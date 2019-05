von Welf Grombacher

Eigentlich sollte das neue Whitesnake-Album ja schon 2018 erscheinen. Dann aber kamen „technische Probleme“ dazwischen, wie die Band verlauten ließ. Die Stimme von David Coverdale war damit wohl eher nicht gemeint. Auch wenn man das beim Hören von „Flesh & Blood“ meinen könnte.

Ist er das wirklich, fragt man sich schon beim ersten Song „Good To See You Again“, in dem der 67-Jährige mit gepresster Stimme seine Fans begrüßt. Ist das der Mann, der mal eine der schönsten Hardrock-Stimmen der Welt hatte? Und der Eindruck setzt sich bei „Gonna Be Alright“ und „Shut Up & Kiss Me“ fort, bevor bei „Hey You (You Make Me Rock)“ dann Chöre das fehlende Stimmvolumen übertönen sollen.

Das aktuelle Album von Whitesnake, „Flesh & Blood“, ist bei Frontiers Records/Soulfood erschienen. | Bild: Frontiers Records

Gut 40 Jahre nach dem EP-Debüt „Snakebite“ ist nichts mehr zu hören von der coolen Lässigkeit, die White-snake in den 1980er-Jahren mit Alben wie „Saints & Sinners“ (1982), „Slide It In“ (1984) oder „1987“ zu etwas Besonderem machte. Das liegt auch daran, dass Coverdale das Album mit seinen beiden Gitarristen Joel Hoekstra und Reb Beach produziert hat, statt sich einen echten Profi ins Studio zu holen.

Wo die harten Gitarrenriffs früher genug Raum hatten, um zu wirken, wird heute jede Leerstelle zugedröhnt. Alles wirkt überproduziert und unterscheidet sich kaum von anderen Heavy-Metal-Bands. Die Verzerrer klingen zu digital und sauber – als hätten Hoekstra und Beach ihren alten Marshall-Verstärkern nicht mehr vertraut. Nur selten, so wie in „Always & Forever“, erinnern die zweistimmig intonierenden Gitarren kurz an die guten alten Zeiten.

13 beliebige Songs

Statt sich auf ihre alten Qualitäten zu besinnen, haben Whitesnake sich auf ihrem 13. Studioalbum eine Frischzellenkur verpasst. Das Ergebnis sind 13 beliebige Songs wie die eintönige Nudelnummer „Get Up“ oder das sinnfreie „Trouble Is Your Middle Name“, das allenfalls noch 13-Jährige vom Hocker reißt. Einen wirklich guten Song wie zuletzt noch auf „Forevermore“ (2011) hat das neue Album nicht zu bieten.

Einmal aber muss man kurz aufhorchen: Bei dem mit fast sieben Minuten längsten Stück „Heart Of Stone“, bei dem Coverdales einst großartige Bluesstimme noch zu erahnen ist. Sonst aber klingt sie höher als früher, seltsam geglättet. Gerade so, als hätte er sich nicht nur das Gesicht aufspritzen lassen, sondern auch seinem Stimmorgan eine ordentliche Portion Botox verpasst.