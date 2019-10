von Wolfgang Schütz

Es wirkt völlig normal, Sie einfach als Campino anzusprechen. Aber sind Sie in Ihrem Leben eigentlich auch noch Andreas Frege?

Bei der Polizei und bei der Steuer bin ich Andreas Frege geblieben. Bei meinen Eltern auch, die sind aber nicht mehr da. Es würde mir auch komisch vorkommen, wenn meine Geschwister mich Campino nennen würden, das tun sie nicht. Und lustigerweise, wenn ich im Ausland bin oder irgendwo, wo man nicht meinen Background kennt, und man würde mich fragen „Wie heißt du?“, dann würde ich immer sagen: Andy.

Punkrock ohne Strom? Wenn man hört, dass das neue Album „unplugged“ ist, könnte man meinen, dass es die Toten Hosen jetzt ruhiger angehen lassen. Es ist aber doch eine ziemliche Sause geworden und eine größere Tour folgt. Man kann also davon ausgehen, dass Sie noch nicht stiller werden?

Ja, davon kann man ausgehen. Wir haben die Hoffnung, dass wir von der Energie her kein bisschen nachlassen. Und die Tour soll eine ähnliche Party wie sonst auch werden mit Tanzen, Schwitzen, Schreien. Nur die Wahl der Waffen ist eine andere.

Aber so langsam gehen Sie ja auf die 60 zu. Und wer die Hosen live kennt, weiß, dass Sie da immer von beiden Enden brennen. Gilt das Motto des alten Hosen-Live-Albums „Bis zum bitteren Ende“? Ende immer noch offen?

Das Ende ist nie offen. Wir können es nur nicht sehen. Der Begriff „Bis zum bitteren Ende“ wird natürlich mit der Zeit immer gruseliger. Aber wir sind Realisten. Das Ende muss jetzt nicht mehr in unendlicher Ferne sein. Verglichen mit einem Fußballspiel befinden wir uns jetzt vielleicht schon in der 82. Minute, wir führen 3:1 – wir könnten also ganz ruhig den Ball nur hin und her schieben. Aber wir fänden es schön, wenn uns unsere Freunde darauf aufmerksam machen, ab wann es langsam peinlich wird. Noch können wir jedenfalls mithalten.

„Ohne Strom“ beginnt mit einem Chorus der Band, die sich entschuldigt, weil sie früher mal das System zerstören wollte. Das kommt zwar ironisch daher, aber tatsächlich zeigen ja auch ältere Songs im Programm, dass die Hosen ja durchaus mal mit Outlaw-Gestus gestartet sind.

Absolut richtig. Aber das ist jetzt bald 40 Jahre her. Entscheidend ist, dass man den Weg zwischen damals und heute mitverfolgt. Wir haben in unserer Karriere Entwicklungen erlebt, aber nie einen Bruch gehabt. Das Lied „Opel Gang“ ist ein gutes Beispiel. Wir haben das geschrieben, um uns über die Leute lustig zu machen, die da jeden Samstag an ihren Autos rumschrauben – und dann hat uns der Song buchstäblich selbst überholt.

Inwiefern?

Wir haben uns mit einer Opel-Clique angefreundet, uns dann selbst solche Autos geholt und das Lied nie wieder ironisch gesehen, als einen Angriff auf halbstarke Opel-Fahrer, der es ursprünglich war. Wir wurden selber zu so Jungs, und es war wunderbar.

Sie haben beim Echo vor eineinhalb Jahren protestiert gegen Kollegah und Farid Bang mit ihren Holocaust-Verharmlosungen. Seitdem ist der Pop-Echo tot. Braucht es einen neuen?

So wie die ganze Sache gehandhabt worden ist, ist es völlig egal, was es jetzt geben wird. Die Abschaffung selbst war ein letzter armseliger Schritt der Verantwortlichen. Denn die Vorfälle vor zwei Jahren hatten ja nichts damit zu tun, ob etwa 1996 Udo Jürgens den Preis fürs Lebenswerk bekommen hat. Der Echo hat sich völlig verhoben damit, sich eine Gesellschaftsthematik auf die Schultern zu laden. Ein völlig falsches Selbstbild.

Beim Echo ging es um Holocaust-Verharmlosung von Rap-Stars. Heute alarmiert, zumal nach der Attacke von Halle, wachsender Antisemitismus.

Es gibt eine schleichende gesamtgesellschaftliche Entwicklung, ein Gebräu, zu dem die krassen Zahlen an AfD-Wählern in den neuen Bundesländern und auch anderswo gehören. Dass wir den Juden in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein normales Leben garantieren konnten, dass sie immer unter Hochsicherheitsbedingungen leben müssen – das ist blamabel.

Und die AfD ist bei weitem nicht nur ein Ost-Phänomen …

Ich mag da auch gar nicht unterscheiden. Es ist einfach unglaublich zu sehen, wie viele Menschen mit der in Europa hart erkämpften Freiheit und Demokratie zündeln. Und damit meine ich zum Beispiel auch Europa als Werte- und Solidargemeinschaft. Wie Leute versuchen, das nur zu einer Gewinnmaschine oder einer Trutzburg zu machen, und versuchen all die auszugrenzen, denen es schlechter geht – das ist ein krasser Missbrauch einer wunderschönen Idee.

Manche meinen, gerade um den Rechten das Wasser abzugraben, bräuchte es einen positiven Patriotismus. Von den Hosen gibt es einen alten Song, „1000 gute Gründe“, in dem es heißt, es gäbe keinen Grund, auf dieses Land stolz zu sein. Wie sehen Sie das heute?

Das Wort „Stolz“ wurde in den letzten 40 Jahren in Deutschland aufs Übelste missbraucht. Eigentlich ist Stolz ja eine schöne Eigenschaft, im richtigen Maß. Ich kann verstehen, dass man auf etwas stolz ist, was man erreicht hat, weil man einen eigenen Beitrag geleistet hat. In Deutschland geboren zu sein, ist Zufall oder Glück – aber es hat nichts mit einer eigenen Leistung zu tun. Und wir schleudern in diesem Lied provozierend zurück: Was gibt‘s denn hier, um stolz zu sein, ohne dass du was gemacht hast?

