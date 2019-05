von Tatjana Juskov

Wir belügen uns selbst. Damit fühlen wir uns besser. So müssen wir uns nicht bewegen. Ist das, was auf dem Programmheft zur Inszenierung von „Ich verschwinde“ des norwegischen Dramatikers Arne Lygre steht, auch eine dieser Lügen? „Wirklich in mich hineinlassen, was der andere durchmacht, das übersteigt meine Fähigkeiten“. Nach der Premiere von Philip Stemanns Inszenierung auf der Werkstattbühne, sollen wir zumindest eine Ambivalenz zu dieser Aussage entwickeln.

Perspektivenwechsel

Auf der Bühne: Jana Alexa Rüdiger als „Ich“. Neben ihr ein Koffer, auf dem ein Mantel liegt, hinter ihr vier riesige Bahnen Stoff (Ausstattung: Jochen Dietrichs). Sie sagt, sie säße auf einem Stuhl. In Wirklichkeit steht sie. Sie appelliert an das Vorstellungsvermögen der Zuschauer. Statt es vorzuspielen, möchte sie, dass das Publikum es sich vorstellt, dass sie sitzt, während sie von ihrer Heimat spricht, die sie bald verlassen muss. Es funktioniert.

Es funktioniert auch bei den anderen Schicksalen, die sie uns zusammen mit ihrer Freundin (Stephanie Brenner) und der Tochter der Freundin (Antonia Lena Jungwirth) erzählt, während sich ihre eigene Geschichte entfaltet. Dabei wechseln die drei namenlosen Frauen ständig die Perspektiven und nehmen die Rollen der Menschen ein, von denen sie erzählen. Sie sind nicht nur sie selbst, sondern zeitweise auch andere Personen.

Drei Frauen müssen ihre Heimat verlassen. Eine Szene aus „Ich verschwinde“. | Bild: Bjørn Jansen

Es bleibt uns überlassen, was wir empfinden

Auch die Zuschauer sind in der Lage, sich die beschriebenen Situationen vorzustellen. Aber nicht lückenlos: Es fehlen die Emotionen zu den Geschichten, die von Krankheit, Flucht, Verzweiflung handeln. Das ist Absicht. Die Darsteller geben den Zuschauern keine Emotionen vor. Sie benennen die Emotionen, aber spielen sie nicht. Die Sprache ist alles, was dem Zuschauer geboten wird, um Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Es bleibt uns überlassen, was wir empfinden. Entwickeln wir ein Mitgefühl, wenn wir uns die schweren Schicksale anderer Menschen vorstellen? Oder bleiben wir apathisch? „Wirklich in mich hineinlassen, was der andere durchmacht“. Kann ich es? Oder kann ich es nicht? Das „Ich“ suggeriert: Ich kann! Aber tue ich es?

Auf der Bühne werden Geschichten erzählt. Sie handeln von Menschen, die in einem brennenden Haus eingesperrt sind. Die hoffnungslos in einem eingestürzten Gebäude begraben sind. Eine Mutter, die gerade erfahren hat, dass sie nur noch wenige Wochen zu leben hat.

Auf der Bühne werden Geschichten erzählt. Dabei wechseln die Darsteller oft ihre Perspektiven. Jana Alexia Rödiger und Stephanie Brenner. | Bild: Bjørn Jansen

Ich male mir die Szenarien im Kopf aus. Aber entwickele ich dabei Gefühle? Fühle ich Wut, Angst oder Verzweiflung? Nein. Ich entscheide mich dagegen. Das ist sicherer. Und einfacher. Die Inszenierung lässt es zu. Dabei will sie das Gegenteil erreichen.

Gogols Mantel

Die Protagonistin zieht jetzt ihren Mantel über, der vorher neben ihr auf dem Koffer lag. Sie trägt ihn, bevor sie ihr Haus verlässt, um für immer fortzugehen. In Nikolai Gogols „Der Mantel“ ist der Mantel, den sich der Beamte Akakij Akakiewitsch nach langem Hadern schneidern lässt, nicht nur Schutz vor Witterung, sondern vor allem auch Symbol für die Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, seinen Mitmenschen und sich selbst. Erst als er den Mantel trägt, ist er in der Lage, sich auf das, was ihn umgibt, einzulassen. Davor war es ihm schlicht egal.

Der Mantel als Symbol für die Auseinandersetzung mit der Umwelt, den Mitmenschen und sich selbst. | Bild: Bjørn Jansen

Hier ist es ähnlich. Die Protagonistin trägt ihn zuhause nicht, denn zuhause muss sie sich nicht mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Erst als sie gezwungen wird, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, muss sie sich auf neue Situationen einlassen, Dinge lernen, die sie vorher nicht wusste. Gefühle fühlen, die ihr Alltag nicht zuließ. Das Haus, das sie jetzt verlässt, da ist sie aufgewachsen, da fühlt sie sich sicher. Ein Ort der Geborgenheit. Aber auch der verpassten Chancen und Abenteuer. Die Protagonistin trägt den Mantel nur, wenn sie muss. Sie trägt ihn aber, als sie selbst zu einer Figur aus ihren Geschichten wird.

Am Ende zieht sie ihn wieder aus und bringt die vier riesigen Spiegel zum Vorschein, die vorher durch Stoff verdeckt waren. Wir sollen uns darin selbst sehen. Uns reflektieren. Die Geschichten, die sie uns erzählt hat, unsere werden lassen. So wie auch sie sich in andere Menschen hineinversetzt hat.

Selbstbetrug ist einfacher

Der Effekt bleibt aus. Ich weiß jetzt zwar davon, aber ich lasse sie nicht an mich ran. Ich entwickle keine Emotionen, weil sie es auch nicht tut. Die schauspielerische Leistung ist dem skandinavischen Stil angepasst: minimalistisch, auf Akzente setzend. Hier passt es, denn die Sprache steht im Vordergrund. Gleichzeitig fordert es mich emotional nicht heraus. Sie macht es mir zu einfach in den gewohnten Selbstbetrug zu fliehen: „Wirklich in mich hineinlassen, was der andere durchmacht, das übersteigt meine Fähigkeiten“! Die Vorstellung ist vorbei, wir gehen nach Hause und ziehen unsere Mäntel aus.

