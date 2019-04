Im Sommer übergibt Andreas Mölich-Zebhauser die Intendanz des Festspielhauses Baden-Baden an seinen Nachfolger Benedikt Stampa. Dass er die Berliner Philharmoniker für die Osterfestspiele von Salzburg nach Baden-Baden locken konnte, war sicherlich sein größter Coup in seiner wirtschaftlich und künstlerisch erfolgreichen Amtszeit, die im Eröffnungsjahr 1998 begann.

Für Andreas Mölich-Zebhauser ist es die letzte Saison seiner langjährigen und erfolgreichen Intendanz am Festspielhaus Baden-Baden. | Bild: Uli Deck/dpa

„Dass ich diese künstlerische Reise mit den Berliner Philharmonikern zum siebten Mal unternehmen darf, ist fantastisch. Das hätten wir uns am Anfang nicht erträumt“, sagt Mölich-Zebhauser.

Mit Giuseppe Verdis später Oper „Otello“ steht ein Meisterwerk auf dem Programm, das vom Altmeister Zubin Mehta dirigiert wird – seit 1961 ist der Inder dem Orchester verbunden.

Zubin Mehta dirigiert Verdis „Otello“ bei den Osterfestspielen Baden-Baden. | Bild: MARCO BRESCIA

Gleich viermal wird diese Neuproduktion zu sehen sein (13./16./19./22.4.). Regie führt der amerikanische Regisseur Robert Wilson. Seine Arbeiten sind abstrakt und ästhetisch – und immer von einer besonderen Lichtregie geprägt. In Baden-Baden waren schon seine Produktionen von „Aida“, der „Dreigroschenoper“ und dem „Freischütz“ zu sehen.

„Die Geschichte ist vor allem die eines inneren Konflikts, eine Frage der Unsicherheit. Mit einem Protagonisten, der ungeheuer stark und gleichzeitig sehr schwach ist“, sagt der Regisseur. „In meiner Arbeit sind alle Elemente gleichberechtigt: Bühnenarchitektur, Licht, Bewegung. Sie greifen ineinander wie in einem Uhrwerk. Wenn es nicht exakt läuft, funktioniert es nicht“, so Wilson. Der australische Heldentenor Stuart Skelton singt die Titelpartie, Desdemona wird von der bulgarischen Sopranistin Sonya Yoncheva verkörpert. Den kurzfristig erkrankten Luca Salsi in der Rolle des Bösewichts Jago ersetzt Vladimir Stoyanov.

Sonya Yoncheva singt die Desdemona in Verdis „Otello“. | Bild: Kristian Schuller/Sony Classica

Der große italienische Maestro Riccardo Muti steht zweimal beim Requiem von Giuseppe Verdi (u.a. mit Elina Garanca/Mezzo) am Dirigentenpult (14./20.4.). Kirill Petrenko, Chefdirigent ab August 2019, dirigiert zwei Konzerte mit den sehr unterschiedlichen Solisten Patricia Kopatchinskaja (Violinkonzert von Arnold Schönberg am 15.4.) und dem Starpianisten Lang Lang (3. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven am 21.4.) – beide Male erklingt die 5. Symphonie von Peter Tschaikowsky.

Den Musikern nahe

„Kirill Petrenko hat in dieser Spielzeit bereits unsere Saisoneröffnung und Festivaltour dirigiert und jüngst ein weiteres Programm in Berlin. Jedes seiner elf Konzerte in dieser Spielzeit war ein Ereignis für sich. Sie haben die Vorfreude im Orchester auf die gemeinsame Ära noch einmal beflügelt“, schwärmt die aus St. Georgen stammende Intendantin Andrea Zietzschmann. Neben diesen starken Programmsäulen präsentieren sich die Berliner Philharmoniker auch in zahlreichen weiteren Spielarten. „Die Festspiele in Baden-Baden markieren in jeder Saison der Berliner Philharmoniker immer einen Höhepunkt. Man kann das Orchester und die einzelnen Künstlerpersönlichkeiten nur im Rahmen der Residenz so konzentriert und in allen Facetten erleben: in der Oper, in Konzerten, in kammermusikalischen Formationen mit eigens kreierten Projekten, in einer Mentoren-Rolle mit dem Bundesjugendorchester“, sagt Zietzschmann.

Auch eine Oper für Kinder

Mit Gesangssolisten baden-württembergischer Musikhochschulen wird im Theater Baden-Baden die Uraufführung der Oper „Clara“ von Victoria Bond über die Bühne gehen (14./17./21.4.), die neue Kinderoper „Der Kleine und Otello“ ist ebenfalls im Theater zu sehen (16./18./20.4.). Beliebt sind auch die sechzehn rund einstündigen Meisterkonzerte, die an verschiedenen Orten in Baden-Baden, Rastatt und Bühl gegeben werden. Hier fächern sich die Berliner Philharmoniker in ganz unterschiedliche Kammermusikformationen auf. Bei diesen meist moderierten Kammerkonzerten präsentieren sich die Berliner Philharmoniker als ein Orchester zum Anfassen. Sogar als lateinamerikanische Combo „Bolero Berlin“ sind Orchestermitglieder am 17. April um 21 Uhr im Casino Baden-Baden zu erleben.

Osterfestspiele Baden-Baden: 13.–22. April 2019. Karten unter: http://www.festspielhaus.de oder Tel. 07221/3013 101