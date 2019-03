Zwei junge Menschen sind in Stuttgart in ihrem Auto von einem Sportwagen gerammt und dabei tödlich verletzt worden. Zuvor hatte der 20 Jahre alte Fahrer des PS-starken Mietautos die Kontrolle über seinen Wagen verloren - möglicherweise auch, weil er zu schnell unterwegs war. Ein Polizeisprecher sagte dazu: „Es gibt einen Anfangsverdacht, der geprüft wird.“

Für den 25-jährigen Mann und seine 22 Jahre alte Beifahrerin in dem Kleinwagen kam nach dem Unfall am späten Mittwochabend jede Hilfe zu spät. Sie starben noch am Unfallort. Der Fahrer des Sportwagens und sein 18 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Der 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft

Der mutmaßliche Unfallverursacher soll wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden, wie ein Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft mitteilte. Seit Donnerstag sitzt der 20-Jährige in Untersuchungshaft, am Nachmittag war er dem Haftrichter vorgeführt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand der Mann nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Der Sportwagen einer Mietwagenfirma war in der Nähe eines großen Kinos ins Schleudern gekommen, auf die Gegenspur geraten und schließlich seitlich in den Kleinwagen gekracht. Das Auto, das in einer Parkplatzausfahrt stand, wurde erst gegen einen Baum und anschließend in das Außenmobiliar und die Scheiben eines Cafés geschleudert. Das Café war zum Unfallzeitpunkt eine halbe Stunde vor Mitternacht noch geöffnet, die Gäste und Mitarbeiter blieben unverletzt.

Ob der junge Mann mit dem gemieteten Sportwagen zu schnell unterwegs war, soll nun ein Gutachter feststellen - was mehrere Monate dauern könne, so der Polizeisprecher. Außerdem wird ermittelt, ob der 20-Jährige zur sogenannten Poser-Szene gehören könnte. Mit dem Begriff „Poser“ bezeichnen Behörden Autobesitzer, die mit aufheulenden Motoren an belebten Plätzen vorbeifahren, um mit ihren aufgemotzten Wagen zu protzen. (dpa)