Zuletzt konnte man fast glauben, dass man sich erst in ein Kino-Paralleluniversum verirren muss, um noch mal ein wirklich überraschendes Superhelden-Spektakel zu Gesicht zu bekommen. Neue Formen? Kreative Ideen? Ein mutiger Stil? Schaut man auf die Flut an formelhaften Marvel-Comic-Verfilmungen der vergangenen Jahre, schien all das ein Ding der Unmöglichkeit und es wäre wohl wahrscheinlicher, dass Hulk statt Grün plötzlich Blau anläuft vor Wut. Wenn es dann auch noch speziell um Spider-Man geht, ist besondere Skepsis angesagt. In den vergangenen 16 Jahren, seit Sam Raimi die erste große Trilogie startete, gab es mit Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland satte drei Leinwand-Inkarnationen des schwingenden Spinnenmanns. Zumindest seine Initiationsgeschichte, in der sich Peter Parker durch einen Spinnenbiss vom nerdigen Teen zum Superhelden entwickelt und zaghaft mit seiner großen Liebe Mary Jane anbändelt, schien damit vorerst ausgereizt.

Auch „Spider Man – A New Universe“ der drei Regisseure Bob Persichetti, Peter Ramsey und Rodney Rothman nudelt anfangs noch einmal die Urgeschichte Peter Parkers/Spider-Mans durch – im Schnelldurchlauf allerdings. „Ihr kennt die Geschichte“, sagt der Held dazu augenzwinkernd, bevor die Geschichte plötzlich einen in Grundzügen zunächst bekannten, aber schnell doch ganz unerwarteten Verlauf nimmt. Im Zentrum steht plötzlich zum ersten Mal ein afro-hispanischer Jugendlicher namens Miles Morales, der Sohn eines besonders fürsorglichen Polizisten, der an seiner Schule in Brooklyn ein Außenseiter ist. Nachdem der Junge beim Graffiti-Sprühen mit seinem Onkel von einer radioaktiven Spinne gebissen wird, merkt er, dass er sich verändert und zum Spider-Man mutiert. Während er versucht, in seine neue, geheime Rolle mit großer Verantwortung hineinzuwachsen, taumelt er gleich in seine erste große Weltenrettermission.

Der mächtig dicke Bösewicht Kingpin will seine Frau und sein Kind mit einer mächtig großen Maschine aus einem Paralleluniversum in seine Welt zurückholen, löst aber damit Chaos im Raum-Zeit-Kontinuum aus – und bei Miles tauchen plötzlich noch vier weitere Spideys auf, die wieder in ihre Dimensionen zurückwollen. Da sind ein schwarz-weißer Noir-Spinnenmann, ein Cartoon-Schweinchen im Spandex namens Peter Porker, ein lässiges Spider-Girl und eine japanische Manga-Variante mit jungem Mädchen und großem Roboter. Der eigentliche Peter Parker ist ebenfalls dabei: etwas in die Jahre und außer Form gekommen. Er hat einen Bauch, trägt Jogginghosen und ist bereits von Mary Jane geschieden.

Schon von den ersten Bildern an hebt sich dieses Abenteuer dabei von allen anderen „Spider-Man“- und Superheldenfilmen ab. Nicht nur, weil es sich um einen Zeichentrickfilm handelt, der außer Mode gekommene Zeichen- mit moderner Computeranimation verschmilzt. Vor allem greift er konsequent einen Stil auf, der „Spider Man – A New Universe“ zum bewegten Comic werden lässt – von den Schraffierungen in den Zeichnungen bis zu Sprechblasen im Bild. Das allein wäre allerdings nur halb so spannend ohne originelle Einfälle. Doch Autor Phil Lord („Lego Movie“) hat ein Drehbuch dafür geschrieben, das smart, mit viel Witz und vor allem fingerdicker Ironie durch zahlreiche Anspielungen auf das Spider-Universum schwingt – inklusive Gastauftritt des kürzlich gestorbenen Marvel-Urgesteins Stan Lee. Das größte Vergnügen bereitet dabei die Dynamik unter den, auch stilistisch, so grundverschiedenen Spider-Figuren, während sich der Film temporeich auf den Showdown zubewegt.

Wo im herkömmlichen Blockbuster die Material- und Effektschlacht noch einmal mit gesteigerter Vehemenz geschlagen wird, wirbeln die Helden hier durch eine psychedelische Zwischenwelt. Trotz des ungewöhnlichen Bilderrauschs verliert „Spider-Man: A New Universe“ seine rührige Geschichte über das Heranwachsen und Miles’ Reifeprozess nicht aus den Augen, der von den bekannten Sinnsprüchen begleitet wird. Vertraut also, gleichsam komplett anders und ersehntes Gegenmittel zur Marvel-Müdigkeit: So viel Spaß hat ein Superhelden-Film schon lange nicht mehr gemacht.

ABSPANN

Land: USA

Regie: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

FSK: ab 6 Jahren

Länge: 117 Minuten

Fazit: Smart, ironisch und bei aller Vertrautheit doch komplett anders.

.Ausschnitte aus dem Film sehen Sie hier: http://www.sk.de