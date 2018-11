Der Anwalt muss ein Theater-Freund sein. Nur über ihn konnte Kirill Serebrennikow aus seinem Moskauer Hausarrest mit der Zürcher Oper kommunizieren. Internet und Medien sind dem Regisseur verboten. Also übermittelte der Anwalt Regiekonzepte und Pläne für die Ausstattung von Moskau nach Zürich, und er überbrachte umgekehrt Fragen aus Zürich an den Regisseur. Etwa die, ob seine eigene Situation des politischen Hausarrests irgendwie in die Inszenierung von Mozarts „Così fan tutte“ eingeflossen sei.

Die Antwort lautet sinngemäß nein. Wichtig zu wissen, denn sonst könnte man glatt auf den Gedanken kommen, Serebrennikow müsste in seinem Hausarrest jede Menge Spaß haben. So turbulent und witzig ist dieser Abend, der sich nebenbei noch mit aktuellen Geschlechter-Debatten wie #MeToo beschäftigt. Vor allem aber macht die Produktion eines klar: dass Serebrennikow nicht bloß ein Hype ist. Dass er an unseren Bühnen nicht nur deswegen so gefragt ist, weil er mit seiner Ästhetik in Putins System angeeckt ist, sondern weil er einfach ein großartiger Künstler ist und voller Ideen steckt.

Gibt es die wahre Liebe?

Mit Mozarts bitterer Verwechslungskomödie „Così fan tutte“ dockt er so selbstverständlich an unsere Gegenwart an, dass nicht einmal auffällt, dass der Stoff aus dem 18. Jahrhundert kommt. Gut, Lorenzo da Pontes geniales Libretto ist ohnehin zeitlos lebensnah, aber es stellt auch einige Herausforderungen an die Regie. Ist der Plot nun frauenfeindlich oder nicht? Und wie will man plausibel machen, dass zwei Männer, nur weil sie sich ein bisschen verkleiden, von ihren Frauen plötzlich nicht mehr erkannt werden? Auf all das findet Serebrennikow Antworten, ohne dass er das Stück auf den Kopf stellen müsste.

Doch worum genau geht es? Um zwei Paare im Liebesglück, die auf ihre Hochzeit zusteuern. Wären da nicht die sozialen Netzwerke. Und der dritte Mann, der seinen beiden verlobten Freunden ein Bild auf seinem Smartphone zeigt. Vielleicht von einer Dating-Plattform wie Tinder. Wir wissen es nicht. Aber die Reaktion ist eindeutig: „So etwas würde meine Dorabella nie tun!“ Wirklich nicht?

Eine Wette unter Männern

Der dritte Mann, es ist Don Alfonso (Michael Nagy), will den beiden liebesblinden Männern Guglielmo (Andrei Bondarenko) und Ferrando (Frédéric Antoun) unbedingt beweisen, dass sich auch ihre Frauen im Ernstfall nicht anders als alle anderen Frauen verhalten würden – nämlich treuebrüchig. Sie gehen eine Wette ein. Der Ernstfall wird in Form eines Partnertauschs inszeniert. Guglielmo umwirbt die gefühlsbetonte Dorabella (Anna Goryachova), Ferrando die tugendhafte Fiordiligi (Ruzan Mantashyan) – und tatsächlich erliegen die beiden Frauen schließlich dem Charme des jeweils „falschen“ Mannes. Auch wenn am Schluss die alte Ordnung wiederhergestellt wird, steht doch die Frage im Raum, ob es die wahre Liebe überhaupt geben kann oder ob sie doch nur triebgesteuert ist.

Wobei Charme und Umwerben eigentlich die falschen Begriffe sind, um das Verhalten der Männer zu umschreiben. Triebgesteuert trifft’s schon besser. Sie gehen recht brachial dabei vor, überfallen die Frauen förmlich und können so auch erst einmal nicht landen. Kein Wunder, dass Despina (Rebeca Olvera), die Haushälterin und irgendwie auch Psychologin, den beiden Frauen Vorträge darüber hält, was für unsensible Idioten Männer sind. Und notorisch untreu sowieso. Dazu rasseln die passenden Sprüche und Bilder von Femen und #MeToo über die Leinwand (Video-Design: Ilya Shagalov). Dumm ist die Frau, die brav zu Hause bei den Kindern bleibt, während der Mann draußen die Welt erobert. Despinas Logik heißt: Haltet es ebenso. Nehmt die Männer und amüsiert euch mit ihnen.

Sempronio (Francesco Gugliemino, links) und Tizio (David Schwindling) werden von Don Alfonso (Michael Nagy, Mitte) beeinflusst. Im Hintergrund Despina (Rebecca Olvera). | Bild: Monika Rittershaus

Es gehört zu den großen Vorzügen von Serebrennikows Inszenierung, dass er das Geschlechterverhältnis wieder ins Lot bringt. Ja, die Frauen werden treuebrüchig. Allerdings wird ihnen auch weisgemacht, ihre Männer seien höchstwahrscheinlich tot – mit den Blumenkränzen kommen auch gleich die Urnen ins Haus. Umgekehrt suchen auch die Männer das Abenteuer und spielen die Versuchsanordnung bis zum Äußersten durch – obwohl sie wissen, dass sie die Frau des jeweils anderen anbaggern. Die Suche nach Selbstbestätigung bestimmt letztlich das Spiel.

Um die Triebsteuerung seitens der Männer deutlich zu machen, spielt Serebrennikow mit Doubles (Francesco Guglielmino und David Schwindling) – stummen Rollen, die sich von den (singenden) Männern abspalten und für sie das erledigen, was Guiglielmo und Ferrando sich dann doch nicht trauen würden. Diese schauen nun also ihrem inneren Ich dabei zu, wie es sich an die Frau des jeweils anderen ranmacht – eine Metapher, die in diesem Kontext ausgezeichnet funktioniert.

Eine Sternstunde der Oper

Der Abend wird aber auch deswegen zu einer Sternstunde, weil die Produktion mit einem ungemein spielfreudigen Solisten-Ensemble aufwartet. Anna Goryachova ist als Dorabella eine umwerfende Drama-Queen, Ruzan Mantashyan die vernünftige Schöne. Zusammen mit Andrei Bondarenko (Guglielmo) und Frédéric Antoun (Ferrando) bilden sie gesangstechnisch ein harmonisches Quartett. Dass bei dem ständigen Drunter und Drüber auf der Bühne jedoch die leisen Tönen in Mozarts Musik etwas untergehen, soll dabei nicht verschwiegen werden.

Auch Cornelius Meister am Pult der Philharmonia Zürich setzt auf den kräftigen, kompakten Klang. Manche Nachdenklichkeit in Mozarts Musik wird dabei übertönt, aber alles in allem hält Meister die Fäden im turbulenten Bühnengeschehen souverän zusammen. Dass hier und da die Bläser entgleiten – an diesem stark umjubelten Abend fällt das nicht weiter ins Gewicht.

Weitere Aufführungen von „Così fan tutte“ an der Oper Zürich finden am 8., 11., 13., 16., 21., 24. und 28. November sowie am 1. Dezember 2018 statt. Informationen und Tickets gibt es hier.

Der inhaftierte Regisseur Kirill Serebrennikow (49) steht seit mehr als einem Jahr in Moskau unter Hausarrest. Man wirft ihm vor, Subventionen veruntreut zu haben. Vermutlich geht es aber um etwas anderes: Der Regisseur und Leiter des Gogol-Zentrums in Moskau ist die Symbolfigur für die Modernisierung der Künste in Russland. Dafür strafen ihn die konservativen Kräfte des Putin-Regimes ab. Für die Zürcher Produktion kommunizierte Serebrennikow über seinen Anwalt mit der Oper. Ein von ihm abgesandtes Mitarbeiter-Team um den Ko-Regisseur Evgeny Kulagin setzte die Inszenierung dann vor Ort in Zürich um.

