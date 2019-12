von Do Schmitt-Hollstein

Sünder und Unschuldige – Hans Baldung (1484/5-1545), genannt Grien, hat sie alle gemalt: Gestalten der Antike, der Bibel und des Aberglaubens, Fürsten und reiche Auftraggeber, Freier, Huren und das einfache Volk – vor allem aber die „Heilige Familie“ in ungewöhnlichen Weihnachtsbildern.

60 Jahre nach einer ersten bedeutenden Ausstellung wagt sich die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe in einer Großen Landesausstellung mit dem Titel „Heilig – Unheilig“ erneut an eine Präsentation des Renaissance-Künstlers. Abermals hat sich die britische Königin – neben Museen in aller Welt – mit einer Leihgabe daran beteiligt, dem frühen Porträt eines Mannes mit Rosenkranz.

Eine Besucherin betrachtet in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe das Werk „Zwei Hexen“ von Hans Baldung Grien aus dem Jahr 1523. | Bild: Uli Deck / dpa

Die Locke von Albrecht Dürers Leichnam, aus Baldungs Besitz ausgestellt, verrät die Freundschaft, die den Nürnberger Meister mit seinem in Schwäbisch-Gmünd geborenen Gesellen verband. Ihr verdankt Baldung wohl den Zusatz „Grien“. So taucht auf dem Gemälde der Sintflut unter den Ertrinkenden ein Knabe im grünen Kittel auf, ähnlich auch auf frommen Bildern.

In Dürers Werkstatt verfeinerte er nicht nur seine vielseitige Kunst im Malen und Kupferstechen, sondern übernahm wohl auch den Geschäftssinn. So überstand Baldung die Wirren der Reformationszeit als Meister in Straßburg unbeschadet, anders als Künstler, die als „Irrgläubige“ keine Aufträge mehr erhielten oder gar, wie sein Landsmann Jörg Ratgeb, hingerichtet wurden.

Glasmalereien von Hans Baldung Grien (von links: „Der Heilige Hugo von Grenoble“ um 1513-1514, „Der heilige Johannes Baptista“ um 1513, „Der Heilige Hugo von Lincoln“ um 1513-1514 und „Der heilige Lambert mit dem Freiburger Stadtwappen“ um 1513-1514). | Bild: Uli Deck / dpa

Zum Dokumentaristen badischer Geschichte wurde Baldung, als er um 1510 den Markgrafen Christoph I. bei der Verehrung von „Anna Selbdritt“, der Familienpatronin mit Maria und dem Jesuskind, malte. Doch der Wunsch-Thronfolger starb früh, der Vater wurde später entmündigt. Die überlebenden Söhne teilten das Land in das katholische Baden-Baden und das evangelische Baden-Durlach auf – erst 1771 wurde die Markgrafschaft wieder vereint.

Neugier aufs Leben

Liebe, Alter und Tod – voller Neugier auf das Leben, ohne Scheuklappen und mit mitunter exzentrischem Stilwillen gestaltete Baldung Gemälde, Glasfenster und Zeichnungen, Werke, von denen, wie Kurator Holger Jacob-Friesen feststellt, bis heute „starke suggestive Signale“ ausgehen. Dazu gelang es der Kunsthalle, ein halb zerstörtes Schlüsselwerk, die Verführung Loths durch seine Töchter, durch ein Fragment und eine Kopie wieder zu ergänzen.

Als „großer Neuerer der christlichen Ikonografie“ erweist sich Baldung in den Madonnenbildern. Gab es je eine Muttergottes, an deren Hals ein Graupapagei, nach antiker Deutung ein Liebesvogel, knabbert? Ein Engel schaut misstrauisch zu.

Eine Besucherin vor Hans Baldung Griens „Maria mit Kind und Papageien“ (1533). | Bild: Uli Deck / dpa

Wer solche Darstellungen entschlüsseln will, ist mit dem Katalog gut bedient. Im Original zieht in vielen Bildern der typische Blick, schräg aus dem Augenwinkel, den Betrachter in seinen Bann. Es ist kaum möglich, sich der Faszination zu entziehen.

Die Ausstellung „Heilig – Unheilig“ mit Werken von Hans Baldung Grien ist bis zum 8. März 2020 in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.