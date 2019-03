Fast jeder großen Katastrophe geht eine kleine voraus. Kein Untergang ohne Vorboten, kein Krieg ohne Ankündigung. Diese Zeichen zu identifizieren und zu deuten, ist vor allem Sache der nachfolgenden Generationen: Lässt sich im historischen Vergleich das Kommende vorausahnen? Stehen wir womöglich wieder am Beginn einer Tragödie? Erinnern etwa die aktuelle sprachliche Verrohung, das Erstarken der politischen Randgruppen und das Misstrauen gegenüber der Elite nicht verdächtig an die Verhältnisse in der Weimarer Republik?

Paris am Vorabend des Kriegs

Der französische Autor Pierre Lemaitre hat sich die Pariser Stimmungslage am Vorabend des Zweiten Weltkriegs genauer angeschaut. "Die Farben des Feuers" lautet der Titel seines Romans, der jetzt auch in deutscher Übersetzung erhältlich ist.

Für die Leser diesseits des Rheins ist das Buch von besonderem Interesse: Führt es uns doch auf eine Spurensuche fernab der altbekannten Pfade. In seinem zwar fiktiven aber historisch fundierten Plot beschreibt Lemaitre, wie sich nicht nur in der Weimarer Republik des Deutschen Reichs, sondern auch im Frankreich der beginnenden 30er-Jahre Verfallserscheinungen zeigen.

Neid, Habgier und Rachsucht

Es ist eine Gesellschaft, die nach Industrialisierung und Ausbau eines internationalen Bankensystems gelernt hat, sich über Gewinnen und Verlieren zu definieren. Und die aus diesem Selbstverständnis eine verhängnisvolle Wechselwirkung von Neid, Habgier und Rachsucht bezieht.

Bankdirektorin als Opfer

Ein Opfer dieser Entwicklung ist die junge Frau Madeleine, Tochter und Alleinerbin des jüngst verstorbenen Bankiers Marcel Péricoult. Als Frau und alleinerziehende Mutter eines querschnittsgelähmten Kindes ist sie zu diesen Zeiten in Finanzangelegenheiten weder dazu ausgebildet noch in der Lage, ihr Vermögen eigenständig zu verwalten. Und so ist sie zwar Direktorin einer Großbank, zugleich aber auch das ideale Opfer.

Es dauert nicht lange, da schmieden ihr Prokurist, ihre Gesellschafterin und ihr bei der Erbschaft übergangener Onkel ein Komplott. Der Trick funktioniert erschreckend einfach: ein falscher Anlagetipp, und schon setzt die unerfahrene Bankierstochter ihr halbes Vermögen auf die Aktien rumänischer Erdölförderer. Die großzügige Investition setzt den Kurs des konkurrierenden Erdöls aus dem Irak unter Druck. Wer jetzt über ausreichende Insider-Informationen verfügt und weiß, dass Rumäniens Erdölvorkommen schon bald ausgeschöpft, die des Irak aber erst zu einem Bruchteil entdeckt sind, der kann mit billigen irakischen Wertpapieren große Kasse machen. Ein Prokurist verfügt über solche Insider-Informationen.

Profit aus Pleite

Am Ende ist sowohl die Bank als auch ihre Besitzerin pleite, ihr wichtigster Angestellter aber Millionär. Es gibt keinen Anlegerschutz, keine Einlagensicherung, keinen Rechtsbeistand zu dieser Zeit, der die Folgen eines solchen legalen Betrugs abfedern könnte.

Sieger- und Verliererstraße

Was es aber gibt, sind weitere Benachteiligte des kapitalistischen Systems: Weil sie aus eigener Erfahrung wissen, was es braucht, um von der Sieger- auf die Verliererstraße zu kommen, sind Kleinkriminelle die perfekten Komplizen für Madeleines Rachefeldzug.

Rache und Vergeltung nämlich sind schon bald die einzigen Ziele, für die es sich noch zu kämpfen lohnt. Madeleine bekommt das am eigenen Leib zu spüren. Der Mieter einer ihr verbliebenen Wohnung verweigert plötzlich die Zahlung: als Revanche dafür, dass die Pleite ihrer Bank seine Einlagen vernichtet hat. Es ist eine Zeit des Hauens und Stechens, und jeder ahnt, dass es am Ende statt Gewinner und Verlierer nur noch Letztere geben kann.

Staunenswerte Rafinesse

Madeleines Komplizen gehen gegen die Peiniger ihrer Auftraggeberin mit staunenswerter, oft erheiternder Rafinesse vor. Mal bedienen sie sich der Sabotage, mal der Erpressung. Besonders perfide: der Missbrauch eines x-beliebigen Tatorts in der Nachbarschaft. Wer hier Spuren eines Unschuldigen verteilt, setzt ihn unweigerlich des Mordverdachts aus.

Gewitzte Gaunereien

Lemaitre spielt hier seine ganze Erfahrung als Krimiautor aus. Doch auch, wenn die so skrupellosen wie gewitzten Gaunereien ein hohes Maß an Unterhaltsamkeit garantieren: Das eigentliche Thema, nämlich das Sittenbild einer am Abgrund balancierenden Gesellschaft, gerät darüber nie aus dem Blick. Es ist ein gleichermaßen packendes wie erkenntnisreiches Lektüreerlebnis, dessen Spannung sich auch einer überzeugenden Übersetzungsleistung (von Tobias Scheffel) verdankt. Selten sind uns Paris und die 30er-Jahre so nah, so unverfälscht erschienen.