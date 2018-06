Es ist Abend beim Southside-Festival. Während die Sonne sich langsam in Richtung Horizont zu bewegen scheint, hängt vor der Green Stage roter Rauch in der Luft. Die Menschen stehen dicht an dicht, obwohl sie die Band von den Seiten ausschließlich über die Leinwand sehen können. Schon beim ersten Song singt das Publikum lauthals mit – damit beweist die deutsche Band Kraftklub schon in den ersten Minuten, was eine Band auf dem Southside-Festival leisten muss. Es braucht laute Musik – in diesem Fall irgendwo zwischen Indie, Punkrock und Rap –, die zum Mitmachen anregt. Der Stil der Band hat sich längst zur Marke entwickelt: Mit roten Jacken, weißen Hemden und Hosenträgern betritt die Band die Bühne.

Mit ihren Texten und der Bühnen-Performance trifft Kraftklub den Nerv der Festival-Besucher. Das nutzen die Musiker für ein politisches Statement – gegen Rassismus und Homophobie. „Wenn man ein Mikrofon in der Hand hat, finden wir es wichtig, sich zu positionieren“, sagt Sänger Felix Brummer. Dafür gibt es Applaus. Schon beim nächsten Song ist die Ernsthaftigkeit vergessen, es wird gewippt, getanzt, gesprungen. Das einstündige Konzert vergeht schneller, als es den Fans lieb ist.

Alternativprogramm

Das Alternativprogramm zu den lauten Klängen von Kraftklub bietet James Bay, der nicht nur äußerlich, sondern auch musikalisch gesehen auf dem Festival einen neuen Stil präsentiert. Vor allem die leisen Töne stehen ihm. Der Brite beweist einmal mehr, dass auch ruhigere Musik einen Platz auf dem Festival findet – und finden muss. Die Musik von James Bay in den Ohren, der Blick in den Nachthimmel gerichtet – die Atmosphäre beim Konzert am späten Abend stimmt. Doch füllen kann er den Bereich um die Bühne nicht. Er richtet kaum Worte an das Publikum, sondern zieht seine Show durch. Ein Jammer – trifft seine Stimme doch sonst so zielgenau mitten ins Herz.

Große Worte gibt es auch bei den Arctic Monkeys nicht. Sänger Alex Turner ringt sich nur zu einem kurzen Dankeschön hindurch. Mehr scheint er nicht sagen zu wollen. Weniger ist mehr – das spiegelt sich auch beim Auftritt wider. Der Festival-Headliner setzt bei seinem Auftritt auf das Wesentliche: Es gibt wenig Schnickschnack, keine große Bühnen-Show. Die Show ist in diesem Fall der rockige Klang der Gitarren in Kombination mit der kratzigen Stimme von Turner. 2006 und 2011 haben die Arctic Monkeys schon auf der Bühne in Neuhausen ob Eck gestanden. Auch in diesem Jahr sind wieder einige Fans zum Konzert erschienen. Es sind jene, die die rockige Band seit Jahren lieben. Getanzt wird nicht. Aber da liegt ja auch der wilde Auftritt von Kraftklub schon seit einer Stunde hinter den Fans. Beim Konzert der Headliner scheint die Energie am späten Abend verbraucht zu sein. Doch trotzdem darf der Auftritt nicht fehlen – denn schließlich schreibt sich das Southside-Festival traditionell auch den klassischen Rock auf die Fahne. Etwas, das Kraftklub und James Bay in dieser Form nicht leisten können.

