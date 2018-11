Wie gut, wenn sich Kindertheater mit dem Tod befasst. Wie gut gerade in der dunklen Jahreszeit, die keineswegs nur Erwachsene verstärkt mit Momenten der Krise und des Selbstzweifels konfrontiert. „Die Brüder Löwenherz“ stehen auf dem Programm des Konstanzer Stadttheaters, Astrid Lindgrens großartiger Roman über den Umgang mit dem Sterben und die Hoffnung auf ein Jenseits.

Seine Ansetzung als sogenanntes Weihnachtsstück hat im Vorfeld der Premiere manche Eltern und Lehrer verstört. Dabei ist es wie kaum ein anderes Stück Kinderliteratur geeignet, dem allseits verordneten Vorweihnachtskitsch mal eine tiefere, ernsthaftere Dimension entgegenzuhalten. Vorausgesetzt, dem Theater ist an dieser Tiefe und Ernsthaftigkeit überhaupt gelegen.

In Konstanz geht es Regisseurin Sara Ostertag mehr ums Spektakel. Fünf blendend gelaunte Schauspieler stürmen die Bühne, um den Kindern mit strahlenden Gesichtern zu erklären: „Wir wollen euch eine Geschichte erzählen!“ Dann geht’s auch schon los. Einer setzt sich als kranker Junge Krümel (Peter Posniak) in den Rollstuhl. Dass er bald sterben muss, ist kein Problem: Verspricht ihm doch der große Bruder Jonathan (Sylvana Schneider) dass er nach dem Tod ins voll krasse Land Nagijala komme. Dort könne er sich dann zum Beispiel einen „fetten Barsch“ angeln oder andere Abenteuer erleben. Alles ganz easy. „Wie geil is‘ das denn?“, ruft Krümel.

Als vor ihm dann doch erst Jonathan selbst das Zeitliche segnet, erzählen die anderen drei davon so lustig und flott, als ginge es bloß um ein Youtube-Video. Weil die übertrieben affige Heulerei der Erwachsenen am Grab erkennbar nur Getue ist, steckt Krümel den Todesfall mal so eben locker weg. Ohnehin steht er bald schon selbst am Fluss von Nagijala und lässt seinen Bruder Jonathan erwartungsfroh wissen: „Ich wär‘ dann jetzt bereit für mein erstes Abenteuer!“ Sterben kann so schön und einfach sein.

Bei Astrid Lindgren weint Krümel, als er sich nach seinem Tod in Nagijala wiederfindet. Im Roman verschwenden die Brüder auch noch Gedanken an ihre Mutter. Es ist ein Land des Trostes: hell, aber nicht albern, zuversichtlich, aber nicht sorgenfrei.

Bei Ostertag dagegen: Discokugel und Elektro-Mucke, lustige Tänzchen, alberne Mätzchen. Sie sagen Sachen wie: „Der Jossi is’ echt’n Lieber!“, „Ja genau!“, „Okay!“, „Hä?“, „Mann, ey!“ Sind alle voll hipp hier.

Kaum sind die Brüder in der jenseitigen Wirklichkeit angekommen, geht es für sie auch schon um alles. Dem idyllischen Kirschblütental droht der Untergang, wenn Jonathan nicht ins Heckenrosental reitet, um Orwar aus den Klauen des bösen Tengil zu befreien. Das Bühnenbild verwandelt sich in einen trostlosen Birkenwald mit düsterem Gestrüpp (Bühne: Nanna Neudeck) und fürchterlich stampfenden Kreaturen. Hier gilt es nun, sich durchzuschlagen.

Was für ein Glück, dass unsere Helden kaum Zeit finden, Skrupel, Sorgen, gar Ängste zu entwickeln! Wie im Computerspiel nehmen sie eine Hürde nach der anderen, überführen den vermeintlichen Freund Jossi (Andreas Haase) des Verrats und fliehen mit dem flugs befreiten Orwar (Dan Glazer) über die Grenze. Zwischendurch werden mit zackigen Gesten offenbar Elektroschocks gesendet oder mit computerverzerrter Stimme böse Ansprachen gehalten. Unser Bruderpaar kann das nicht schrecken. Mögen Sie bei Astrid Lindgren auch noch so oft kindlich weinen, zweifeln und verzagen: Hier sind es rastlose Superhelden.

Ganz nebenbei werden große Worte gelassen ausgesprochen. Dann ist ganz locker von der „Todesstrafe“ die Rede oder von der Notwendigkeit, im Dienste des Guten andere umzubringen. In drei Sätzen handeln die Brüder mal eben aus, ob das Töten nun manchmal sein muss oder nicht: Irgendwie, so scheint es, ist diese Frage aber auch egal. Hauptsache, es ist ständig was los.

Ja, auch bei Lindgren geht es um die Todesstrafe. Ja, auch sie lässt ihre Figuren über den Sinn des Tötens nachdenken. Doch das sind ernsthafte, tiefgreifende Reflexionen dieser heiklen Fragen.

Man würde sich von manchem Darsteller mehr Mut zur Tragik wünschen, mehr Sinn fürs Innehalten, fürs Ausbrechen aus dem Zwang dieser rasenden Unterhaltsamkeit. Es wirkt, als hätten sie sich alle von den im Vorfeld geäußerten Befürchtungen verunsichern lassen: Bloß nicht zu viel Tragik! Ja nicht die armen Kinder mit schwierigen Fragen verstören!

Das Ergebnis ist eine denkbar unglückliche Annäherung an das Thema Sterben. Mag sein, dass ein angemessenerer Umgang in 70 Minuten nicht möglich ist: Dann sollte man es lieber ganz bleiben lassen.

Gut, wenn das Theater Lindgrens wichtigen Roman „Die Brüder Löwenherz“ entdeckt. Schlecht, wenn es ihn so missversteht.

Weitere Aufführungen: 18. und 25. November, 9., 12., 23., 25. und 30. Dezember, jeweils 15 Uhr; am 29. Dezember um 18 Uhr. Tickets: Tel. 07531/900150 oder:

http://www.theaterkonstanz.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein