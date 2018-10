von Tilmann P. Gangloff

Das Versteck im Hinterhaus eines Amsterdamer Firmengebäudes war perfekt. Der Zugang zu den Räumen, in denen Anne Frank und ihre Familie 1942 Zuflucht vor den Nationalsozialisten gefunden hatten, war hinter einem Regal verborgen. Sie wären nie entdeckt worden, wenn in Deutschland und den eroberten Gebieten nicht Banknoten und Münzen abgeschafft worden wären.

Dank des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und riesiger Datensilos im Nationalen Sicherheits-Amt (NSA) konnte jederzeit überprüft werden, was die Menschen wann und wo gekauft haben – zum Beispiel viel mehr Lebensmittel, als sie benötigen. Das Versteck der Franks wurde jedoch erst enttarnt, als sich eine findige Programmiererin im fernen Weimarer NSA den Grundriss des Gebäudes in der Prinsengracht 263 auf ihrem Computerbildschirm anschaute und der SS-Mann vor Ort mit Hilfe seines tragbaren Telefons angewiesen werden konnte, das Bücherregal beiseite zu schieben. Die Erfindung einer künstlichen Intelligenz, die Verhaltensmuster interpretieren konnte, führte auch zur Vereitelung des geplanten Hitler-Attentats von Georg Elser.

Andreas Eschbachs Roman "NSA – Nationales Sicherheits-Amt" (796 Seiten, 22,90 Euro) ist bei Bastei Lübbe erschienen. | Bild: Bastei Lübbe

Moment mal: NSA, Computer, tragbare Telefone, künstliche Intelligenz? Oh ja, das gab es damals alles schon, jedenfalls in dem „Dritten Reich“, das Andreas Eschbach für seinen fesselnden Roman „NSA“ entworfen hat. Das Buch erzählt eine Science-Fiction-Geschichte, die in der Vergangenheit spielt: Es gibt ein „Weltnetz“, zu dem die Deutschen im NS-Staat nur eingeschränkten Zugang haben, und ein „Deutsches Forum“, in dem sich die Volksgemeinschaft austauscht. Weil sich Regime-Kritiker nicht öffentlich äußern würden, hat das Amt ein „Schwarzes Forum“ gegründet, in dem man angeblich anonym kommunizieren kann.

Selbstverständlich durchforsten die Computer des NSA alle Daten nach verräterischen Stichwörtern, also auch jede Elektropost und sämtliche im Datensilo gespeicherten Tagebücher. Die tragbaren Telefone können abgehört und geortet werden. Das Buch, so Eschbach, sei daher „eigentlich kein Roman über das Dritte Reich, sondern über unsere heutige Gesellschaft. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war nicht: ‚Was hätten die Nazis gemacht, wenn es schon damals Computer, Internet und bargeldlosen Zahlungsverkehr gegeben hätte?’, sondern: ‚Wie würden sie die technologischen Möglichkeiten nutzen, wenn sie heute an die Macht kämen?’“

Auch Algorithmen irren sich

Eschbach hat in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik studiert und nebenher Software entwickelt. Ähnlich wie die NSA-Mitarbeiter hat er sein Geld damit verdient, „in gigantischen Datenbeständen zu wühlen, um Zusammenhänge ausfindig zu machen“. Er sieht sein Buch nicht nur als Warnung vor dem Faschismus, es geht ihm um die Beschneidung der Freiheit, die mit der Abschaffung des Bargelds einherginge: „Wenn ein Mensch aus irgendeinem Grund in Misskredit gerät und sein Konto gesperrt wird, kann er sich nichts mehr kaufen. Dann ist man so gut wie tot.“ Der Roman solle unser Bewusstsein schärfen, denn er weiß: „Algorithmen können sich auch mal irren.“

Zu den Aufgaben des NSA gehört, im amerikanischen Teil des Weltnetzes Einfluss auf Diskussionen über die Beteiligung der USA am Krieg in Europa zu nehmen. Außerdem wird die Nachricht gestreut, Präsident Roosevelt habe vom Angriff auf Pearl Harbour gewusst, aber nichts unternommen, weil er wusste, dass er Japan und Deutschland danach den Krieg erklären konnte.

Das Problem der Fake News

Heute, hofft Eschbach, seien die Menschen sensibler für solche Falschnachrichten: „Dank der vielen öffentlich zugänglichen Quellen kann sich jeder bei widersprüchlichen Informationen sein eigenes Urteil bilden, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass viele Menschen überzeugt waren: Was der Köpcke in der Tagesschau sagt, das ist die reine Wahrheit.“ Bei der versuchten Beeinflussung von Wählern ist er nicht so optimistisch. Die Vorgehensweise des NSA erinnert an die Aktion von Cambridge Analytica: Die Datenfirma hat 2016 im Auftrag von Donald Trumps Wahlkampf-Team unentschlossene Wähler mit Hilfe ihrer Facebook-Daten identifiziert und beeinflusst, für Trump zu stimmen. Eschbach vergleicht das mit personalisierter Werbung.

Unternehmen hätten potenzielle Kunden auch schon vor der Digitalisierung gezielt ansprechen können, „aber heute weiß Amazon, dass ich gern wandere, also werde ich ständig über entsprechendes Zubehör informiert. Und wenn eine junge Frau in ihrer Stamm-Drogerie regelmäßig das Bonusprogramm nutzt, weiß der Algorithmus womöglich noch früher als sie, dass sie ein Kind erwartet, und versorgt sie mit Reklame für Babynahrung.“

Subtile Beeinflussung

Viel gefährlicher findet der Schriftsteller jedoch die subtile Beeinflussung: „Bei Streamingdiensten ist jeder Teilnehmer identifizierbar, weshalb Produktplatzierungen perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten werden können.“ Der nächste Schritt wären unterschiedliche Versionen eines Films oder einer Serie, die Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung der einzelnen Nutzer berücksichtigen würden – und das „ließe sich natürlich auch für politische Zwecke missbrauchen“, so Eschbach.

Das Thema, versichert er, berge Stoff für einige Bücher. Das faschistische Regime in seinem Roman hat solche Maßnahmen gar nicht mehr nötig: Das Ende der Geschichte ist noch düsterer als der Schluss von George Orwells „1984“.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein