neto die Idee auf ein Papier. Neto sagt auch, dass das Bild des monumentalen Lebensbaumes schon lange in ihm gewesen sei wie der Bezug zu den Indigenen.

Hindernisse habe es allerdings auch gegeben: „Riesengroße Hindernisse. Spiritueller Art.“ Bei „Gaia Mother Tree“ handele es sich um eine komplexe Arbeit: „das schwierigste Werk, das ich bisher gemacht habe“.

„Gaia Mother Tree“ ist bis zum 29. Juli im Zürcher Hauptbahnhof zu sehen. Für die Zeit der Ausstellung gibt es ein Begleitprogramm. Näheres unter: http://www.fondationbeyeler.http://ch

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein