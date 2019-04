von Jeremias Heppeler

Das Openair Frauenfeld hat mit diesem Jahr den längst eingeleiteten Generationswechsel endgültig vollzogen. Während es in den vergangenen Jahren in den Sozialen Medien hoch her ging, wenn die Festivalmacher zu sehr auf neue Acts anstatt auf alte Helden setzten, hat die neue Generation HipHop nun endgültig übernommen. Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Szene selbst, in der scheinbar unverwundbare Helden wie Eminem erste Rostflecken ansetzen.

Travis Scott gelang im vergangenen Jahr der Sprung in die Riege der Superstars. | Bild: Kevin Winter/AFP

Neue Götter braucht das Land! Und hier sind sie: Travis Scott, der im vergangenen Jahr den Sprung in die Riege der wirklichen Superstars schaffte. Sein Album „Astroworld“, ein knallbunter, trippiger Genremix, der in alle Richtungen auseinander fuhr, wurde heiß diskutiert, der Übersong „Sicko Mode“ mit Drake war indes über alle Zweifel erhaben. Travis Scott ist ein Rapstar zweiter Ordnung, ein Zitatmeister und Jongleur, ein Hitschmied und Experimenteur. Die Fußstapfen, in die er als Frauenfeld-Headliner treten muss, sind gigantisch, doch Travis Scott hat das drauf.

Cardi B schreckt vor keinem noch so ausgefallenen Outfit zurück. | Bild: Ethan Miller/AFP

Der zweite Festival-Anführer heißt Cardi B., die die über Jahre gewachsene Female Rap-Regentschaft von Nicki Minaj mit der Durchschlagskraft eines Vorschlaghammers beendete. Cardi ist die neue Queen of Rap, großmäulig, talentiert, witzig, schreckt sie vor keiner Konfrontation und keinem noch so ausgefallenen Klangbild und Outfit zurück. Der Rest des Lineups wird von der wild durchmischten Deutschrap-Szene dominiert. Vorneweg marschieren das Kumpelprojekt von Casper & Marteria, die den Festivalsamstag abschließen. Dazu gibt es komplexe bis experimentelle Töne von Cloudrapper LGoony, Sido-Zögling Estikay und dem Ausnahmerapper OG Keemo.

Die Ärzte in St. Gallen

Ein Name schwebt natürlich beinahe transzendent über dem Lineup des Openair St. Gallen: Die Ärzte. Die selbsternannte beste Band der Welt hatte sich in den vergangenen Jahren ein Live-Embargo verordnet und kehrt diesen Sommer nun zurück auf die Bretter, die die Welt bedeuten.

Farin Urlaub kehrt mit seiner Band Die Ärzte nach einem selbsternannten Live-Embargo auf die Bühne zurück. | Bild: Rüdiger Schall

Wer die Ärzte schon einmal gesehen hat (und das dürfte so ziemlich jeder Musikfan über zehn Jahre sein), der weiß, dass BelaFarinRod zu den unterhaltsamsten Live-Kombos der Welt zählen. Die Chemie stimmt einfach, dazu platzt die Diskografie des Trios beinahe vor Hits auseinander. Allgemein gilt: Wer die Ärzte im Lineup hat, der dürfte kein Problem haben sein Festival zu füllen!

Florence and The Machine sorgten für Furore

Der Rest des Openair-Lineup hängt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch ein wenig hinter den letzten Jahren zurück. Florence And The Machine markiert den nächstgrößeren Namen und hat sich über die Jahre den Ruf einer pompösen Rampensau erspielt. The 1975 aus Manchester haben vor allem auf der heimischen Insel in den letzten fünf Jahren für ordentlich Furore gesorgt, hier auf dem Festland müssen sich die Großmäuler mit ihrem recht generischen Indiepop aber erst noch festbeißen. Interessant erscheinen vor allem die Buchungen der Rapper Rin (aus Bietigheim-Bissingen) und Young Hurn (aus Österreich), die beim St. Gallener Stammpublikum für Irritationen sorgte. Mit den hypererfolgreichen Trap-Rappern positionieren die Booker die Festivalsegel klar Richtung Zukunft.

Openair Frauenfeld: 11. bis 13. Juli. Infos und Drei-Tages-Tickets: http://www.openair-frauenfeld.ch. – Openair St. Gallen: 27. bis 30. Juni. Infos und Tickets: http://www.openairsg.ch