Es ist nicht so lange her, dass jedermann ein Recht auf Schönheit in seinem Leben hat. Genau gesagt: hundert Jahre. 1919 nämlich entstand in Weimar das Bauhaus, die demokratischste Kunstschule aller Zeiten. So ausdrücklich wie keine zuvor hatte sie sich die Beseitigung gesellschaftlicher Unterschiede zum Ziel gesetzt: zwischen Reichen und Armen, Herrschenden und Beherrschten, Arbeitern und Unternehmern. Sogar zwischen Künstlern und Handwerkern sollte es nichts Trennendes mehr geben.

Schlicht und praktisch

Das Bauhaus ist die Form des demokratischen Zeitalters: schlicht, elegant, praktisch. Und auch wenn autoritäre Politikertypen wie Donald Trump gegenwärtig versuchen, mit Prunk und Protz wieder an vormoderne Zeiten anzuschließen, so entspricht unser heute verbreitetes Schönheitsideal doch immer noch ganz den Vorgaben der Architekten und Designer von damals.

Dieses Haus in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung gilt als Musterbeispiel für Bauhaus-Architektur. Entworfen hat es der Architekt Hans Scharoun. | Bild: Sebastian Gollnow

Wer das Bauhaus und seine Bedeutung für unsere Demokratie verstehen will, sollte mit der Architektur beginnen. Am besten beim Besuch einer Arbeitersiedlung wie dem „Dammerstock“ in Karlsruhe. Sie sollte dem einfachen Bürger einen Wohngenuss verschaffen, der bislang nur der Oberschicht vorbehalten war. Zum Beispiel mit Licht.

Kaum Sonnne

Viele Arbeiter, die in Fabrikhallen oder gar unter Tage schuften mussten, bekamen nämlich die Sonne auch nach Feierabend kaum zu Gesicht. Zu karg war ihr Einkommen, um sich großzügigen Wohnraum mit breiter Fensterfront leisten zu können.

Günstige Bauweise

Bauhaus-Architekten wie Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius oder auch Hans Scharoun konnten ihnen zwar nicht höhere Löhne und Gehälter versprechen. Sie konnten aber Wohnungen entwerfen, deren Mieten wegen günstiger Bauweise und geschickter Raumaufteilung auch von Geringverdienern noch zu bezahlen waren. Und die mit breiten Fenstern so viel Sonnenlicht wie möglich hinein ließen. So entstand in Karlsruhe die „Dammerstock“-, in Stuttgart die „Weissenhof“-Siedlung.

Das Doppelhaus von Le Corbusier & P. Jeanneret in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung. | Bild: Sebastian Gollnow

Viel Licht, wenig Raum: So attraktiv dieses Architekturkonzept auch war, es hatte zwangsläufig Auswirkungen auf die Innengestaltung. Wuchtige Kleiderschränke zum Beispiel konnte man nun nicht mehr gebrauchen, sie hätten nicht vor die breiten Fenster gepasst. Also entwarfen Bauhaus-Designer wie Marcel Breuer Möbelstücke von schmuckloser Eleganz: flach, glatt, leicht.

Weil im Arbeiterhaushalt für komplizierte Möbelpflege keine Zeit war, mussten sich Schränke leicht abwischen lassen. Stühle wurden stapelbar, um Platz zu sparen. Und Sofas waren so niedrig, dass die Lehne nicht das durchs großzügige Fenster einfallende Sonnenlicht abfing. Bauhaus: Das war schon früh weit mehr als nur eine neue Architektur. Es war eine Ästhetik, die das gesamte Leben auf den Kopf stellen sollte.

Ikea hat vom Bauhaus gelernt

So weit ging die Demokratisierung, dass selbst kleinste Gegenstände des alltäglichen Lebens neu durchdacht werden mussten. Wenn das große Fenster zur kleinen Wohnung einen schmalen Küchenschrank bedingt: Dann hat natürlich auch das darin befindliche Geschirr so platzsparend wie möglich gestaltet zu sein. Für den Porzellanhersteller Rosenthal entwarf Walter Gropius deshalb Kaffeeservices und Bestecksets für engsten Raum. Und seit Wilhelm Wagenfeld können wir Eierbecher so verschachtelt lagern, dass zehn Stück kaum mehr Platz einnehmen als ein einziges.

Demokratische Produktion

Sogar die Produktion selbst war beim Bauhaus demokratisch organisiert. Ja, sie wäre anders auch gar nicht möglich gewesen. An die Stelle des einzelnen genialischen Architekten, der die Umsetzung seiner größenwahnsinnigen Pläne dem niederen Handwerksvolk überlässt, trat nun der vielseitig interessierte Teamarbeiter. Schließlich galt es, jede Menge Parameter zu berücksichtigen, in denen sich andere deutlich besser auskannten: Wie passt der Entwurf zu den städtebaulichen Rahmenbedingungen? Welche Materialien lassen eine Umsetzung des Plans überhaupt zu? Und wie sieht es mit den Kosten aus?

Frauen benachteiligt

Nur ein einziger Standesunterschied hat die ambitionierten Streiter für Gleichberechtigung nie wirklich interessiert – der zwischen Mann und Frau. Warum so wenige Frauen es in der Bauhausschule zu Ruhm bringen durften, ist bis heute nicht endgültig geklärt. Immerhin hatte Gründer Walter Gropius doch selbst das Studium zunächst ganz ausdrücklich für beide Geschlechter geöffnet.

Unterschiede einebnen

Eine Theorie lautet: Durch die Zielsetzung, sämtliche Unterschiede zwischen Kunst und Handwerk einzuebnen, könnte eine gefährliche Nähe zum Kunsthandwerk entstanden sein. Dieses wurde zu dieser Zeit als eher anspruchsloses, insbesondere von Frauen betriebenes Hobby belächelt – das glatte Gegenteil zur ernsthaften, avantgardistischen Künstlerbewegung. Möglich, dass Gropius sich schon nach kurzer Zeit um deren Ansehen sorgte und deshalb immer weniger Studentinnen aufnahm.

Anspruch ist überall präsent

Dennoch: Der demokratische Anspruch des Bauhauses ist noch heute in unserer Gesellschaft an allen Ecken und Enden präsent. Schlichte Formgebung und Funktionalität etwa gelten immer noch vielen Architekten, Designern und Modeschöpfern als ästhetisches Ideal. Interdisziplinäres Denken in Teamarbeit zählt zu den Selbstverständlichkeiten jedes halbwegs erfolgreichen Startup-Unternehmens. Und das schwedische Möbelhaus Ikea hat aus dem Anspruch, kleinen Geldbeutel, Stil und Eigeninitative in Einklang zu bringen, ein Geschäftsmodell gemacht: Es hat sich als ausgesprochen rentabel bewährt.