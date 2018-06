Sie kämpfen mit Degen, mit Worten und ihrer Schönheit. Dabei ist die Liebe, der dieser Einsatz gilt, bloß ein Luftschloss. Regisseur Mark Zurmühle hat es für seine Freilicht-Inszenierung von Edmond Rostands Komödie „Cyrano de Bergerac“ als eine Art Hüpfburg für erwachsene Kinder aufblasen lassen. Sie erstreckt sich in strahlendem Weiß über die Nordseite des Konstanzer Münsters (Bühne: Marie Labsch). Wer in diesem Prachtbau aus Gummi ernsthaft um die Gunst einer Frau zu werben versucht, der hat das Spiel nicht verstanden. Es geht hier nicht um wahre Liebe, sondern nur ums So-tun-als-ob.

Cyrano de Bergerac (Ingo Biermann) zum Beispiel, groß im Kampf mit Worten, macht sich keine Sekunde lang Hoffnung auf die Gunst der schönen Roxane. Zu groß ist seine Nase, zu hässlich das Gesicht: Er tut einfach, als ob er ein anderer wäre, steckt die wohlformulierten Liebesbriefe dem schönen Christian de Neuvillette (Thomas Fritz Jung) zu. Der ist zwar dumm wie Brot – das macht aber nichts. Er tut einfach so, als sei Cyranos rhetorisches Genie sein eigenes, lässt sich am Balkon heiße Liebesschwüre soufflieren und drückt Roxane (Laura Lippmann) schließlich einen Kuss auf die Lippen.

Roxane (Laura Lippmann, ganz links) steht auf dem Balkon des Luftschlosses, während Cyrano de Bergerac (Ingo Biermann, rechts) dem verliebten Christian (Thomas Fritz Jung) die richtigen Worte ins Ohr flüstert. | Bild: Theater Konstanz / Ilja Mess

Und Roxane selbst? Auch die tut nur so, als liebte sie. In Wahrheit gilt ihre Liebe nur der Schwärmerei, einem Hollywood-Film mit Degen schwingenden Helden und extra viel Romantik. Ganz aufgeregt hüpft sie auf der Gummi-Matte herum, wie ein Kind, das endlich wissen will, wie es weitergeht.

Sie alle sind nur die Akteure in einer großen Show, zu der eine sechsköpfige Band unter der Leitung von Gabriel Cazes im Hintergrund die begleitende Musik liefert. Graf Guiche (Georg Melich) knattert stilecht auf einer Harley Davidson herein. Den Part des Showmasters aber übernimmt Cyrano persönlich. Mit wehendem Haar greift er als Rock-Star in die Saiten seiner E-Gitarre, singt mal „Purple Haze“ und mal „Pretty Woman“, seine Gefolgsleute (Gregor Müller als Le Bret, Tomasz Robak als Lignière und Jonas Pätzold als Cuigy) geben den Chor.

Cyrano de Bergerac (Ingo Biermann, links), singt mit Inbrunst. Lignière (Tomasz Robak), Cuigy (Jonas Pätzold) und Le Bret (Gregor Müller) sind voll dabei, während Christian de Neuvillette (Thomas Fritz Jung) zuschaut. | Bild: Theater Konstanz / Ilja Mess

Und macht sich jemand über Cyranos ungewöhnlich große Nase lustig, so schlägt er ihm entweder die Rübe ein oder – besser noch – schlägt ihn mit eigenen, weitaus besseren Nasenwitzen: „Entschuldigen Sie, ist ihr HNO-Arzt Höhlenforscher?“ – „Also, Ihre Nase war ja pünktlich, aber Sie selbst kamen 15 Minuten zu spät!“ – „Wenn Sie mal begraben werden müssen, brauchen Sie wenigstens keinen Grabstein!“

Wie es so ist mit dem Konsum von Hollywood-Schnulzen: Irgendwann sind die großen Gefühle tatsächlich da. Statt aufgeregt umher zu hüpfen, schlägt sich Roxane, vor Sehnsucht nach ihrem geliebten Christian verzehrend, tapfer bis an die Front durch. Nicht wissend, dass seine glühenden Liebesbriefe bloß der Ghostwriter Cyrano geschrieben hat. Und als sie erleben muss, wie der nicht nur schöne, sondern vermeintlich auch kluge Kadett im Kampf sein Leben aushaucht, da spürt das eben noch naiv schwelgende Mädchen plötzlich die existenzielle Kraft der Liebe. Im Wahn der Verzweiflung sticht sie mit dem Degen ins Gummi: Ganz langsam sinkt das Luftschloss in sich zusammen, gewinnt das echte Leben wieder an Kontur.

Die Darsteller überzeugen

Das alles ist von jener harmlos federleichten Unterhaltsamkeit, wie sie sich für dieses Format des Sommertheaters gehört. Eine auffallende Häufung von Textunsicherheiten lässt sich angesichts manch geglückter Pointe verschmerzen. Darstellerisch überzeugen kann insbesondere Ingo Biermann als ein Poet wider Willen: Im täglichen Kampf gegen Hohn und Spott bildet man sich ganz von selbst zum rhetorischen Meister aus. Thomas Fritz Jung erheitert mit anrührender Einfalt beim Ringen um hehre Worte, mit denen sich das Herz einer Frau erweichen ließe („Ich liebe dich. Also: Ich … äh, liebe dich sehr. Wirklich! Du bist außerdem schön!“). Und Laura Lippmann gefällt mit anfangs kindlichem Narzissmus, der sich allmählich in aufrichtige Sehnsucht nach Liebe wandelt.

Dennoch könnte man sich ein bisschen mehr Mut zur Kunst vorstellen, etwas konkretere Vorstellungen davon, was sich aus dieser Geschichte vom unglücklichen Poeten mit der langen Nase für unsere Gegenwart ableiten lässt. Die mit der E-Gitarre vorgetragenen Bezüge zur Pop-Kultur bieten dazu nur wenig Greifbares an, auch will sich in der Musik-Auswahl kein sinnhaft schlüssiges Muster zu erkennen geben.

Roxane (Laura Lippmann, Zweite von links) ist ins Kloster gegangen. | Bild: Theater Konstanz / Ilja Mess

So mutet vor allem das tragische Ende dieser Komödie mehr sentimental als erhellend an. Von ihrem sterbenden Freund Cyrano erfährt die nunmehr im Kloster lebende Roxane, wer der wahre Poet hinter dem Schönling Christian gewesen ist. „I could hold you for a million years to make you feel my love“ (Ich könnte dich für eine Million Jahre halten, um dir meine Liebe zu zeigen)singen sie zum Schluss gemeinsam. Doch anders als Bob Dylans Song „Make You Feel My Love“ hoffen lässt, ist es nicht so sehr Liebe, die man hier zu spüren bekommt. Sondern bloß noch Kitsch.

Weitere Vorstellungen von „Cyrano de Bergerac“ auf der Freilichtbühne auf dem Konstanzer Münsterplatz finden vom 25. bis 30. Juni 2018 sowie vom 2. bis 5. Juli, vom 8. bis 9. und vom 12. bis 14. Juli täglich um 19 Uhr statt. Weitere Termine und Informationen gibt es hier.

"Cyrano de Bergerac" kurz erklärt:

Das Stück „Cyrano de Bergerac“ ist ein romantisches Vers-Drama, das der französische Autor Edmond Rostand 1897 für den Schauspieler Benoît Constant Coquelin schrieb. Es handelt vom tatsächlich im 17. Jahrhundert lebenden Schriftsteller Cyrano de Bergerac, der gleichermaßen als rhetorisch versierter Poet wie auch als schlagkräftiger Haudegen bekannt war. Rostand dichtete ihm eine große Nase hinzu, die ihn daran hindert, seine schöne Cousine Roxane zu erobern. Mangels eigener Attraktivität begnügt er sich damit, seinem weitaus hübscheren Nebenbuhler Christian de Neuvillette mit eigens verfassten Liebesbriefen zum Erfolg zu verhelfen. Erst als Cyrano Opfer eines hinterhältigen Anschlags wird und im Sterben liegt, erfährt Roxane, wer wirklich die Briefe verfasst hat. „Cyrano de Bergerac“ wurde Rostands größter Erfolg, berühmt geworden ist die Verfilmung mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle aus dem Jahr 1990.

