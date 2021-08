von Nicola M. Westphal

Frau Hutter, wie kommt man auf die Idee, Clownin zu werden? Wobei – ist „Clownin“ wirklich das korrekte feminine Substantiv zu „Clown“?

Eigentlich bin ich Clown. Dieser Begriff ist Englisch und im Englischen wird nicht geschlechterspezifisch unterschieden. Einmal versprach sich ein Veranstalter: „Clownerin“ – als Pendent zum Begriff „Wäscherin“. Mittlerweile ist mir das wurscht, denn das Problem der richtigen Bezeichnung ist wohl nicht lösbar. Aber zur Frage, wie es dazu kam, diesen Beruf zu ergreifen: Ich habe mich vor 46 Jahren bewusst entschlossen weibliche Komikerin zu werden.

Bis dahin gab es ja nur männliche Komiker wie Chaplin oder Laurel und Hardy…

Genau, wobei in alten Stummfilmen gab es durchaus Komikerinnen. Chaplin hat dann postuliert, dass „die Frau für die Schönheit und Poesie im Film“ sorge – und so ist ihnen wieder mal das Komische ausgetrieben worden.

Ein Grund mehr für Sie, das Gegenteil zu beweisen?

Ich bin traditionell aufgewachsen, mit drei Brüdern. Die durften immer mehr als ich, das hat mich wütend gemacht und es war mir ein existenzielles Anliegen, eine Türe für die Frauen zu öffnen. In der Komik kann man sehr viel an Leid, Ärger und Wut umwandeln. Denn überzeichnet dargebracht, löst es das Lachen aus. Nach innen getragen, frisst sich Wut in den Menschen hinein, macht ihn bitter. Komik ist Antiopferhaltung.

Das heißt, sie verarbeiten auf der Bühne auch Ihre eigene Wut?

In jedem Stück ist so eine „Tranche“ enthalten – keine private, sondern eine persönliche Geschichte. Ich versuche jedoch so maßlos zu übertreiben, dass es komisch wird, gehe dabei von einem eigenen Drama aus, „erlöse“ mich gleichzeitig selbst. Durch die Übertreibung schaffe ich Distanz zum eignen Problem. Und da die Zuschauer ähnliche Probleme haben, finden sie sich wieder und genießen es, darüber lachen zu können. Die Aufgabe des Clowns ist nicht psychologisches Theater, sondern menschlich-existenzielles.

Sie wurden vor über 40 Jahren als Straßenkünstlerin entdeckt.

Ich hatte das Glück, dass in jener Zeit für Publikum und Presse – eine „komische Frau“ längst fällig war. Drei Jahre dauerte die Suche nach meiner Figur. Geld verdiente ich als Schauspielerin in TV- und Theaterverträgen. Als Straßenclown sammelte ich mit dem Hut. Entdeckt wurde ich erst mit der Premiere von „Die tapfere Hanna“. Zu dieser Zeit eine echte Provokation, aber eben sehr komisch. Hätte ich eine solche Figur 30 Jahre früher gespielt, hätten sie mich wohl in eine Klinik gesteckt.

War also die Frauenbewegung die Voraussetzung, dass Frauen endlich komisch werden durften?

Ja, denn komische Frauen brauchen als Erstes Autonomie. In den 80ern zerstritt sich die Frauenbewegung in viele Richtungen. Und als da plötzlich eine komische Frauenfigur da war, konnten Frauen wie Männer endlich über Frauen lachen, ohne sie klein zu machen. An der Premiere in Mailand konnte ich drei Vorstellungen verkaufen und schon im nächsten Jahr tourte ich in acht Ländern.

Sie standen auf vier Kontinenten auf der Bühne. Dass das über alle Sprachen hinweg möglich ist, ist wohl darauf zurück zu führen, dass die Figur der Hanna auf der Bühne weitgehend nonverbal agiert, oder?

Ja, ich bin in 35 Ländern aufgetreten und habe gesehen: In China oder Brasilien, das Publikum lacht überall auf der Welt an der gleichen Stelle. Wenn wir die Sprache weglassen und auf eine emotionale, tiefere Ebene gehen, dann sind wir uns über die Grenzen hinaus auf der ganzen Welt ähnlich.

Sie spielen die Hanna seit 40 Jahren. Wann wird sie in Rente gehen?

Wenn ich spüre, dass die Figur staubig wird, höre ich auf. Sie erneuert sich aber ständig.

Sie treten in Ihrer Produktion „Gaia Gaudi“ gemeinsam mit ihrer Tochter, Sängerin Neda Cainero und Ihrem Sohn, Perkussionisten Juri Cainero, auf. Wie ist die Aufgabenverteilung?

Wir arbeiten als kreatives Team. Das ist eine spannende und schwierige Erfahrung. Der Generationenkonflikt war das Thema und gleichzeitig konkretes Problem. Meine mächtige Rolle als Mutter und Produzentin hat sich heiß mit der kreativen Gleichberechtigung gerieben. Es war aber notwendig, sonst wäre es „mein Stück“ geworden und meine Kinder nur die Garnitur. Um das so hinzubekommen, benötigte es viele kleine Schritte und es gab tägliche Krisen. Aber gerade das Streiten war die Strategie, wir hielten Disharmonie aus, haben uns gegenseitig ernst genommen, auf Augenhöhe ausgetauscht.

Die Autorin Denise Schmid hat nach ihren Erzählungen ihre Biografie „Trotz allem“ geschrieben. Damit haben Sie auch einen Teil Ihrer Persönlichkeit und Privates nach außen getragen.

Denise ist Historikerin, hat viel recherchiert und ich habe in der Tat viel Privates Preis gegeben. Die Biografie ist ein Zeitdokument: Ich bin in einer katholischen, rigiden Welt aufgewachsen, und dann in den 68ern ins andere Extrem gekippt – was nicht einfacher, aber genussvoller war.

Manchmal staune ich selbst, was in so einem Leben alles passieren kann. Junge Menschen können sich nicht mehr vorstellen, wie die Welt damals war. Der frühere Erziehungsstil müsste heute von Amnesty International angeklagt werden. Das ist aber längst bewältigte Vergangenheit. All diejenigen, die im Buch vorkommen, haben es zum Gegengelesen bekommen und konnten ihre Sicht der Dinge schildern. So beschreibt beispielsweise mein Ex-Ehemann unsere Trennung ganz anders als ich. Die Realität ist eine subjektive Angelegenheit, und Erinnerungen noch viel mehr. Ich rechne in der Biografie mit niemandem ab.

Seit Jahren sind sie zu Gast in der Singener Gems, so auch am 11. August. Was zeichnet die Gems als Veranstaltungsort aus?

Ich kenne die Gems schon seit ihren Anfängen, als sie hippiemäßig noch eher „versifft“ war. (lacht) Als ich mit „Hanna“ auf Tour ging, gab es immer mehr „aus dem Boden gestampfte“ Veranstaltungsorte, wie Schlachthöfe, Garagen, Fabriken. Für mich bot das viele gute Arbeitsmöglichkeiten. Und die Veranstalter bekamen mit mir eine „sicher funktionierende“ Künstlerin.

Was schätzen Sie besonders an der Gems?

Die über Jahrzehnte gute Zusammenarbeit. Ich glaube, was die Gems und mich verbindet, ist, dass wir uns parallel entwickelt haben, vom „Handgestrickten“, zu einem sehr professionellen, international ausgerichtetem Theater. Außerdem ist es für mich als Künstlerin ein wahres Vergnügen, in einem vollen Saal aufzutreten, in dem das Publikum von Anfang an lacht.