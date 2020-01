Der britische Monty-Python-Komiker Terry Jones ist tot. Das bestätigte sein Agent am Mittwoch, 22. Januar, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Jones wurde 77 Jahre alt.

Trauer Schauspieler Joseph Hannesschläger stirbt mit 57 Jahren an Krebs Das könnte Sie auch interessieren

Jahrelanges Demenzleiden

Mit Bartschatten, buschigen Augenbrauen und kreischender Stimme verkörperte Terry Jones mit Wonne die weiblichen Quälgeister der Monty-Python-Truppe – beispielsweise in der Bibelfilm-Persiflage „Das Leben des Brian“. Jones starb bereits am Dienstag, wie seine Familie mitteilte. Er litt seit mehreren Jahren an einer schweren Demenzerkrankung.

Die Monty-Python-Stars Terry Gilliam (von links), Terry Jones, John Cleese und Michael Palin stehen im Jahr 1999 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung am Leicester Square zusammen. | Bild: Justin Williams, dpa

Geboren wurde er als Terence Jones am 1. Februar 1942 in Wales. An der Universität in Oxford lernte er in den 60ern den anderen „netten“ Python – Michael Palin – kennen. Währenddessen fand sich das konkurrierende und provokativere Autorenteam Eric Idle, Graham Chapman und John Cleese in Cambridge zusammen; der Amerikaner Terry Gilliam stieß 1969 dazu. Im selben Jahr schafften die sechs den Durchbruch mit ihrer absurden BBC-Serie „Monty Python’s Flying Circus“.

Aufnahme aus dem Jahr 2013: Eric Idle (von links), John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin und Terry Jones stehen für ein Gruppenfoto zusammen. | Bild: Daniel Leal-Olivas, dpa

In den 70er Jahren stellten die Pythons mit ihrem anarchistischen Humor die Comedy-Welt auf den Kopf, danach gingen sie meist eigene Wege. 2014 standen sie zum letzten Mal zusammen auf der Bühne, allerdings ohne den inzwischen verstorbenen Graham Chapman. Zwei Jahre später wurde bekannt, dass Terry Jones an einer Form von Demenz litt, die zu fortschreitenden Sprachstörungen führte. (dpa)