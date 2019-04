Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen, heißt es. Gemeint sind natürlich die Abenteuer, die man während der Reise erlebt hat. Wenn aber ein Orchester auf Reisen geht, dann hat es schon vorher was zu erzählen. Und das klingt dann bisweilen ebenfalls ziemlich abenteuerlich.

Reise nach Bogotá

Die Südwestdeutsche Philharmonie bricht morgen zu einer Reise ins kolumbianische Bogotá auf. Zwei Konzerte auf dem Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá stehen auf dem Programm. Eine tolle Sache. Aber: „Die Bedingungen für eine solche Reise in ein Nicht-EU-Land haben sich in den letzten Jahren verschärft“, erklärt die Philharmonie-Intendantin Insa Pijanka. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass auch Instrumente einen Reisepass brauchen?

Elefanten in Kenia: Ihr Elfenbein ist in Bögen von Streichinstrumenten zu finden. | Bild: Stephen Morrison

Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen CITES beispielsweise soll Tier- und Pflanzenarten schützen, die durch den Handel bedroht sind. „Daher darf man mit bestimmten Materialien nicht mehr einfach durch die Welt reisen“, erklärt Carolin Bergmann vom Künstlerischen Betriebsbüro der Philharmonie, die maßgeblich mit der Vorbereitung der Reise befasst ist. Und das kann eben auch für Musikinstrumente relevant werden.

Palisanderholz in Streichinstrumenten

Das Problem: In vielen Streichinstrumenten ist Palisanderholz verbaut, an den Geigenbögen findet sich nicht selten Elfenbein, Echsenleder oder auch Schildpatt. Alles Materialien, die unter den Artenschutz fallen und demnach eigentlich nicht auf Reisen gehen dürften. Es gibt allerdings Ausnahmen. Und nun wird es kompliziert: „All diese Materialien dürfen dennoch ausgeführt werden, wenn sie vor 1976 in den Instrumenten verbaut worden sind. Das wiederum muss man belegen.“

Das winzige Stück Elfenbein an den Geigenbögen (links) hat der Südwestdeutschen Philharmonie jede Menge Aufwand beschert. Für Elfenbein müssen Elefanten ihr Leben lassen. | Bild: stock.adobe.com

Nur: welcher Musiker hat solche Unterlagen, die Aufschluss gäben über Art und Datum der verbauten Materialien? Kaum jemand. „Das heißt, wir mussten rückwirkend alle Informationen ranschaffen“, so Bergmann. „Dazu haben wir uns einen Bogenbauer hergeholt. Die Streicher mussten ihm alles zeigen, was sie mitnehmen wollen.“

90 Gutachten

So entstanden insgesamt 90 Gutachten, in denen detailliert aufgelistet ist, welche Materialien in welchen Bestandteilen von wem wann verbaut wurden – so weit das eben rekonstruierbar war. Dort, wo nicht mit Sicherheit das Jahr 1976 als spätestes Baujahr ausgemacht werden konnte, wechseln die Musiker auf unverdächtige Materialien – beispielsweise auf Bögen aus Carbon, die manche Orchester für Open- Air-Konzerte nutzen, weil sie relativ unempfindlich sind.

Konstanz Vergesst endlich die Klassiker! Warum Goethe und Schiller uns fragwürdige Vorbilder liefern Das könnte Sie auch interessieren

Die Gutachten gingen nun erst einmal nach Freiburg, an die Landesstelle, die für Artenschutz verantwortlich ist und die zu beurteilen hat, ob die Instrumente mit den fraglichen Materialien tatsächlich ohne Bedenken ausgeführt werden dürfen. Mit dem grünen Licht aus Freiburg ging es dann an das Bundesamt für Naturschutz in Bonn, das schließlich die Instrumentenpässe ausstellt. Erst mit ihnen kann das Orchester nach Bogotá reisen.

Der Kulturgutschutz

Mit dem Artenschutz allein sind die Reisevorbereitungen aber noch nicht erledigt. Es gibt inzwischen ja auch noch das Kulturgutschutzgesetz. Eine von CITES komplett unabhängige Baustelle. Hier geht es letztlich darum, dass besonders wertvolle Instrumente vor einer unkontrollierten Ausfuhr und damit auch vor illegalem Handel geschützt werden. Besonders wertvoll heißt: Instrumente mit einem Wert von mehr als 50 000 Euro und einem Alter von mehr als 50 Jahren brauchen eine Genehmigung, um in ein Nicht-EU-Land reisen zu dürfen. Für EU-Länder gilt die Grenze von 100 000 Euro und 100 Jahren. Die Papiere, die man dafür besorgen muss, heißen Wertgutachten. Damit kann dann die Ausfuhr beantragt werden.

Auch das Schildpatt der Meeresschildkröte wird in Instrumenten verarbeitet. | Bild: Andrey Armyagov

Fast alle Musiker kennen inzwischen irgendeinen Fall eines Kollegen, der jahrelang ahnungslos mit seinem Instrument – oft sind es Geigen – durch die Welt gereist ist, bis es an einem Zoll beschlagnahmt wurde. Selbst Prominente sind nicht davor gefeit. Vor einigen Jahren etwa traf es die Geigerin Patricia Kopatchinskaja. Bei der Einreise in die Schweiz nahmen ihr Zollbeamte am Zürcher Flughafen kurzerhand die Geige ab, eine mehrere Millionen Euro teure Guarneri. Die Begründung: Die Star-Geigerin habe die Einfuhr nicht angemeldet und hätte die Geige – übrigens eine Leihgabe der österreichischen Nationalbank – ja in der Schweiz veräußern können.

Geigerin Patricia Kopatchinskaja bei ihrem Auftritt in Friedrichshafen vor zwei Jahren. Am Zürcher Flughafen musste sie ihre mehrere Millionen Euro wertvolle Geige abgeben. | Bild: Rüdiger Schall

Mit Vernunftargumenten sind Zollbeamte selten zu überzeugen. Sie halten sich an ihre Regeln. Und daher braucht es meist viel Zeit, bis das Instrument wieder zu seinem Eigentümer darf. Vorfälle wie diese möchte die Südwestdeutsche Philharmonie natürlich ausschließen. Doch wer weiß, welche Teufel noch in welchen Details stecken. „Zurzeit ist meine liebste Instrumentengruppe die der Blechbläser“, sagt Carolin Bergmann. „Da sind keine bedenklichen Materialien dran und so richtig teuer werden diese Instrumente auch selten.“

Carolin Bergmann vom Künstlerischen Betriebsbüro der Südwestdeutschen Philharmonie war mit der Vorbereitung der Reise nach Kolumbien betraut. | Bild: Carolin Bergmann

Der Spaß mit den Blechbläsern könnte allerdings vor Ort anfangen. Bogotá liegt auf 2600 Metern Höhe. Da wird die Luft dünn und das kann für Blech- wie Holzbläser zu einer Herausforderung werden. „Die Bläser werden anders atmen und ihre Atempausen anders setzen müssen, weil Passagen, die normalerweise problemlos auf einem Atem spielbar sind, auf dieser Höhe vielleicht nicht machbar sind“, erklärt Pijanka.

Probleme mit Rohrblättern

Und die Holzbläser könnten Probleme mit ihren Rohrblättern im Mundstück bekommen. „Eine Klarinettistin hatte diese Erfahrung bereits bei einem Konzert auf dem Säntis machen müssen“, erzählt Bergmann. Da sprach das Blättchen nicht an. Für den Notfall nehmen sich die Holzbläser also wohl noch Blättchen aus Plastik mit.

Palisander liefert Holz, das unter anderem gerne in Geigen verbaut wird. Der Baum steht allerdings unter Artenschutz. | Bild: ALEXANDER KONSTANTINOV

Die Oboisten werden außerdem noch eine Art Schnitzmesser bei sich haben, um ihre Blättchen anpassen zu können. „Diese Messer geben wir zwar mit dem Gepäck auf. Aber könnte es sein, dass wir deswegen bei der Einreise dennoch Ärger kriegen?“ Noch so eine Frage, die vorab geklärt werden muss.

Mit den Instrumenten durch den Zoll

Bei aller Vorfreude auf die Reise: „Wir freuen uns auch, wenn wir wieder mit allen Musikern heil in Frankfurt gelandet und sämtliche Instrumente durch den Zoll gekommen sind“, fasst Bergmann die Aufregung zusammen. Und ganz sicher haben die Musiker dann einiges zu erzählen.