von Doris Burger

Das junge Mädchen ist einem als erstes begegnet. Am Anleger von Iznang auf der Höri steht es, in einem kleinen Park nahe des Wassers. Keck schaut es auf den See hinaus, während die Körperhaltung eher die Unsicherheit der Pubertät spiegelt. Eine faszinierende Mischung, liebevoll dargestellt.

Aufwändige Herstellung

„Die Herstellung einer Bronze ist äußerst aufwändig“, berichtet Friedhelm Zilly in seinem lichten Atelier in Bankholzen, „und sie läuft in vielen verschiedenen Schritten ab. ‚Verlorener Wachsguss‘ nennt sich das Verfahren in der Gießerei.“ Der Künstler erklärt es beim Rundgang durch sein Atelier, das vor allem von Ton- und Gipsfiguren bevölkert ist, der Basis für den Guss. Die kleineren Figuren aus Ton entstehen auf einem drehbaren Modellierbock. Die Gipsfiguren, teils übermanngroß, stehen auf einem Podest am Boden. Bei den großen Figuren arbeitet er über einem Metallgerüst als tragende Struktur, trägt Schicht für Schicht auf, sorgfältig und doch schnell, da der Gips rasant aushärtet. Zuletzt wird die Oberfläche mit verschiedenen Meißeln und Raspeln bearbeitet.

„Junge mit Vogel“: Diese Skulptur ist 2001 entstanden. | Bild: Doris Burger

Das Atelier ist ein hoher Raum mit breiten Fenstern in Front und Dach. So dass man zugleich einen wunderbaren Blick auf den Nussbaum hat, dessen Knospen kurz vor dem Aufgehen sind. Zilly hat es eigens gebaut für die künstlerische Arbeit, die ab 1980 einen immer größeren Raum in seinem Leben einzunehmen begann. Seit 1968 lebt der gebürtige Karlsruher am See, er arbeitete als Vermessungsingenieur im Flurbereinigungsamt in Radolfzell. Nebenbei zeichnete er, aquarellierte, entwarf. Einmal für die Radolfzeller Froschenzunft, ein Plakat zunächst, von dem die Narren begeistert waren: Er solle die Figuren doch bitte dreidimensional darstellen. Ein winziges Modell des Narrenpaares entstand. Zilly hat einen Abguss im Atelier. Dann wollten die Froschen einen Brunnen.

Gemalt hat Zilly stets, als Jugendlicher auch geschnitzt, doch einen Brunnen? Eine Bronze? „Da war ich vollkommen naiv“, wie er berichtet. Ging dann in eine Gießerei, um sich schlau zu machen. Die Zunftleute der Froschen wollten zu ihrem achteckigen Brunnen und der Hauptgruppe noch Kleinfiguren, die einzelne Abteilungen darstellen. „Ich hätte die nicht gebraucht. Aber sie gehören zum Thema“, sagt er. Es war sein erster Narrenbrunnen, 1982 war das, dem etliche weitere folgen sollten. Zum Beispiel in Gengenbach im Schwarzwald, in Bankholzen, in Radolfzell-Böhringen. Doch auch Brunnen mit freien Figurengruppen, wie „Das Bad“ in Sipplingen oder der „Balanceur“ in Screebe im irischen Connemara entstanden. Ebenso Figuren, wie „Die Sitzende“ in Radolfzells Stadtgarten. Seit einer Standortänderung, von der er leider nicht informiert wurde, sitzt sie zu tief. Vor seinem Atelier kann man die ideale Position studieren.

"Ich arbeite realistisch"

Zillys Kunst ist nicht provokativ, sie eckt nicht an. Doch hat der Auftraggeber oft andere Vorstellungen als der Künstler. „Ich arbeite realistisch“, sagt er. „Ich orientiere mich am Naturvorbild, am lebenden Modell. Idealisierung, Dekor und Ornament interessieren mich nicht.“ Bei einem Porträt seien Charakter und Haltung wesentlich. Die Kleidung müsse auf typische Merkmale reduziert werden. Bei seiner Hesse-Statue, perfekt vor dem Hesse Museum Gaienhofen platziert, kann man das sehen: Hände in den Hosentaschen, dürrer Kerl, schmaler Nacken. Selbst von hinten ist der Dichter gut zu erkennen. Hinüber zu seinem ersten Wohnhaus blickt er, „Bürger von Gaienhofen in den Jahren 1904 bis 1912“ steht auf dem Sockel. Komplett von Spendengeldern finanziert, betont Zilly.

Im Radolfzeller Stadtgarten wurde die Sitzende etwas tiefer gelegt. | Bild: Doris Burger

Der Hesse-Statue brachte ihm eine Anfrage aus Calw ein; die Gemeinde wollte für ihren großen Sohn ebenfalls ein Denkmal. Eine Figur aus Hesses Werk sollte es sein. Und so hat Zilly dieses eben ein zweites Mal gründlich studiert. Der Vorschlag und das Modell des „Knulp“ fanden Gefallen, lässig steht der „Landstreicher“ Knulp seit 2010 auf einen Gehstock gestützt in Calw. „Ein anrührendes Buch“, empfiehlt Zilly die Lektüre.

Hesses Schilderungen

Hesses Sohn Heiner konnte Zilly noch persönlich kennenlernen. Und der habe berichtet, wie ihn sein Vater einmal durch Calw führte und immer nur vom Knulp und dessen Erlebnissen in den Gässchen erzählt habe: „An dieser Haustür hat er geklingelt, weil er dort ein Mädchen hatte...“ Als habe der Knulp wirklich gelebt oder als beruhten diese Schilderungen auf Hesses eigenem Erleben.

Kleinskulpturen aus Ton

Die überwiegende Zeit, die Zilly im Atelier verbringt, gestaltet er frei: Kleinskulpturen aus Ton zumeist, aber auch größere Figuren in Gips. Oft Porträts. Eine dicke Dame steht als schwere Bronze in seinem Wohnzimmer. Faszinierend ausgearbeitet. Lange hat Zilly für sie gebraucht. Und ein Modell mit dieser Statur war nicht leicht zu finden.

Reise nach Frankreich

Sommerausstellungen in Moos: „Aus den Ateliers am See“, Auftragsarbeiten, Job und Familie. Dazu gerne auch einmal eine Reise nach Frankreich, viele Jahre war Zilly im Jumelage-Komitee der Gemeinde aktiv. Le Bourget-du-Lac ist die Partnergemeinde, bei Chambéry liegt sie. Ebenfalls am See. Und während es manchmal Jahre dauert, bis ein Kunstwerk letztlich gegossen und aufgestellt werden kann – Zilly berichtet von zwei Projekten in Villach – ging es da ganz schnell. Die frühere Bürgermeisterin Cantal Gambut sah das „Junge Mädchen“ in Moos und hatte die Idee, eine „Sœur Jumelle“, eine Zwillingsschwester für Le Bourget-du-Lac zu organisieren. Das wäre doch ein sehr schönes Symbol für die Gemeinden und für Deutschland und Frankreich, so meinte sie. Und schon ging der Zweitguss aus Zillys Garten auf die Reise nach Le Bourget du Lac, zunächst als Leihgabe.

Mädchen am See

Dort steht das Mädchen nun am See. Wir haben es besucht im letzten Herbst. Zu seinen Füßen ein Bett aus blauen Glassteinen. – Und was sagt Zilly dazu? – Ja, er sei auch erstaunt gewesen bei der Einweihung. Da man vor Ort so stolz auf diese Idee war, äußerte er sich freundlich zustimmend, es sei sehr liebevoll gestaltet. Wie immer sehr diplomatisch.