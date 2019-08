Rottweil vor 1 Stunde

Mann mit Messer beißt Hund und Polizistin

In Rottweil soll ein 28-Jähriger einen Polizeihund und eine Polizistin gebissen haben. Zudem stellte sich heraus: Er hatte noch eine Haftstrafe zu verbüßen. Beamte nahmen ihn schließlich am Freitagabend auf einem Festival fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen hatten zuvor berichtet, dass er mit einem Messer unterwegs gewesen sei und einen Festbesucher gebissen habe.