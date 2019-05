Günter Grass, Heinrich Böll, Siegfried Lenz. Diese Dichtertroika wählte SPD. Und das war kein Geheimnis. Sie sprachen sich offensiv für Sozialdemokratie aus. Wahlwerbung? Kein Problem. Künstler dürfen das eben. Früher üblich, bald schon verpönt? Möglich, denn eine Frau hat etwas dagegen:

„Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache gewesen.“ Diese steile These stellt Annegret Kramp-Karrenbauer einen Tag nach der Europawahl auf. Man müsse darüber diskutieren, ob solche Kritik in der digitalen Welt vertretbar ist. Vor allem in den sozialen Netzwerken werden AKK daraufhin Gedankenspiele für eine digitale Zensur vorgeworfen und ihr Rücktritt gefordert.

Doch was war geschehen? Mit ihrer Kritik reagierte die mögliche Bundeskanzlerin in spe auf ein Video des Youtube-Stars „Rezo„. Der rief, gemeinsam mit 70 anderen Internet-Stars dazu auf, SPD und CDU bei der Wahl zu boykottieren. Beide Parteien denken rückwärtsgewand, ignorieren den Klimawandel, so der Influencer.

Dass AKK mit ihrer Forderung nach einer innerparteilichen Debatte ein digitales Erdbeben auslöst, war wohl nicht geplant – aber durchaus absehbar. Wer ihr Vorhaben nämlich konsequent weiterspinnt, kommt zu dem Ergebnis: Kramp-Karrenbauer hinterfragt indirekt eine Grundfeste unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung: Die Meinungsfreiheit.

Von der hatten nicht nur Grass, Böll und Lenz Gebrauch gemacht, als sie Willy Brandt den Rücken stärkten. Es gab viele andere Dichter und Denker früherer Zeiten, die ihre Verbundenheit zu Parteien nicht verheimlichten. Schriftsteller wie Luise Rinser, Leonie Ossowski oder Peter Härtling, Musiker wie Udo Lindenberg und Albert Mangelsdorff, proklamierten „Freiheit statt Strauß“ in der Öffentlichkeit. Das wurde akzeptiert und gehörte sogar irgendwie dazu.

Grenzen verschwimmen

Der Unterschied zwischen Früher und Heute: Damals konnte man Künstler klar von der breiten Masse unterscheiden. Schon in der Postmoderne wurde das schwieriger, weil die Ketten unterschiedlicher Künste bewusst gesprengt und neu zusammengeführt wurde. Durch die Digitalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, Wahrheit und Lüge, Künstler und Privatperson beinahe vollständig. Wer ist ein Autor? Sind wir das nicht alle irgendwie? Und wer ist Journalist in einer Zeit in der wir alle in sozialen Medien Nachrichten verbreiten können? Fragen, auf die unsere Gesellschaft oft noch keine klaren Antworten liefert.

Eines ist allerdings klar: Sternchen des Internets wie der Youtuber „Rezo„ passen nicht in eine Schublade. Sie sind vielmehr Hybride aus Privatperson, Künstler und für viele junge Menschen – Vorbild. Doch damit sind sie noch lange keine Redakteure, die sich gegen CDU und SPD erheben. Ein Denkfehler, der wohl sinnbildlich für eine Generation steht, die sich vom Internet abgehängt fühlt.

Wir brauchen eine „redaktionelle Gesellschaft“

Vergleich zum Journalismus kann Sinn ergeben. Nämlich dann, wenn alle Menschen die Werkzeuge eines Redakteurs verinnerlichen und anwenden. Es bedarf einer „redaktionellen Gesellschaft“, wie sie Bernhard Pörksen in seinem Buch „Die große Gereiztheit“ fordert. Heute braucht es mündige Bürger, die plumpe Boykott-Forderungen und Populismus von echter Debatte unterscheiden. Nicht ein Argument gelten lassen, sondern auch die Gegenseite hören.

Wenn wir jungen Menschen diese Werkzeuge an die Hand geben, brauchen wir keine Verbote vor Wahlen. Dann löst sich Kramp-Karrenbauers Problem bald von ganz allein.